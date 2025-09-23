Programa de Fallas 23-28 de septiembre. Teatro, solidaridad, homenaje a Carabantes y Roig Arena

Aunque gran parte de los focos están puestos en la fiesta del Roig Arena del próximo sábado, la actividad fallera vive de algo más que de la elección de candidatas a Falleras Mayores de València 2026. De hecho, durante la semana habrá varios eventos importantes y alguno especialmente emotivo.

Con el final de septiembre ha alzado el telón el Teatre Faller. Lo hizo este lunes con Santiago Rusiñol-Conde Lumiares. es la Tercera Categoría la que está en marcha. Las representaciones llegarán al mes de enero.

En materia cultura, la semana terminará con una de las acciones de "teatre al carrer" más importantes del año: el 9 d'Octubre a Russafa, una recreación de los hechos que lleva a cabo la Agrupación de Fallas de Russafa.

En materia de solidaridad, Bilbao-Maximiliano Thous se apunta a su gran jornada. La matinal previa al Roig Arena acoge en su demarcación el evento "Maxi Solidari", una reunión de asociaciones que mostrarán su trabajo y para las que se realizarán acciones recaudatorias.

El domingo contendrá uno de los actos más emotivos: el homenaje que la falla Barrio Beteró hará a su tantos años presidente Julián Carabantes. Uno de los recuerdos más importantes que recibirá en lo que queda de ejercicio, y que tendrá continuidad en tantos otros, tanto a nivel de la Agrupación del Marítim como de la propia Junta Central Fallera.

Santiago Rusiñol-Conde Lumiares ha inaugurado el Teatre Faller / Falla S. Rusiñol

Martes, 23 de septiembre

20 h. Asamblea de Presidentes de Falla

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller: Ingeniero José Sirera-Pío IX. “Criatures”. (Tercera Categoría)

Miércoles, 24 de septiembre

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller: Rubén Darío-Fray Luis Colomer. “Toc Toc” (Tercera Categoría)

Jueves, 25 de septiembre

Final de la inscripción del campeonato de Petanca de la JCF

Sorteo del calendario de Balls al Carrer en la sede de la JCF

21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller: Lope de Vega. “La culpa va ser del cha-cha-chá”. (Tercera Categoría)

Viernes, 26 de septiembre

18 h. En el casal (Amistad, 1), Inauguración de la Exposición Fotográfica conmemorativa del 80 aniversario de la falla República Argentina-Dr. Pallarés Iranzo . Abierta también los días 27 y 28 .

21 h. En Ausias March-Na Rovella, campaña "Dona tus libros, regala historias". Entrega de libros para darles una segunda vida.

Cartel del Maxi Solidari de Bilbao-Maximiliano Thous / RLV

Sábado, 27 de septiembre

Todo el día. “Maxi Solidari” en Bilbao-Maximiliano Thous. Encuentro solidario de 34 asociaciones de enfermedades raras y diversidad funcional con expositores, tómbola y almuezo popular solidario.

Incluye: Protocolo de actuación ante la epilepsia (10.45 h.) / Exhibición del Levante UD Masclets (11 h.) / Ball con Tots Junts (11.45 h.) / Actuación de Tymbals (12.30 h.)

Toda la mañana. En la Nave Mancomunidad del Barrio del Cristo, jornada de hermandad de las fallas de Quart de Poblet.

19 h. En el Roig Arena, elección de las candidatas a Falleras Mayores de València 2026

Cartel del 9 d'Octubre a Russafa / RLV

Domingo, 28 de septiembre

Toda la mañana. Matinal Motera en Espartero-Maestro Plasencia de Burjassot a beneficio de la Asociación Aspau.

Desde las 10 h. En Barraques de Lluna, Jornada de Convivencia del 50 aniversario de la Federación Benicalap Campanar

12 h. En la Sala Canal, acto de homenaje de la falla Barrio Beteró a Julián Carabantes

19 h. En el casal de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Llanera de Ranes, 11), inauguración de la Exposición conmemorativa del 75 aniversario.

20 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), representación de la obra “Un 9 d’Octubre en Russafa”, de la Agrupación de Fallas de Ruzafa