De Patricia a Mireia, las 442 hijas de la Fonteta

Desde que la elección de candidatas a Falleras Mayores de València empezó a celebrarse en el Pabellón de la Fuente de San Luis hasta su último episodio se han celebrado 34 elecciones. 17 mayores y 17 infantiles. Hagan números: cerca de 2.400 falleras han puesto en juego sus ilusiones en una fiesta que empezó a celebrarse, de forma improvisada, en septiembre de 2007 y que ha durado hasta el pasado ejercicio. De ellas, 442 consiguieron el objetivo soñado y, se supone que disfrutado durante los doce meses de que dispusieron.

La primera lectura del acta, que llevó a cabo el secretario general Vicente Fayos, fue, como es habitua, con las infantiles, y el primer nombre que había escrito era el de la niña Patricia Cobacho, de San Vicente-Periodista Azzati. La primera de las 442 sonreídas por la fortuna. La última de las cuales ha sido Mireia Mansilla, de la comisión del Parotet: fue la adulta que cerró el acta del pasado año.

La casualidad ha querido que las dos falleras que abrieron y cerraron este periodo histórico hayan compartido el actual ejercicio: Mireia, como, obviamente, componente de la corte de honor vigente. Patricia, porque hace un par de años se incorporó a la delegacion de Medios de Comunicación de la Junta Central Fallera. Durante el viaje en barco, la "Convivencia en Alta Mar" llegaron a la conclusión de que son las que abrían y cerraban el paréntesis.

Este año, precisamente, una de esas niñas elegidas para 2008, Virginia Pulido, forma parte de las 73 preseleccionadas y tratará de conseguir el mismo doblete -corte mayor y corte infantil- que logró Anna Duggan.

También hay una preseleccionada mayor que estuvo en esa final infantil pero no salió elegida: Marina Escrivá, que ahora vuelve a intentarlo, pero en el Roig Arena. Tratando de escribir la misma historia -presentarse y no salir de infantil pero luego hacerlo de mayores- que hace ya cinco años logró Marina Fagoaga, también finalista ese septiembre de 2007. Todas ellas pasaron la velada en la "habitación del pánico", una sala de gimnasia donde esperan a desfilar y a conocer el veredicto y por la célebre rampa, allá donde se arracimaban todas esperando escuchar su nombre.

De 66 a 73 candidatas, aplazando el problema

66 candidatas infantiles y otras tantas mayores optaron en ese primer año "fontetero". Desde entonces, el acto ha evolucionado a peor: ahora son 73 las aspirantes. La asamblea de presidentes ha ido aplicando la fórmula de la "patada a seguir" aumentando más y más el número de preseleccionadas y dilatando el problema de que cortar, hay que cortar. Llegando a la cifra de 74 el pasado año, reducidas este año al perder Creu Coberta una de las tres a las que tenía derecho.

En este periodo de tiempo se ha consolidado el aumento de la edad media de las candidatas, que ahora ya está más cerca de los 25 años que de bandas de edad más pequeñas. También en 2012 se eligió a la primera casada -no fue la primera cortesana casada, pero Ángela Ballester sí que tenía esa condición como candidata-. Y también ha acogido la modificación del jurado, unificado en 2016 para llevar a cabo la totalidad del proceso y no la fórmula doble de "jurado de fallera mayor" y "jurado de corte".

Si aquellas candidatas niñas de otoño de 2007 ahora son mayores -enfilando el camino a los 30 años- quiere decir que ha pasado una generación. Y es verdad: porque entre las 73 aspirantes infantiles de este año ya hay dos que son hijas de falleras surgidas de la Fonteta. Por ejemplo, en infantiles de este año está Carmen Moliner, hija de Mari Carmen Agustí, componente de la segunda corte de honor, 2009 o Daniella Borrego, que es hija de Beatriz Pons, de 2011.

Aquellas historias de alegrías y frustraciones, que empezaron con Patricia Cobacho y terminan con Mireia Mansilla, pasan ahora a otro escenario. Y seguirán, predominando las decepciones, sea mejor o peor el envoltorio.

Candidatas elegidas en la Fuente de San Luis (2008 - 2025)

Infantiles

Patricia Cobacho Juan / S. Vicente-Periodista Azzati

Lucía Brenes Lluna / Barrio de S. José

Raquel Irene Lizandra Cortés / Cno. Moncada-Pintor Jacomart

Anna Adela Duggan Capuz / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite

Virginia Pulido Martínez / Marqués de Montortal-José Esteve

Carla Fuster Puchol / Na Jordana

Laura Pascual Boluda / Pintor Goya

Victoria Blázquez Cercos / Pizarro-Cirilo Amorós

Amalia Ramírez Llopis / Reina-Paz-S. Vicente

Ana Villanueva Real / Reino de València-Císcar

Gisela Lizandra Llorca / Rojas Clemente

Paula Carrero Clemente / Vicente Castell Maiques

Mireia Pisa Corredor / Zapadores-Vicente Lleó

Alba Sabater Cañas / Archiduque Carlos-Chiva

Naiara Rodríguez Arias / Barraca-Espadán

Carmina Carrasco Fambuena / Campamento-La Yesa

Rosa Miralles Bordils / Convento Jerusalén-Matemático Marzal

María Oliver Membrilla / Creu i Mislata

Claudia Más Galarza / Exposición-Micer Mascó

Paula Hernández Torrecilla / Hierros-Juan Bautista Perales

Carolina Cifre Roig / Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Noelia Ejido Marcos / Montortal-Torrefiel

María Berbel Fernández / Nou Campanar

María Mahiques Giménez / Pintor Goya

Paula Pulido Moreno / Quart Extramuros-Velázquez

María Guía Granell / Reina-Paz-S. Vicente

Ana Miquel Obarti / Av. Oeste

Ylenia Celada Rodrigo / Barrio de la Luz

Rebeca Blanes Defez / Barrio Virgen de la Fuensanta

Ariadna Galán García / Carrera Malilla-Isla Cabrera

Virginia Gómez Torres / Carteros-Litógrafo Pascual y Abad

Laura Aparicio Terrádez / Castellón-Segorbe

Marta Casasús Guitart / Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

Sandra Fito Sánchez / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite

Natalia López Navarrete / Ramiro de Maeztu-Leones

Blanca Puertas Marraco / Reino de Valencia-Maestro Serrano

Aurora Sanchis Moll / S. Vicente-Marvá

Rocío Bertolín Delgado de Molina / Salamanca-Conde Altea

Arantxa García Alcaraz / Salvador Giner-Gregorio Gea

Carmen Monzonís Valero / Alameda-Av. Francia

Inés Plaza Soriano / Barraca-Espadán

Mireia Navarro Diana / Barrio Virgen de la Fuensanta

Carla Huete Pérez / Benimodo-Ingeniero Dicenta

Carla Ruiz Vilalta / Císcar-Burriana

Sara Sancho Genovés / Llorers-Arquitecto Lucini

María San Miguel García / Montortal-Torrefiel

Mª Estela Arlandis Ferrando / Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag

Blanca Hernández Rius / Quart Extramuros-Velázquez

Marina Ruiz Ventura / Quart-Palomar

Alicia Sofía Blanco Carbonell / Ripalda-Sogueros

Akzara Moya Pérez / Salvador Giner-Gregorio Gea

Alba Tolosa Palacios / Vall d´Albaida-Canal de Navarrés

Paula Cucarella Tormo / Angel del Alcázar-José Maestre

Carmen Alepuz Salvador / Azcárraga-Fernando el Católico

Marina Asensi Esparcia / Francisco Climent-Uruguay

Angels Soler Núñez de Arenas / Giorgeta-Roig de Corella

Macarena Bonal Bonora / Isabel la Católica-Cirilo Amorós

Roser Serrano Pons / Libertad-Teodoro Llorente

Mar López de Briñas Sáez / Nador-Milagrosa

Luna May Borja Quiles / Pedro Cabanes-Juan XXIII

Valeria Sánchez Sanlorenzo / Ramiro de Maeztu-Leones

Claudia Ausina Soler / Rubén Darío-Fray Luis Colomer

Andrea Jaime Fullana / S. Vicente-Periodista Azzati

María Sancho Prats / Sant Antoni

Rocío Pascual Candel / Santa Genoveva Torres.Arquitecto Tolsá

Carla Romero Olaso / Alemania-El Bachiller

Clara Guiñón Aparici / Barrio Beteró

María Isern García / Carrera Malilla-Isla Cabrera

Carmen Tarazona Barrachina / Convento Jerusalén-Matemático Marzal

Carla González Hortelano / Guardacostas-Músico Jarque Cualladó

Verónica Vives Lul / Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

Noelia Martínez Blanco / Mariano Benlliuire-A. Tormos

Lucía Endériz Cuenca / Pérez Galdós-Calixto III

María Fita Lluna / Pío XII-Jaume Roig

María Valero Félix / Ripalda-Sogueros

Ana Rubiero Peris / S. Vicente-Periodista Azzati

Inés Rodrigo Lerma / Sueca-Literato Azorín

Izaskun Albertos García / Xiva-Francisco de Llano

Paula Marín Navarrete / Barraca-Travesía Iglesia del Rosario

Laura Bueso Goriet / Campamento-La Yesa

Patricia Cañestro Abellán / Carrera Malilla-Isla Cabrera

Susana Moreno Adrián / General Pando-Serrano Flores

Lucía Clemente Vicente / Ingeniero José Sirera-Pío IX

Laura Vilana García / Isabel la Católica-Cirilo Amorós

Celia Navarro Compañ / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Alicia Torres Gámez / Mestre Arambul Sanz-Campanar

Marta Pascual Forment / Pintor Goya

Claudia Villodre Gómez / Reino de València-S. Valero

Patricia Simarro Moreno / S. Rafael-Antón Martín

Nuria Belenguer Jiménez / Sagunto-San Guillen

Andrea Hernández Andrés / Sueca-Literato Azorín

Lucía García Esteve / Albacete-Marvá

Alejandra Cotino Soriano / Almirante Cadarso-Conde Altea

María Andrés Alcañiz / Archiduque Carlos-Chiva

Loreto Sánchez-Ferragut Calvet / Av. Oeste

Loida Vicedo Flor / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Nerea Rodríguez Martín / Cuba-Denia

Aitana Rodríguez Muñoz / Duque de Gaeta-Puebla de Farnals

María Cano Oliván / Espartero-Ramón y Cajal

Carlota García Verdú / Grabador Esteve-Cirilo Amorós

Lucía Esteve López / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Alejandra Espinosa Torao / Palleter-Erudito Orellana

María Donderis Sanchis / Quart Extramuros-Velázquez

Aitana Alfonso Flores / Ripalda-Beneficencia

Daría Parras Hernández / Blanquerías

Pilar Cubells Company / Dr. Manuel Candela-Av. Puerto

Sofía Soler Casas / Marqués de Solferit

Celia Guerras González / Industria-Santos Justo y Pastor

Irene Gil Monsoriu / Isaac Peral-Méndez Núñez

Alba Viller Ruiz / L’Algüer-Ingeniero Rafael Janini

Amparo Pérez Morales / Maestro Gozalbo-Conde Altea

Marta Gómez Alonso / Ramiro de Maeztu-Humanista Furió

Paula Ibáñez Clemente / Reino de València-S. Valero

Paula López Alcalá / Valencia-Teodoro Llorente

Claudia Sapena Latorre / Venezuela-Agustín Sales

Raquel Gramage Delgado / Villanueva de Castellón-Horticultor Galán

Celia Martí Andreu / Visitación-Orihuela

Mar Ortega Sancho / Almirante Cadarso-Conde Altea

Yaiza Delgado Tomás / Aras de Alpuente-Castell de Pop

Ariadna García García / Dr. Sanchis Bergón-Turia

Nuria Olivares Robledo / José Mª Bayarri-Los Isidros

Sonia Palomera Ibáñez / Lo Rat Penat

Natalia Calvo Gómez / Mercado Central

Claudia Navarro Martín / Pie de la Cruz

Paloma Ayora Balaguer / Pizarro-Cirilo Amorós

Marina Gozálvez Piquer / Ramón de Rocadull-Conde de Alaquàs

Rebeca Sánchez Agüera / Rosario-Plaza Calabuig

Marina Cutillas Villaverde / Tomasos-Carlos Cervera

Yaiza Aguilar Lozano / Vicente Sancho Tello-Av. Aragón

Clara Mª Parejo Pérez / Zapadores-Vicente Lleó

Daniela Esteve Bueno / Árbol

Lola Palanca Soriano / Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero

Aitana Gómez González / Exposición-Micer Mascó

Aitana Piquero Llorens / General Barroso-Calvo Acacio

Paula Miquel Julià / Ingeniero José Sirera-Pío IX

Nekal Martínez Rubio / Luz Casanova-Padre Espasa

Marina Giménez Amaro / Olivereta-Cerdá y Rico

Vega Calvo Caparrós / Plaza de España

María Querol Ruiz / Progreso-Teatro de la Marina

Alba Miquel Molina / Rubén Vela-Dr. Waksman

Daniela Gómez de los Ángeles / Santa María Micaela-M. Humano

Blanca Casaban Pérez / Santiago Rusiñol-C. Lumiares

Marta Estornell de la Viña / Trinitat-Alboraia

Celia Vicedo Flor / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Laura Fontes Pérez / Dr. Collado

Lucía Guijarro Carrasco / Dr. Marañón-Maestro Palau

Daniela Sanchis Gallart / Escalante-Marina

Sara Larrazábal Bernal / José Mª Bayarri-Los Isidros

Carla Sancho Carbonero / Maestro Gozalbo-Conde Altea

Zaira Nácher Zambrana / Músico Espí-G. Fabregat

Daniela Guillen Arnau / Obispo Amigó-Cuenca

Mimpa Ferrer Valls / Pie de la Cruz

Adriana Juan Sansano / Rosario-Plaza Calabuig

Marta García Cañadas / S. Vicente-Periodista Azzati

Aroa Martínez Ayala / Sevilla-Denia

Raquel Ganau Giner / Trinitat-Alboraia

Carla Sahuquillo Peris / Cervantes-Padre Jofre

Begoña Bonastre Godoy / Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

Martina Bellver Bayarri / Lope de Vega

Amelia Ricart Esteban / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite

Cristina Patricia Marcos de la Rosa / Mayor-Moraira

Gabriela García Moreno / Músico EspÌ-Grabador Fabregat

Claudia Guillén Bartual / Na Jordana

María Ayora Balaguer / Pizarro-Cirilo Amorós

Sara Rivas Climent / Poeta Alberola-Totana

Blanca Chaparro Rabuñal / Poeta Llorente

Carla García Pérez / Ramiro de Maeztu-Leones

Carla Löpez Grande / Santa Genoveva Torres.Arquitecto Tolsá

Natalia Vilanova Alabau / Virgen de Lepanto

Carla Vicente Alfonso / Bolsería-Tros Alt

Carmen Calduch Sebastiá / Burjassot-Padre Carbonell

Valentina Ravello Faubel / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Sara Sellés Gutiérrez / Costa y Borrás-Agustina de Aragón

Patricia Zurano Cívico / Cuba-Puerto Rico

Alba Hurtado Escobar / Federico Mistral-Murta

Cayetana Santacruz Blasco / Fernando el Católico-Angel Guimerá

Adela García Gimeno / Gloria-Felicidad-Tremolar

Nerea López Maestre / Ingeniero José Sirera-Pío IX

Daniela Alcoy Damiá / Negrito

Carmen Giménez Amaro / Olivereta-Cerdá y Rico

Isabel Esplugues Balaguer / Pobla del Duc-Benipeixcar

Carla Alcocer Mayordomo / Reino de València-Císcar

Paula Nieto Medina / Azcárraga-Fernando el Católico

Paula Abel García / Carrera Malilla-Isla Cabrera

Daniela Segura Mora / Convento Jerusalén-Matemático Marzal

Carla Tomás Sánchez / Gloria-Felicidad-Tremolar

Beatriz Simón Molina / Industria-Santos Justo y Pastor

María Requeni Gómez / Matías Perelló-Luis Santangel

Vera Pérez Corachán / Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Sofía Galve Pocoví / Nador-Milagrosa

Daniela Tirado Romero / Padre Santonja-Cardenal Benlloch

Olympia García García / Pi i Margall-Arturo Cervellera

Lara Vizcaíno Moreno / Plaza del Pilar

Daniela Font Igual / Progreso-Teatro de la Marina

M.ª Elena Blanquer Muñoz / Ribera-Convento Santa Clara

Sofía Artal Palop / Arzobispo Olaechea-S. Marcelino

Eva Harto Salvador / Av. Oeste

Marina Lacomba Sánchez / Barraca-Espadán

Gabriella Giannatasio dell Isola Herrero / Borrull-Turia

Lola López Flor / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Rocío Paredes Andrés / Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá

Paula Escribano Díaz / Gayano Lluch

Rocío Bonal Bonora / Isabel la Católica-Cirilo Amorós

Julia Daries Ricart / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite

Marina García Arribas / Manuel de Falla-Tamarindos

Martina Dorado Riera / Rubén Darío-Fray Luis Colomer

Valeria Casanova Carratalá / Santa María Micaela-M. Humano

Carla Estornell de la Viña / Trinitat-Alboraia

Lourdes Serrano Bono / Alemania-El Bachiller

Lucía García Rivera / Archiduque Carlos-Chiva

Mónica García Costa / Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos

Valeria Martínez Muñoz / Carcagente-Jerónimo Muñoz

Lourdes Figueras Bruno / Dr. Serrano-Carlos Cervera

Julia Medina Gil / General Pando-Serrano Flores

Lucía Martínez Corts / Merced

Martina Fas Martin / Morería

Inés Bordás Bordetas / Pintor Maella-Av. Francia

Mar Belenguer Dorce / Ramón de Rocadull-Conde de Alaquàs

Cayetana Rebollo Juan / Rosario-Plaza Calabuig

Ainhoa Gómez Alhambra / S. Pedro-Virgen Vallivana

Noa Domínguez Morató / Sierra Martés-Miguel Servet

Retrospectiva de la presentación de las candidatas a fallera mayor de València (2018-2023) /

Mayores

Pilar de la Guía Solaz / Alberique-Héroe Romeu

Laura Calabuig Moya / Ángel del Alcázar-José Maestre

Paula Solaz Ferri / Azcárraga-Fernando el Católico

Gloria Martínez Amigó / Blanquerías

Bárbara Mora Zuriaga / Campamento-La Yesa

Silvia Rueda Ferrero / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Isabel Conejero Romero / Espartero-Ramón y Cajal

Mª José Meco Albert / Exposición-Micer Mascó

Vanesa Alonso Lacruz / María Ros-Santo Tomás

Inmaculada Orts Pérez / Mercado Central

Mª Carmen Piera Vila / Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Pilar Alcácer Yuste / Palleter-Erudito Orellana

María Fernández Coronel / Poeta Asins-Alegret-Puzol

Marta Agustín Ferrando / Av. Oeste

Mireia Salcedo Marí / Blanquerías

Ana Cuesta Herráiz / Cádiz-Cura Femenía

Laura Company Alfaro / Carrera Malilla-Ingeniero J. Benlloch

Amparo Gallardo Dasí / Embarcadero-Historiador Beti

Alba Mª Puigcerver Villarreal / Maestro Gozalbo-Conde Altea

Mari Carmen Agustí Olivares / Pere María Orts

Sonia Cuenca Picó / Pérez Galdós-Calixto III

Virginia Silla Alcaraz / Pintor Segrelles

Beatriz Donnnay Monteagudo / Quart Extramuros-Velázquez

Consuelo Mª Haro Cortés / Quart-Palomar

Beatriz Soler Sotos / Reino de València-Císcar

Deborah Gimeno Costas / S. Juan Bosco-Duque de Mandas

Pepa Picó Martínez / Ausias March-Na Robella

Sandra Sosa de Gracia / Dr. Collado

Tamara García Raga / Dr. Gómez Ferrer

Carmen Seguí Monleón / Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero

Isabel Hernando Cebrián / General Barroso-Litógrafo Pascual Abad

Beatriz Hernani Rambla / Norte-Dr. Zamenhoff

Virginia Yagüe Martínez / Peris y Valero-Cuba

Patricia Sánchez Beltrán / Poeta Asins-Alegret-Puzol

María Tomás López / S. Ignacio de Loyola-Jesús y María

Marta Parra Montaña / S. Vicente de Paul-Diputada C. Campoamor

Carla Ibáñez Sanchis / Sant Antoni

Pilar Giménez Santamarina / Santa Cruz

Beatriz Lluch Ibáñez / Zapadores-Vicente Lleó

Paula Civera Moreno / Barrio de S. José

Laura Caballero Molina / Carrera Malilla-Ingeniero J. Benlloch

Sandra Polop Navarro / Carrera S. Luis-Dr. Waksman

Paula Sánchez Torondel / Fernando el Católico-E. Orellana

Beatriz Pons Mínguez / Humanista Mariner-Manuel Simó

Tania Porta García / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Pilar Morillas Torresano / Leones-Poeta Más y Ros

Amparo Bresó Sapena / Oltá-Juan Ramón Giménez

Rut Sánchez Casamayor / Pizarro-Cirilo Amorós

Paula Díaz Más / Plaza de España

Natalia Molins Giner / Quart-Palomar

Susana Gavilá Nácher / Ramiro de Maeztu-Leones

Arantxa Escudero Asensi / Serranos-Plaza Fueros

Carmela Borrás Morell / Av. Oeste

Patricia Juliá Fernández / Barraca-Travesía Iglesia del Rosario

Alba Garrido Martí / Blasco Ibáñez-Maestro Ripoll

Sandra Muñoz Pérez / Carcagente-Jerónimo Muñoz

Andrea Belver Blat / Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá

Sara Madrid Carmona / Guardacostas-Músico Jarque Cualladó

Ángela Ballester Millán / Molinell-Alboraia

Sheila Caicedo Suay / Reina-Vicente Guillot

Cristina Ribera Lliso / Rubén Darío-Fray Luis Colomer

Aroa Alamino Bautista / S. Vicente de Paul-Diputada C. Campoamor

Mª Amparo Terrones Sánchez / Sagunto-San Antonio

Beatriz Mondéjar Marco / Sueca-Literato Azorín

Laura Boscá Sancho / Tienda