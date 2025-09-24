"Diseñadora de sonrisas" tras visitar a una fallera mayor de València

Laura González es «diseñadora de sonrisas» y hasta en lo más fundamental de la vida debían entrecruzarse las Fallas. «Cuando tenía 14 años me pusieron la ortodoncia. Me la puso Covadonga Balaguer. Claro que sabía que había sido fallera mayor y no había más que verla, la planta, la elegancia...» y con el tiempo ha acabado siendo «odontóloga y ortodoncista». O sea, el mismo camino para diseñar esas sonrisas. «Primero hice los cinco años de Odontología. Estuve trabajando para seguir formándome y después sí que me atreví con el máster, pero debía tener bien claro que quería serlo».

Laura consiguió una preselección de 10 / Fotofilmax

En la presentación de las candidatas, a primeros de mes / Francisco Calabuig

Y en ello está recién masterizada. La fórmula laboral de estas profesionales es montarte la clínica propia o «ser autónoma y trabajar en varias clínicas. Yo acabo de terminar el máster y, no, aún no me plantó montarme una clínica. Veremos qué me depara el futuro. Ahora trabajo en Paterna y en Lliria, sabiendo que lo que he elegido y para lo que me he preparado es, efectivamente, lo que me gusta».

Bautizada en la Pila de Sant Vicent

Y ahora defenderá los colores de la falla Barri de la Llum. Esa que el escudo es una peineta con forma de bombilla. «Es mi falla y es mi barrio de toda la vida. Vivo allí, a dos calles de la falla». Su padre llegó a València «desde Ronda, cuando tenía diez años y desde que llegó le gustan las Fallas. A mi me bautizaron vestida de valenciana en la Pila de Sant Vicent Ferrer, lo mismo que a mi hermano. Me apuntaron a la falla desde el primer momento». Y ha hecho la escalera natural: «fui fallera mayor infantil en 2006» y ahora mayor no por falta de ganas, sino por sobreproducción: «es que en la falla somos seiscientos».

Los "números de la suerte" de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

De toda la vida.. y fallera mayor con 28 por antigüedad

Y la consecuencia es que «siendo fallera desde el principio, quise ser fallera mayor con 26 años y no pude por antigüedad. Quisé ser con 27 y tampoco. Solo he podido ser con 28. Todas las que salimos somos de estas edades porque somos mucha gente, somos mucha gente de toda la vida y además, en la comisión te lo ponen muy fácil para ser». Independizada junto a «Coco», su perro, pero no lejos de casa, Laura defenderá la baza de «una persona de una familia humilde, que persigue su sueño». Que si sale bien, le permitirá diseñar su propia sonrisa perfecta.