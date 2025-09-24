CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
Segunda oposición a la vista: la de magisterio y la de Fallas
Andrea Martínez Martín / 25 años / Falla Plaza del Pilar
Nuevamente, la falla del Pilar presenta la credencial de su fallera mayor, la primera en su familia en sumergirse en la fiesta.
Andrea Martínez cumplió 25 años el 11 de agosto -por eso le «adelantamos» la edad un día, ya que el recorte de prensa queda para la posteridad-, llegó a la falla de la plaza del Pilar por el «tercio infantil». Es decir, apuntarse de niña es libre y si creces y te gusta, te quedas. Ella llegó por insistencia. «Mi residencia fallera es la casa de mis abuelos, que era en la calle Guillem de Castro y soy la primera en la familia que entró en la comisión. Me encantaba vestirme de valenciana y les seguía a todo lo que hacían. Al final mi abuelo se convenció de que probara y me inscribió. Hablaba de aderezos y cosas así en casa. Después entraron mi madre, cuando fui fallera mayor infantil, y mi hermano también se ha apuntado desde niño».
Y se dice «se ha apuntado» porque fue no hace tanto tiempo: «nos llevamos diez años de diferencia». Lo que la ha convertido a ella en el comodín fácil. «Recogerlo del colegio, del Instituto, aquí, allá... de niño y de adolescente». Ya casi no sabe donde empieza la hermana y donde la madre «y estoy muy feliz de tenerlo», aunque fuera la princesa destronada a los diez años. «Para nada: hacemos muy buen equipo».
Y de ahí a pasar las noches viendo las entradas de las góndolas por Maldonado. «No hay fallera mayor, y no hay miembro de la comisión, que no lo disfrute». Queda dicho que fue fallera mayor infantil. En 2012 y es original al describir su preselección: «no pasé el río». Ahora sí. Después de ser fallera mayor. «En la comisión, las que queremos ser lo tenemos bastante hablado. A mi me venía bien, porque era el final de la carrera y sin oposiciones a la vista».
Oposiciones para atarse de por vida al mundo de las aulas. «Estoy preparando las de de Magisterio y mientras, estoy trabajando en un colegio». El camino de «una profesión vocacional». Con su inicio «como todas, en un comedor y en extraescolares» y la primeras chinchetas en el mapa educativa: «Esclavas de María, en Tres Forques «y en San José, «detrás de la escuela de Artesanos en Russafa...».
"Mamá" en el brazo
El lenguaje del tatuaje siempre dice mucho. Lleva un «MAMA» donde se unen brazo y antebrazo. «Lógicamente, es por mi madre. Lo llevamos las dos». Y una luna «mi perro, que llegó en un momento difícil, cuando faltó mi abuela, y nos trajo mucha alegría». Quien sabe si se tatuaría un «28/09». En cualquier caso sería sinónimo de éxito en el Roig Arena.
