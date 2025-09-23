La fallera del día redondo: preselección y cumpleaños

La expresión «depende de lo que venga y de lo que pase», aplicado a una maestra de Educación Primaria que es preseleccionada tiene su razón de ser. «De lo que venga» es lo laboral. «Soy interina y estoy a la espera de ofertas». Y «de lo que pase» es, obviamente, el Roig Arena. En definitiva, «en julio había unas primeras adjudicaciones de plaza, en las que me desactivé. Y en las siguientes ya dependerá de lo que pase». O sea, si sale elegida seguramente tomará un descanso y si no, se apuntará para cubrir interinidades «y te pueden mandar a Vinarós o a Orihuela para cubrir esa interinidad».

Sara Gómez, ya preseleccionada / Fotofilmax

Ha sido este su primer año de acudir allá donde haya un sitio disponible. «He estado en Catarroja y en Chiva». Dana uno, dana otro, «no me pilló en ese momento pero en el de Catarroja, que era una escuela de adultos y teníamos que hacer docencia online. En Chiva era de primaria y sí que afectó en el techo, pero nada grave, afortunadamente».

Sara lleva en las pruebas el número de identificacion más alto: el 73 / Falla Av. Portugal

Le llega ya con 25 años porque hizo un requiebro académico. «Empecé estudiando Traducción e Interpretación, pero con la idea de ser profesora de idiomas. Con el tiempo vi que la Traducción no me llenaba por lo que me fui con Magisterio a tope.

Sé todo lo que acarrea hacer la oposición, pero tendré que seguir intentándolo porque no hay plazas para todos». Por lo menos, la primera oposición, la fallera, sí que la sacó. Y por partida doble: fue preseleccionada el mismo día de su cumpleaños. «Un regalo inesperado». «En 2012 fui infantil y la preselección fue el día antes».

Esperando el primer éxito de la historia

Quizá por eso, entonces no salió preseleccionada. Para la comisión es todo un acontecimiento, porque «no hemos tenido nunca una fallera en la corte y preseleccionada, una, en 2007, cuando la final aún no era ni en la Fonteta. Y llevando siempre candidata. Después de tanto tiempo hacía perder un poco la esperanza. Pero, mira, ha vuelto». Ahora, en las pruebas, lleva el dorsal identificativo más alto: es la 73.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2025 /

Es «portuguesa» por proximidad. «La falla más cercana a la casa de mis abuelos en Marxalenes. Mi tía es fallera de toda la vida y me apunté por ella. Detrás vendrían mis padres, mi hermano...». Ahora, tras la tarta de chuches el segundo día de pruebas con el jurado, remata el año de fallera mayor. «Me tocaba ya hacía un par de años porque va por antigüedad y en caso de que haya más de una, por sorteo. Me esperé un año por la oposición. Este año sí porque he podido hacer el máster online. Y lo he disfrutado». Y más que puede hacerlo, aunque sea sin tarta.