Fallera del puerto y profesional de los probióticos

A lo largo ya de cientos de entrevistas a preseleccionadas ha desfilado prácticamente todo el glosario de mercado laboral. Pero siempre puede llegar una nueva candidata a Fallera Mayor de València para añadir un oficio inédito hasta ahora. El de Paula Laguna es muy 2.0 y, o mucho cambian las cosas, o tiene trabajo para mucho tiempo: "Trabajo en una empresa que se dedica al mundo de los probióticos. Estoy en el departamento de creación de diseño y desarrollo de alimentos con probióticos".

Puesto de trabajo en un laboratorio que consiguió tras estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos "con un máster posterior en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos. Es una carrera con muchas salidas y mi trabajo lo combina todo".

Su objetivo en el día es "tratar de desarrollar esos alimentos y dárselos al consumidor. Trabajamos con clientes y tenemos productos propios". Y ahora viene el reto de ver si está institucionalizada. Lo está: "los probióticos tienen plena base científica detrás, con microorganismos que tienen efectos beneficiosos para la salud. Hay que explotarlos y utilizarlos para el interés general". ¿Hay productos en el mercado que llevan su mano? "Por supuesto que sí, pero recuerda que es un trabajo conjunto".

Con el desarrollo profesional encarrilado, ahora le falta redondear el desarrollo fallero. Defenderá la comisión de "jota jota". "Somos una falla muy familiar, donde quien llega, se queda". Es la comisión del Puerto, de la que ella este año es la delegada de Festejos y Juventud. "Me paso la vida en la falla y aunque me he independizado con mi pareja, sigo cerca de casa y de la falla".

La hija del quiosco

Es la segunda Laguna Lleonart que llega a la gran final. Hace tres años estuvo cerca su hermana Sandra. Busca la comisión un puesto de honor que "solo hemos tenido una vez, en 1984 (Nuria Blava). Mi hermana es la última preseleccionada que hemos tenido. En aquel entonces, verano de 2022, supimos que su padre era el dueño del quiosco del final de la Avenida del Puerto, en plena demarcación de la comisión. "Pues allí sigue. Cada vez quedan menos quioscos, pero el continúa. Ya era de mis abuelos". Familia también del barrio "aunque tenemos casa en Chella por el origen de una de mis abuelas".

Van con por partida doble

La comisión no irá con una, sino con dos bazas: ella misma y Adriana, la infantil. "Este año me han atribuido ser la fallera mayor de la suerte". Explíquese: "cuando fui fallera mayor infantil dimos el quinto premio de la Lotería Nacional. Ayudamos mucho al barrio, porque todo el mundo, claro está, compra en la falla". Y este año... "el número que jugamos es el 22418. Pues bien, en la preselección mi infantil llevaba el 8 y yo el 2". El mejor reintegro posible: dos plazas para la Roig Arena.

Allí desfilará Paula; Sandra lo verá desde la grada y a ambas las acompañará Amanda, el nombre que las dos llevan tatuado en el brazo. "Es su hermana gemela. Se nos fue en 2010, pero siempre va con ambas a todas partes".