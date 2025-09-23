El Ayuntamiento recuerda que solo el Consejo Escolar puede rectificar y que el 16 de marzo no haya escuela

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València ha tenido en el calendario de Fallas un cruce de mociones y propuestas alternativas, en las que se ha impuesto la mayoría gobernante. Hacían referencia a dos cuestiones importantes: el inicio de la instalación de carpas y el 16 de marzo y su carácter de "laborable" para los escolares.

El concejal de Compromís Pere Fuset reclamó cambiar las directrices actuales. Por una parte, que las carpas no empiecen a montarse el 4 de marzo, sino el 12 y que se cambie el calendario escolar. Y por otra, que el 16 no hay que ir a colegios e institutos, trasladando el festivo del 22 de enero a fin de semana.

Acceder a los colegios en una ciudad colapsada

El lectivo del 16 es un auténtico problema. Y no solo porque ese día tiene mucha actividad infantil en las Fallas, incluyendo la entrega de premios. También supone tener que llevar y recoger a los niños en un día que la ciudad, y especialmente el centro, está colapsado.

El equipo de gobierno ha saldado el tema recordando, por una parte, que el 22 no se puede ya cambiar porque es Calendario Laboral y ya está aprobado. Y por lo que respecta al escolar, con la afirmación de que van a “seguir dando cumplimiento a la Orden de 11 de junio de 1998 de la Conselleria de Educación que establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana”.

Soberanía del Consejo Escolar

Esta afirmación tiene su explicación: la decisión es soberana del Consejo Escolar. Y es lo que han querido ellos por votación mayoritaria. Y que el Ayuntamiento respeta, aunque no comparte, la elección de festivos escolares: 10 de octubre (para hacer puente) y 17 y 18 de marzo, dejando el lunes 16 con obligación de ir a clase. Lo propuso el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià y, entre otros, lo aprobaron Comisione Obreras, la Federación de Asociación de Padres, de Vecinos, profesores y directores.

¿Qué había propuesto el Ayuntamiento y no se aprobó? Pues que los festivos este año fueran la semana de fallas: 16, 17 y 18 (porque el 19 es festivo general de la Comunitat). Le apoyó la Federación de Centros de Enseñanza, pero perdieron la votación. Por consiguiente, no pueden cambiar la decisión soberana.

La propia Junta Central Fallera también mandó la circular a las comisiones de falla para que lo supieran a efectos informativos, reiterandoque no era esa la propuesta que quería el gobierno municipal.

En todo caso, es el Consejo Escolar el que aún puede reconsiderar la cuestión, para lo que debería volver a convocarse.

Por otra parte, la Comisión ha anunciado que el Bando de Fallas quedará ya finiquitado el 1 de octubre, fecha en la quese ha convocado nuevamente la Mesa de Diálogo. En principio, las fechas de las próximas fiestas están ya decididas y supondría empezar a instalar las carpas el 4 de marzo, estrenarlas el fin de semana del 6-7-8 y luego dejarlas sin actividad hasta el viernes 14 por la tarde. Se trata de la peor combinación del calendario. Compromís optaba por no tener carpas el fin de semana de Prefallas y empezar a plantarlas el 10, siguiendo el modelo de 2020.

En 2027, carpas bien y colegios... aún peor

Las fechas de instalación de carpas y el calendario escolar, en su relación con las Fallas, cambian cada año porque la fiesta se rige por un día en concreto del calendario (acabar el 19 de marzo) y no por día de la semana, como sucede en La Magdalena, con lo que cada año es una historia diferente.

Este debate tiene lugar cada día y no ya en 2026, sino en 2027, las circunstancias serán diferentes: para las carpas será un año mucho mejor, porque empezarán a instalarse el 9-10 de marzo y tendrán utilidad permanente.

Sin embargo, el calendario escolar seguirá siendo un problema, porque la semana fallera, del 15 al 19, será de lunes a viernes.