Un apellido histórico para defender a la falla del Palmar

Anabel Calero simboliza perfectamente la relación de la dana con su tierra, el Palmar: daños localizados, pero tangenciales en comparación con la calamidad general de no mucho más allá. «Perdí el coche porque lo tenía arreglándolo en Castellar. Pero nos tenemos que conformar con lo que hemos pasado». Y más: «yo tenía mi traje, que era muy especial, en Paiporta. A los tres días me llamó la indumentarista, Julia Sanfélix, para decirme que se había salvado porque los guardaba en el piso de arriba. Su planta baja quedó arrasada, pero el traje estaba salvado, por lo que aún le tengo más cariño». Eso sí, fue una de las falleras mayores damnificadas de fechas. «Tenía la presentación en noviembre y se me pasó a febrero porque fue la época en la que no se celebró nada porque no era el momento. Me quedaba apenas una prueba, pero hasta diciembre no pude entrar en Paiporta. En el sector se ha pasado muy mal».

Romería / Procesión del Cristo de la Salud en el Palmar / cristo del Palmar / Ana de los Ángeles

Anabel Calero, en la Procesión de la Virgen / Falla El Palmar

Paradojas de la vida, en lo profesional también ha estado en contacto con las consecuencias de la dana: trabaja como administrativa en un gabinete pericial. «Desde entonces entró mucho trabajo por los vehículos siniestrados porque colaboramos con el Consorcio. Ha sido bonito a su manera porque sabías que estabas ayudando a la gente, pero también ha sido duro al escuchar una a una cada historia».

Estudios para Administración Local

Ese es el trabajo, que «a la vez estoy compaginando con los estudios para opositar en la Secretaría de Intervención en la Administración Local». Acabó Derecho y en lugar del máster empezó la carrera de las oposiciones. Ahora mismo está en un qué hacer. «Dentro de unos años quiero estar en el mundo jurídico, sea sacándome la plaza o haciendo el Máster de Abogacía. La cuestión es que el derecho administrativo lo tengo tan tocado...». Tanto es así, que ya la preparación de la primera intentona «me ha hecho crecer, gestionar las emociones dentro de la auto exigencia. He aprendido, he mejorado y he avanzado como persona».

Detengámonos en el apellido. Bru. La heráldica de su casa habla de origen catalán y del sur de Francia con un escudo que tiene una mata de «bruch» o brusco. Un antepasado debió llegar al Palmar para convertirlo en uno de los apellidos endémicos de la isla junto a los Chardí, Aleixandre, Estevens... «si: mi madre es del Palmar de toda la vida. Y mi padre, Calero, llegó a partir de mi abuela desde Jaén buscando trabajo desde muy joven». Acabó en uno de los restaurantes del Palmar, se conocieron y, ahora mismo, la principal consecuencia fue una preseleccionada que se lo pensó a la hora de ser fallera mayor. «No fui infantil» y estaba ya en uno de esos límites de edad. «En las del año pasado empecé a pensármelo en serio, pasando su tiempo de incertidumbre, de preguntármelo. Al final me presenté, lo hablé con mi pareja, con mis padres... y además fui la única que se presentó».

Su historia se sigue escribiendo tras una sui generis preselección, con el veredicto leído en el interior del casal. «De repente en medio de un acto súper bonito, todos corriendo dentro del casal porque empieza a caer el diluvio, mientras los presidentes estaban arriba, deliberando. No pudimos hacer el último desfile, pero cuando bajaron los presidentes se leyó con un altavoz. Si, dentro de todo, se escuchó bien». Para seguir escribiendo su historia.