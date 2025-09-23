Nueva guerra en el Congreso Fallero

El Congreso Fallero está a punto de dinamitarse por segunda vez antes incluso de empezar. La gran reunión parlamentaria de la fiesta, destinada a modificar su Reglamento, ya vivió hace un par de años un retraso por el desencuentro entre los dos colectivos preparatorios: la Mesa dedicada a organizar los debates y la Mesa dedicada a redactar un Prerreglamento.

Ahora, la guerra es entre ese último grupo de 25 personas (la Mesa de Redacción, elegida por la Asamblea de Presidentes) que redactaron un texto alternativo al actual -y muy cuestionado, incluso jurídicamente, en algunos de sus artículos- y la llamada Mesa del Plenario (elegida por los 300 congresistas acreditados).

Los 25 redactores elaboraron el llamado Prerreglamento, sobre el que había que aplicar posteriormente preenmiendas y enmiendas. Ya antes de empezar, el texto presentó grandes dudas. Lejos de ser un simple lavado de cara del reglamento vigente, simplemente actualizándolo redaccional y jurídicamente, los 25 se lanzaron a hacer un texto nuevo que dinamitaba muchas de las estructuras actuales. Los 25, de alguna forma, jugaron a legisladores desde el primer minuto.

Por ejemplo, el controvertido texto incluye para la Junta Central Fallera la creación de un secretario general elegido por los falleros y remunerado por el Ayuntamiento, mientras mandaba al concejal de Fallas a un papel de títere, obligado a seguir la gestión de la fiesta desde su despacho, con apenas el mando a distancia de un Presidente Ejecutivo de su confianza.

Sobre este cambio, los servicios jurídicos municipales ya informaron que no podría tener aplicación según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Fallera mayor, bunyol de platí...

Además, inventaban una fórmula para elegir a la fallera mayor de València y la incluían en el texto, lo que suponía dificultar su modificación en el futuro, y que también incluía el ninguneo del concejal de turno. Y, por contra, la parrafada por el concurso de fallera mayor no estaba correspondida con una similar del Concurso de Fallas.

Y junto a esto, incluía algunas novedades como crear un "Bunyol de Platí" sin efecto retroactivo y otros cambios que sí que suponían modernizar un texto vigente, aprobado a primeros de siglo.

A ese texto iniciático se le podían presentar preenmiendas por parte de cualquier fallero. Y la llamada Mesa del Plenario se encargaba de incorporarlas, matizarlas o descartarlas.

Esta mesa, formada por José Manuel Nieto (presidente del congreso y, sorprendentemente, también miembro de la "comisión de los 25), Ignacio Ballester, Amparo Serrano y María Amparo Felip, con Nico Garcés como secretario (designado al ser Secretario General de JCF), tamizó el primer texto y lo envió como "definitivo", el 26 de junio. Para poder aplicarle los congresistas las enmiendas que consideraran oportunas (de modificación, adición o supresión).

Pero los miembros de la ya extinta Mesa de Redacción -ya está, a todos los efectos, disuelta- han enviado un comunicado en el que rechazan los cambios aplicados al texto. Y ahora reclaman "restituir el texto tal como fue elaborado por la Mesa Redactora, sin añadir preenmiendas ni hacer modificación alguna". Defienden para ello que "no compartimos" la resolución interpretativa de dichas preenmiendas por las que se avalaban los cambios al texto.

Lo cierto, en este momento, es que el congreso vuelve a estar en entredicho. Hasta se hablaba de la posibilidad de paralizarlo mediante una enmienda a la totalidad para volver a empezar de cero, habida cuenta las desavenencias surgidas en un proceso que va ya para tres años desde que se constituyeron las mesas preparatorias y en el que el mundo de las Fallas -más bien, los protagonistas "parlamentarios" del mismo- no solo no parecen ponerse de acuerdo, sino que evidencian los enormes intereses creados que hay entre las diferentes facciones que quieren controlar la fiesta.