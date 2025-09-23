Encantada de hacer viajes de ida y vuelta desde Albuixech

Apenas un par de falleras de Sagunt-Sant Guillem han alcanzado un puesto en la corte de honor a lo largo de las épocas. Ahora irán al estreno en el Roig Arena por partida doble, con Jimena Noguera en infantiles y con Olga Chisbert en mayores, esperando que la noche del 27 acabe en fiesta grande. En el caso de Olga sería el refrendo a una trayectoria fallera iniciada desde su nacimiento en un territorio que parece convertido en tierra intermedia: «mi madre era de Molinell-Alboraia y mi padre, de Peset Aleixandre. Cuando se casaron se mudaron al a calle Alboraia, pero conocieron gente de la comisión y allí que se apuntaron y ya estaban cuando yo nací». Pero ahora viven carretera arriba: «vivimos en Albuixech», lo que este año les ha hecho recorganizarse para que la fallera mayor, ella misma, estuviera cerca del meollo. «Me alquilé un piso no cerca de la falla, sino al lado. De asomarme al balcón y verla ahí, casi tocarla».

Jimena y Olga componen el doblete de la comisión en el Roig Arena / Falla Sagnt-Sant Guillem

El día grande de su exaltación / Falla Sagunt-Sant Guillem

Le tocó ser fallera mayor por proceso de selección natural llamado «acuerdo entre las que somos de un mismo grupo de amigas para hacerlo una detrás de otra. Yo he sido de las últimas. Me venía muy bien este año por haber terminado los estudios, tener horarios flexibles y, en definitiva, poder hacerlo y pasarlo tan bien como lo he hecho».

Preseleccionada con la fallera mayor infantil de València

Llegará a las pruebas, además, con los 23 años recién cumplidos en agosto. Unas pruebas que no le caen de raro porque está en el camino de vuelta que recorrió en el año 2013. Es una de las bastantes candidatas que ya estuvieron en una Fonteta infantil. No tuvo suerte, pero lo tuvo todo muy cerca porque «de mi preselección salimos tres y una de ellas fue Carla González, que después sería la fallera mayor infantil de València».

En lo profesional no ha hecho más que dar los primeros pasos. ¿Adivinan en qué? Efectivamente: en las aulas. «Soy profesora de Educación Infantil. La carrera la terminé en el mes de diciembre» y va haciendo camino. «He trabajado de profesora de inglés con niños pequeños y este verano, de monitora de tiempo libre». En Meliana en concreto. Atrás quedan los años de carrera «un Erasmus en Noruega» y «la perspectiva de que ahora tengo toda la vida por delante». Para seguir el camino de «mi madre. Soy la segunda profesora de la familia. Y no: nunca he sido alumna suya. Mi madre nunca quiso». Si es de Sagunt-Sant Guillem, no hay acto más emblemático la concentración motera del día de la Crida. «La primera vez que se celebró fue mi año de fallera mayor infantil». Ahora ha vuelto y nada le gustaría tanto como pasar del «Vespa la Falla» al «Vespa la corte».