La elección fallera se despide de un recinto mítico al que llegó por accidente y con bronca

"La corte salió con 48 horas de retraso, pero el desastre meteorológico provocó una revisión del acto. Se ha descubierto un recinto más que interesante para la celebración de este acto. El pabellón de la Fuente de San Luis tuvo algunos problemas: colas desde primera hora para coger un sitio, porque, a causa del traslado, el asiento era para el primero que llegara. Y hacía calor. Y aparcar era casi imposible. Pero el público lo podía ver bien: desde cerca en directo y con pantallas gigantes cedidas por el presidente del Pamesa, Manuel Llorente. Y con un escenario donde se podía bailar bien. Félix Crespo lo tenía muy claro: «vamos a tener este pabellón muy en cuenta. No descarto que sea el sitio para el futuro»".

Y tanto que lo fue. Esta es la crónica de un 23 de septiembre de 2007. Quien iba a decir que una solución improvisada, traumática, y con una buena dosis de bronca, acabaría convirtiéndose no solo en una normalidad, sino en una auténtica marca en el imaginario de la fiesta: la "Fonteta".

El recinto deportivo ha sido el particular Teatro de los Sueños de más de 2.300 falleras, que pusieron allí en juego sus ilusiones por formar parte del grupo más privilegiado de las Fallas: ser fallera mayor de València o corte de honor.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026

"Fonteta" quedó acuñado como sinónimo del acto, llamado en su momento "Elección de la Corte de Honor" y ahora "Gala de Elección de las Candidatas a Fallera Mayor de València". Para muchos, simplemente, "Fonteta".

Y se llegó allí por una casualidad, aunque habrá que convenir que el recinto deportivo, bajo techo, habría acabado siendo el escenario más pronto que tarde, porque la meteorología a finales de septiembre es proclive a ofrecer episodios tormentosos.

El gran acto de selección había pasado de la Sala Xúquer a Feria València, a Velódromo y a los Jardines de Viveros para, finalmente, recalar en la Plaza de Toros, a imagen y semejanza de la elección de la Bellea del Foc de Alicante que, en un calendario con menos riesgo, lleva décadas celebrándose en el coso alicantino. Pero si ya el año anterior estuvo a punto de no celebrarse, en aquel septiembre de 2007 fue imposible.

Ensayo en la Plaza de Toros "Ballem", el acto que nunca llegó a celebrarse allí

El abucheo del público al confirmarse la suspensión

El aguacero echó a perder la fiesta preparada y aunque el público que había acudido abucheó la suspensión, el entonces concejal de Fiestas echó mano del sentido común: "no podemos poner en riesgo a las personas. Hay muchos equipos electrónicos y había que garantizar la seguridad de los presentes". La bronca llegó porque, aunque había llovido copiosamente las horas previas, en el momento de suspenderse no lo hacía. Pero no menos cierto es que, algo más de una hora después, cuando las candidatas habrían estado desfilando, los cielos volvieron a abrirse. "Recibíamos constantemente informes de que no sólo se esperaba un gran aguacero, sino que éste llegaba a la hora que llegó. Creo que nadie puede dudar que la decisión que se tomó acabó por ser acertada. ¿Qué hubiese pasado si hacemos caso a la gente y arrancamos el acto?. Sinceramente, creo que los insultos que algunos recibimos se reconsiderarían. Habría sido un desastre para todos".

La expresión acuñada de "Irse a Fonteta"

No fueron 24, fueron 48 horas

El caso es que primero se barajó regresar a la Plaza de Toros 24 horas después, pero la persistencia de las previsiones de lluvia estaban ahí, por lo que se optó por trasladar la fiesta al pabellón de la Fuente de San Luis. Allí, el acto no solo se pudo desarrollar sin más problemas que los ya narrados (butacas sin asignación, calor...). Carlos Galiana y Rafa Díaz pusieron en escena el espectáculo "Ballem" y, finalmente se dieron a conocer los nombres.

La confusión, el calor...

Desde entonces se han celebrado 34 procesos, 17 mayores y 17 infantiles. Con sus rituales inmutables, como el calor ("recordamos que no pongan pancartas en los huecos del aire acondicionado" era una cantinela recurrente en la asamblea de presidentes previa). Y hechos inesperados, como la confusión de 2020 -cuando se dijo "Tejedo" y salió "Tendero" - o la versión de octubre de 2021, con las candidatas enmascaradas, las quejas por el reparto de entradas -incluyendo una rebelión de falleras mayores de València-, los veredictos filtrados por jurados enfadados porque no había salido "la suya" o, como siempre, la duda de con qué elemento saldrían las candidatas en el inicio del año (el palito o la bola luminosa, el globo, el abanico...). El festejo también fue racionalizando el horario, pues era una indecencia que acabara muy pasada la medianoche. Detalles que no ocultan sus enormes imperfecciones, tanto del propio sistema de elección como que, por mucho que se revista de carácter de fiesta y homenaje, no deja de ser una criba despiadada, con 26 elegidas y 120 descartadas.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026

Así discurrían las cosas hasta que, el pasado año, la posibilidad de trasladarse al aún entonces Roig Arena aún en construcción cobró forma. Han sido muchas las negociaciones y no se quiso confirmar hasta que los "papeles" estuvieran firmados y acordados, alboreando el pasado mes de julio.

Ahora, el problema es encontrar un nombre al acto. Porque, después de dos décadas, se había consolidado simplemente como "Fonteta". En el argot de la fiesta puede que se quede como "Gala del Roig Arena".