Una periodista en formación que ya hacía radio de niña

Vega Archer celebrará su 21º cumpleaños el 12 de octubre, un día antes de la Telefonada. Estará como un flan si, antes, el Roig Arena le ha sido favorable, aplicando que segundas partes pueden ser buenas. «Fui fallera mayor infantil en 2015 y siempre he estado muy orgullosa de decir que desfilé por la Fonteta, aunque la aventura acabara allí». Ahora vuelve, pero en el Roig Arena, superando la preselección «con el mismo número 8 que entonces».

Vega, ya preseleccionada / Fotofilmax

Con su padre, José Vicente, en la procesion de la Virgen / Moisés Domínguez

Con 20 para 21 años está aún en fase de estudios. Con el doble grado en Periodismo con Publicidad y Relaciones Públicas. «He terminado el tercero y en septiembre empiezo cuarto». Ha pasado los calores del verano haciendo prácticas en la Cope «donde me tratan como periodista totalmente, como una trabajadora más».

Periodista «desde pequeña, pero igual desde que tenía cuatro años. Cogía un taco de folios y les decía a mis padres que iba a presentar el telediario. La radio me ha apasionado. Llegué a tener un programita y todo, Menuda Festa en News FM, de niña».

Una pequeña Vega Archer, ya en los micrófonos / RLV

Una Vega en infantiles

Vega se estrenaría en el santoral de la corte mayor. En la infantil lo fue Vega Calvo en 2018. «Cuando nací no era un nombre muy común. Mi padre es el responsable. Busca la inspiración en la Virgen de la Vega». Y defenderá los colores del Mercado Central, una comisión con bastantes preseleccionadas en los últimos años.

Fallera es «desde que nací. Primero de una comisión de Mislata» y aterrizó en el Mercado Central «con 7-8 años por mi mejor amiga. Llegué a ser fallera mayor infantil en 2015 y diez años después he repetido».

Con Archer por partida doble, porque su padre es José Vicente Archer, presidente desde ya hace bastantes años. «Es un regalazo. Ha sido el mejor compañero de sueño que podía tener. Es un pilar fundamental de mi vida, un referente, un ejemplo a seguir, su pasión por las Fallas que es desbordante. Lo veo todos los días cómo trabaja por la falla y por la Federación de Primera A».

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 17 (1/4) /

Ninot de autorretrato

El pasado mes de marzo fue fallera mayor y fue bruja. «La figura de la Exposición del Ninot era yo misma. Guardo un recuerdo precioso del ninot de hicieron Palacio y Serra». Que ya no existe. «No: me quemaron. Me habría gustado salvarla, pero me temo que no me dejaron llevarla a casa». Una cuestión de espacio. «Pero tengo fotos, tengo vídeos y tengo un recuerdo imborrable».

Y más: «estoy en un voluntariado de la Fundación Esycu, dedicado a la atención a la niñez durante su estancia hospitalaria. Estamos con ellos en el Hospital Clínico y en la Fe, para hacerles la estancia más amena, dibujarles una sonrisa y ayudar a las familias». También pueden dibujarle a ella una sonrisa en el Roig Arena, aunque sea en el puesto ocho.