Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València
El mundo de las Fallas se prepara para uno de los momentos más especiales del calendario fallero: la elección de las cortes mayores e infantiles el próximo sábado en el recién inaugurado Roig Arena.
Antes de ese momento todavía puedes conocer de cerca a las 73 candidatas a la corte mayor de la Fallas 2026. En Levante-EMV hemos recopilado los perfiles de las 73 jóvenes que el sábado podrían acabar formando parte de la corte y con la llamada del próximo mes acabar siendo Fallera Mayor de València.
No te pierdas nuestro reportaje multimedia especial en el que podrás conocer todos los detalles de cada una de las falleras.
