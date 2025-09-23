La fallera que podría ser de la corte de honor... en su propio coche

Alba Escot Obón (toda su identidad cabe en trece letras) tiene, en clave falleramayorista, uno de esos relatos tan reales como curiosos: «la corte de honor va en mi coche». Y tanto, porque su padre, Angel Escot, es miembro de Junta Central Fallera y, por extensión, acompañante de la corte. «Este año, siendo yo fallera mayor, hemos coincidido y, claro, cuando me dice «ven que te las presente» a donde me acerco es a mi coche». Ella tiene que buscar transporte alternativo porque el «Fama 1» rula por la ciudad.

Alba Escot, ya preseleccionada / Fotofilmax

Alba es el fruto además de una historia fallera por partida doble en la JCF: su madre, Mari Paz Obón, es secretaria de infantiles. Y es fruto de una historia por partida doble en el barrio. «Mi padre era de San Vicente-Amparo Iturbi y se cambió a Joaquín Navarro-Carrícola por amor». Lo que se dice, literalmente, cruzar de acera la calle San Vicente. Por lo que Alba es «fallera de toda la vida. Mi madre pasó la Ofrenda embarazada de mi de cuatro meses».

2013 y 2015

Fue fallera mayor infantil dos veces y además, en años alternos. «En 2013 y 2015. Y en 2013 estuve preseleccionada». La explicación: «No era mi idea, pero mi prima era la fallera mayor, no había infantil y me dijeron que venga, que repitiera, que tenía los trajes...» y no hubo que lucharlo mucho.

Lo que más sobrevivió en la "cremà" fue... su nombre / Falla Carrícola

Ahora ha sido fallera mayor relativamente joven «e incluso iba a serlo antes: el año pasado». Finalmente se lo intercambió con otra prima. «Ahora lo he disfrutado mucho, cumplo 22 el día 27 de agosto. Me ha pillado en un momento muy bueno, antes de afrontar otras etapas en mi vida».

¿Qué etapas? Pues acabar «el Grado Superior de Deportes, haber trabajado de monitora de surf en una escuela de verano, haber estado en el comedor de un colegio...» pero de cara a septiembre, «empezar a preparar la oposición a Policía Local». Que si hay que retrasarlo porque llegan obligaciones cortesanas, se retrasa y tan contenta. «Siempre me ha llamado. De pequeña incluso quería ser bombera». Llegará, eso sí, con las fuerzas cultivadas. «En el grado de Deportes hacemo... si, mucho deporte. No me lo esperaba, pero el padel se me ha dado bastante bien. Y la natación, aunque la prueba física de la Policía Local es de carrera a pie». Tiempo tendrá para cumplir el mínimo de minutos por kilometro exigible.

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 18 (y 3/3) /

Extraemos el tatuaje que tiene a la vista. «Nessum Dorma». Era la canción favorita de mi abuela, que faltó el día de la «plantà» cuando fui fallera mayor infantil por pirmera vez. Mi madre, cada vez que la escucha, se emociona. Y ella se emocionaría si, tras la noche del Roig Arena, «nadie duerme» en casa.