Abogada con vitrina llena de premios en el «play back»

Lucía Montesinos vuelve al Teatro de los Sueños (en este caso, al nuevo, al Roig Arena) después de ser una de las que protagonizó las preselecciones y la Fonteta más exprés de la historia. "Es que incluso la decisión la tomamos en cinco días". La razón es sencilla: estamos hablando de la que se celebró después de las Fallas de Septiembre de 2021, aquella en versión reducida, con muchas comisiones que no presentaron candidata. Ella lo fue aprovechando la "tripitición" de su fallera mayor. "De hecho, en mi sector fueron muy pocas las falleras mayores".

Fue un visto y no visto. "Recuerda que no tuvimos punxà, ni Batalla de Flores..." ni entrevistas. Lo intentó porque en su comisión, "si eres fallera mayor, llegarás en todo caso como ahora, con 30 años o más, porque somos muchas y va por antiguedad", aunque afortunadamente para ella, es una edad plenamente válida ahora. Y será el tercer viaje en el tercer escenario diferente "porque también estuve preseleccionada de infantil y fue el año de Viveros". Ahora le espera el Roig Arena "y en casa... te lo cuento: mi madre son seis hermanos y mi padre, seis hermanos. Somos muchos primos, me llevo maravillosamente bien con ellos... pero no sé cuantas entradas me tocarán para poder atender las peticiones". Más que en la Fonteta, pero tampoco le sobrarán.

Play back desde pequeña

Ha sido fallera mayor para completar un ciclo más de una trayectoria fallera "desde niña", en la que no ha faltado al punto fuerte de la Avenida de Ecuador: "si: he hecho play back desde pequeña. Y estoy orgullosa de ser de un grupo que hizo tantas cosas bien. Yo he sido, que recuerde, en infantil, dos veces primer premio, un segundo, un tercero... y en mayores estuve en el que ganamos con Mary Poppins".

En Abogados Jóvenes

En la vida no fallera no se ha conformado. Es Abogada "ejerciendo en el ámbito mercantil y fiscal y gestiono la parte legal de la empresa familiar, dedicada al transporte". Con el recorrido lógico: carrera en la UV con mención de inglés, en el Grupo de Alto Rendimiento Académico. Luego el master habilitante... "y también estoy en la junta de Abogados Jóvenes del ICAV. Estoy encantada con mi profesión. Me formo cada día, está en constante evolución, con normaticas nuevas... estudio diariamente. No hago juicios porque trato de llegar a acuerdos, que siempre es más ventajoso. Alguna vista he tenido, pero no sueles llegar".

En verano ha estado reponiendo fuerzas para lo que tiene que venir en Huélamo, un pequeño pueblo de Cuenca, el de su familia materna, aislado del mundo exterior "que es uno de mis sitios favoritos de mi vida. Allí voy, de allí es mi pareja...". Y en casa por parte de padre, "todo Benicalap. Mi abuelo era "llauro", de la Lluna de Benicalap". Ahora buscará el "cel" de la fiesta.