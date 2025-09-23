Programa de Fallas 23-28 de septiembre. Teatro, solidaridad, homenaje a Carabantes y Roig Arena
La actividad de la fiesta tiene su gran cita en el Roig Arena, pero no es la única
Aunque gran parte de los focos están puestos en la fiesta del Roig Arena del próximo sábado, la actividad fallera vive de algo más que de la elección de candidatas a Falleras Mayores de València 2026. De hecho, durante la semana habrá varios eventos importantes y alguno especialmente emotivo.
Con el final de septiembre ha alzado el telón el Teatre Faller. Lo hizo este lunes con Santiago Rusiñol-Conde Lumiares. es la Tercera Categoría la que está en marcha. Las representaciones llegarán al mes de enero.
En materia cultura, la semana terminará con una de las acciones de "teatre al carrer" más importantes del año: el 9 d'Octubre a Russafa, una recreación de los hechos que lleva a cabo la Agrupación de Fallas de Russafa.
En materia de solidaridad, Bilbao-Maximiliano Thous se apunta a su gran jornada. La matinal previa al Roig Arena acoge en su demarcación el evento "Maxi Solidari", una reunión de asociaciones que mostrarán su trabajo y para las que se realizarán acciones recaudatorias.
El domingo contendrá uno de los actos más emotivos: el homenaje que la falla Barrio Beteró hará a su tantos años presidente Julián Carabantes. Uno de los recuerdos más importantes que recibirá en lo que queda de ejercicio, y que tendrá continuidad en tantos otros, tanto a nivel de la Agrupación del Marítim como de la propia Junta Central Fallera.
Martes, 23 de septiembre
20 h. Asamblea de Presidentes de Falla
21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller: Ingeniero José Sirera-Pío IX. “Criatures”. (Tercera Categoría)
Miércoles, 24 de septiembre
21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller: Rubén Darío-Fray Luis Colomer. “Toc Toc” (Tercera Categoría)
Jueves, 25 de septiembre
Final de la inscripción del campeonato de Petanca de la JCF
Sorteo del calendario de Balls al Carrer en la sede de la JCF
21.30 h. En la sala Flumen, Teatre Faller: Lope de Vega. “La culpa va ser del cha-cha-chá”. (Tercera Categoría)
Viernes, 26 de septiembre
18 h. En el casal (Amistad, 1), Inauguración de la Exposición Fotográfica conmemorativa del 80 aniversario de la falla República Argentina-Dr. Pallarés Iranzo . Abierta también los días 27 y 28 .
21 h. En Ausias March-Na Rovella, campaña "Dona tus libros, regala historias". Entrega de libros para darles una segunda vida.
Sábado, 27 de septiembre
Todo el día. “Maxi Solidari” en Bilbao-Maximiliano Thous. Encuentro solidario de 34 asociaciones de enfermedades raras y diversidad funcional con expositores, tómbola y almuezo popular solidario.
- Incluye: Protocolo de actuación ante la epilepsia (10.45 h.) / Exhibición del Levante UD Masclets (11 h.) / Ball con Tots Junts (11.45 h.) / Actuación de Tymbals (12.30 h.)
Toda la mañana. En la Nave Mancomunidad del Barrio del Cristo, jornada de hermandad de las fallas de Quart de Poblet.
19 h. En el Roig Arena, elección de las candidatas a Falleras Mayores de València 2026
Domingo, 28 de septiembre
Toda la mañana. Matinal Motera en Espartero-Maestro Plasencia de Burjassot a beneficio de la Asociación Aspau.
Desde las 10 h. En Barraques de Lluna, Jornada de Convivencia del 50 aniversario de la Federación Benicalap Campanar
12 h. En la Sala Canal, acto de homenaje de la falla Barrio Beteró a Julián Carabantes
19 h. En el casal de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Llanera de Ranes, 11), inauguración de la Exposición conmemorativa del 75 aniversario.
20 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), representación de la obra “Un 9 d’Octubre en Russafa”, de la Agrupación de Fallas de Ruzafa
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- Estas son las nuevas calles y solares de València que se asfaltarán y adecentarán
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar
- Un ciberataque ruso obliga a desactivar el riego automático del jardín del Turia