Una aspirante a juez para defender a la marea amarilla

Paloma le pone valentía a su futuro más allá de las Fallas. «Soy graduada en Derecho y estoy preparando las oposiciones para la Carerra Judicial y Fiscal». ¿Para ser? «Juez. Tengo claro desde pequeñita y toda mi vida ha ido encaminado hacia ahí. Estudié la ESO y Bachiller sabiendo que quería estudiar Derecho». Además, le pilla en casa «porque mis padres también tienen la carrera».

¿Y lo de juez? «Como mi padre seguía ejerciendo fui conociendo los juzgados y en la carrera me enfoqué más hacia Fiscal, pero en las prácticas las hice con una jueza maravillosa. Veremos qué pasa en el futuro». Sabiendo que la preparación para juez es un ‘matapersonas’. «Llevo preparando dos años, pero es cierto que es un camino largo. No sé cuanto me espera. Pueden ser nueve años, pueden ser cuatro... yo diría que en cinco seis deseo poder conseguir mi primer objetivo». Curioso: la componente de la corte de 2024 surgida de Pla del Reial-Benimaclet tenía ese camino. «Si. Beatriz Prieto. La conozco: estamos con el mismo preparador. He visto en primera persona con ella la preparación y la corte».

Todos con cargo

Ella vivió la ‘casi corte’: «en mi casa, salvo mi madre, todos hemos tenido cargos: mi hermana y yo hemos sido falleras mayores infantiles y hasta mi hermano Javi, que tiene síndrome de Down, ha sido presidente infantil. Este año me ha acompañado como presidente mi padre». Y el ‘casi corte’: «estuve preseleccionada para la corte infantil de 2012».

Es de General Pando. «La falla del barrio, de la que eran mis padres, los dos, desde que eran niños. He nacido y crecido en el barrio. No había elección de ser de otra falla. Y allí seguimos». Lo mismo que con otra parte del vecindario: «por supuesto, soy del Valencia CF. Socia desde hace muchos años». Ahora ha sido fallera mayor «porque era la ilusión de mi vida». Y el empujón final: «que mi sobrina ha sido fallera mayor infantil. Y como esto era la ilusión de mi vida...». Ahora, ambas comparten la gran final.

A remontar

General Pando es un caso curioso en materia cortesana: empezaron la época totalmente democrática como un tiro, con presencias constantes. Pero en las últimas décadas han bajado mucho el pistón. «Desde que yo recuerde, Susana Moreno en 2014 y este año Julia Medina. Las dos infantiles».

No es supersticiosa. «¿Lo dices por el amarillo verdad? No, no lo soy». Su comisión es la única de la ciudad de València que el color corporativo es el amarillo. «Además, nos encanta el amarillo Pando. Somos una falla muy numerosa y ver una masa amarilla y ya sabes que eres Pando. Sé que hay otra en el censo de la Junta Central Fallera -Monte de Piedad de Xirivella- y sé que hay una en Paterna... pero es difícil que te equivoques».