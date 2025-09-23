La ilusión de triplete para una gran cantera de falleras

Marina Escrivá es UX. Es decir, profesional de Diseño Gráfico de Experiencia de Usuario. Y es más cosas: "he trabajado diez años de diseñadora gráfica, pero ahora estudio Desarrollo de Software. También he sido profesional de Danza Contemporánea del Conservatorio. Y durante siete años he estado trabajando en el Museo de la Catedral haciendo proyectos de actividades y en la tienda de recuerdos". Alma inquieta. "No puedo estar solo en una cosa. He estado trabajando y estudiando siempre. Lo de la Catedral lo dejé a finales del año pasado" porque tenía un nuevo oficio: "fallera mayor, claro, que quería vivirlo a tope".

Y con Marina, Rubén Darío-Fray Luis Colomer buscará seguir mostrando su particular magia: la de una comisión humilde, de barrio, que aparece por la corte de forma recurrente. "Hemos tenido hasta tres dobletes: en 1985, 1988 y 2012. Y ahora hemos tenido corte de honor en los dos últimos ejercicios: Martina Dorado en 2024 y Claudia Ausina en éste. Somos una falla muy familiar y cada éxito es un orgullo para todos. ". Una felicidad que también han vivido en casa: "mi hermana Elia fue corte infantil en 2004". Ella tenía cinco-seis años "y sí que me acuerdo, aunque yo era muy pequeña. Ellas siguen teniendo mucha relación". Han pasado 22 años "y ahora están, imagínate, con las bodas, los primeros hijos...".

En Rubén Darío de origen

¿Cómo llegó a Rubén Darío? Pues casi de origen: "Mis padres son de Patraix de toda la vida. De hecho, es un barrio al que le tengo mucho cariño. Mi familia llegó a Rubén Darío cuando casi no había casas. Estaba Mestalla, el colegio del Pilar, donde yo también he estudiado... y algunas pocas fincas. Se apuntaron porque son muy falleros. Mi padre, por ejemplo, es el tesorero. Mi madre había sido en su barrio, en Tres Forques-Cuenca y luego volvió a ser fallera mayor allí. Se presentó a la preselección y todo, con mi hermana y mi hermano ya en casa. Faltaba yo por llegar. Y cuando ella llegó, casi, casi: "fui fallera mayor infantil y preseleccionada en 2008". Un proceso que compartió con preseleccionadas que lo son también este año, como Sandra García, Blanca Hernando, Mar Sendra o Alicia Vendrell.

Y fallera mayor de espacio seguro. Porque hay que recordar que Rubén Darío ha sido reconocida durante su año como la primera comisión "gluten free". "Que es una forma de dar seguridad a nuestros falleros celíacos. Yo no lo soy, pero me he puesto al día y cuentan con todo mi apoyo. Desde mi primera cena de fallera mayor, que fue plenamente apta para celíacos, para que la pudieran disfrutar plenamente". Ahora le queda a ella disfrutar plenamente de lo mismo que vivieron en casa hace ya un tiempo.