Tres veces fallera mayor y dos de ellas jugando al despiste

Marta ha pasado el verano haciendo Endoscopias Digestivas en La Fe, sumando puntos, en su particular carrera por esa plaza fija de Enfermera que, en algún momento, llegará. "Llego dos años graduada, dos años de mercado laboral. La enfermería no acaba nunca. Siempre tenemos hueco, pero hace falta paciencia, sea un turno de una semana o un verano cubriendo vacaciones. Yo, por ejemplo, llevo ya cinco trabajos en hospitales públicos y uno en empresa privada". ¿Y lo que más le gusta? "El hospital. Este verano estoy más en consultas externas, pero en La Fe tenemos unos médicos maravillosos y además del diagnóstico hacemos técnicas curativas novedosas. Una vez metemos el tubo, hacemos maravillas".

Marta Capella acaba de escuchar su nombre en la preselección / Fotofilmax

Un súper-retrato de Marta / Falla Ctra. Escrivá

Su historia fallera es muy rica. A ver: "Mi padre es del barrio de Jesús, mi madre del Cabanyal. La familia paterna son medio fundadores de la comisión, por lo que Carretera Escrivá "tiraba". Pero la de mi madre, con Reina-Vicente Guillot, también". Consecuencia: "Hasta los cuatro años estaba en las dos fallas, intentando ir a todo. Doble ofrenda, doble presentación... pero al final mis primas, mis amigas, estaban en "Carretera" y ahí ya me decanté y hasta hoy".

¿Y vivir? En el Cabanyal. Soy del Cabanyal. Hija de "las Guanter de la Agencia de Viajes" y prima de "Carmen la de los play backs". Una vez, que no sabían que era la misma niña, fue primer y tercer premio en un mismo concurso de la JCF".

Palco del día 13: Al mal tiempo... /

Dos veces infantil

Y su historia de fallera mayor es riquísima. "Fui infantil dos años. Primero, en 2010 y fui preseleccionada. Y como no teníamos fallera mayor infantil, planteé que por qué no repetía". Y ante la reticencia materna por extender dos años, el razonamiento de niña no estaba mal tirado: "le dije: "¿Y si hubiese salido de la corte?". En casa le dijeron que no... "pero me lo hicieron de sorpresa. Me dijeron que había otra niña, de un pueblo...". Todo un montaje. "Quería ser amiga suya hasta que ví que no existía, que la elegida era yo".

Como sorpresa fue mayor en 2025. "Llevaban ya años diciéndome de ser, pero yo quería acabar los estudios. No había fallera mayor y lo planteé a mediados de junio". Tarde en el calendario. "Y me la volvieron a pegar: a los pocos días se anunció que teníamos fallera mayor, pero que no estaba presente y hay que llamarla en directo. Y empezó mi móvil a sonar...". Su ajuar, hasta ese momento, era poco pero muy especial: "una tela que me regaló mi iaia de Catalá en 2014. Para cuando seas fallera mayor, esté o no esté tu iaia. No estaba ya, pero me ha acompañado".