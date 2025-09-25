De Patricia a Mireia, las 442 hijas de la Fonteta
La elección de las candidatas a fallera mayor se ha celebrado 17 veces en el pabellón ahora abandonado y una generación de jóvenes desfiló en sus galas
Desde que la elección de candidatas a Falleras Mayores de València empezó a celebrarse en el Pabellón de la Fuente de San Luis hasta su último episodio se han celebrado 34 elecciones. 17 mayores y 17 infantiles. Hagan números: cerca de 2.400 falleras han puesto en juego sus ilusiones en una fiesta que empezó a celebrarse, de forma improvisada, en septiembre de 2007 y que ha durado hasta el pasado ejercicio. De ellas, 442 consiguieron el objetivo soñado y, se supone que disfrutado durante los doce meses de que dispusieron.
La primera lectura del acta, que llevó a cabo el secretario general Vicente Fayos, fue, como es habitua, con las infantiles, y el primer nombre que había escrito era el de la niña Patricia Cobacho, de San Vicente-Periodista Azzati. La primera de las 442 sonreídas por la fortuna. La última de las cuales ha sido Mireia Mansilla, de la comisión del Parotet: fue la adulta que cerró el acta del pasado año.
La casualidad ha querido que las dos falleras que abrieron y cerraron este periodo histórico hayan compartido el actual ejercicio: Mireia, como, obviamente, componente de la corte de honor vigente. Patricia, porque hace un par de años se incorporó a la delegacion de Medios de Comunicación de la Junta Central Fallera. Durante el viaje en barco, la "Convivencia en Alta Mar" llegaron a la conclusión de que son las que abrían y cerraban el paréntesis.
Este año, precisamente, una de esas niñas elegidas para 2008, Virginia Pulido, forma parte de las 73 preseleccionadas y tratará de conseguir el mismo doblete -corte mayor y corte infantil- que logró Anna Duggan.
También hay una preseleccionada mayor que estuvo en esa final infantil pero no salió elegida: Marina Escrivá, que ahora vuelve a intentarlo, pero en el Roig Arena. Tratando de escribir la misma historia -presentarse y no salir de infantil pero luego hacerlo de mayores- que hace ya cinco años logró Marina Fagoaga, también finalista ese septiembre de 2007. Todas ellas pasaron la velada en la "habitación del pánico", una sala de gimnasia donde esperan a desfilar y a conocer el veredicto y por la célebre rampa, allá donde se arracimaban todas esperando escuchar su nombre.
De 66 a 73 candidatas, aplazando el problema
66 candidatas infantiles y otras tantas mayores optaron en ese primer año "fontetero". Desde entonces, el acto ha evolucionado a peor: ahora son 73 las aspirantes. La asamblea de presidentes ha ido aplicando la fórmula de la "patada a seguir" aumentando más y más el número de preseleccionadas y dilatando el problema de que cortar, hay que cortar. Llegando a la cifra de 74 el pasado año, reducidas este año al perder Creu Coberta una de las tres a las que tenía derecho.
En este periodo de tiempo se ha consolidado el aumento de la edad media de las candidatas, que ahora ya está más cerca de los 25 años que de bandas de edad más pequeñas. También en 2012 se eligió a la primera casada -no fue la primera cortesana casada, pero Ángela Ballester sí que tenía esa condición como candidata-. Y también ha acogido la modificación del jurado, unificado en 2016 para llevar a cabo la totalidad del proceso y no la fórmula doble de "jurado de fallera mayor" y "jurado de corte".
Si aquellas candidatas niñas de otoño de 2007 ahora son mayores -enfilando el camino a los 30 años- quiere decir que ha pasado una generación. Y es verdad: porque entre las 73 aspirantes infantiles de este año ya hay dos que son hijas de falleras surgidas de la Fonteta. Por ejemplo, en infantiles de este año está Carmen Moliner, hija de Mari Carmen Agustí, componente de la segunda corte de honor, 2009 o Daniella Borrego, que es hija de Beatriz Pons, de 2011.
Aquellas historias de alegrías y frustraciones, que empezaron con Patricia Cobacho y terminan con Mireia Mansilla, pasan ahora a otro escenario. Y seguirán, predominando las decepciones, sea mejor o peor el envoltorio.
Candidatas elegidas en la Fuente de San Luis (2008 - 2025)
Infantiles
Patricia Cobacho Juan / S. Vicente-Periodista Azzati
Lucía Brenes Lluna / Barrio de S. José
Raquel Irene Lizandra Cortés / Cno. Moncada-Pintor Jacomart
Anna Adela Duggan Capuz / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite
Virginia Pulido Martínez / Marqués de Montortal-José Esteve
Carla Fuster Puchol / Na Jordana
Laura Pascual Boluda / Pintor Goya
Victoria Blázquez Cercos / Pizarro-Cirilo Amorós
Amalia Ramírez Llopis / Reina-Paz-S. Vicente
Ana Villanueva Real / Reino de València-Císcar
Gisela Lizandra Llorca / Rojas Clemente
Paula Carrero Clemente / Vicente Castell Maiques
Mireia Pisa Corredor / Zapadores-Vicente Lleó
Alba Sabater Cañas / Archiduque Carlos-Chiva
Naiara Rodríguez Arias / Barraca-Espadán
Carmina Carrasco Fambuena / Campamento-La Yesa
Rosa Miralles Bordils / Convento Jerusalén-Matemático Marzal
María Oliver Membrilla / Creu i Mislata
Claudia Más Galarza / Exposición-Micer Mascó
Paula Hernández Torrecilla / Hierros-Juan Bautista Perales
Carolina Cifre Roig / Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana
Noelia Ejido Marcos / Montortal-Torrefiel
María Berbel Fernández / Nou Campanar
María Mahiques Giménez / Pintor Goya
Paula Pulido Moreno / Quart Extramuros-Velázquez
María Guía Granell / Reina-Paz-S. Vicente
Ana Miquel Obarti / Av. Oeste
Ylenia Celada Rodrigo / Barrio de la Luz
Rebeca Blanes Defez / Barrio Virgen de la Fuensanta
Ariadna Galán García / Carrera Malilla-Isla Cabrera
Virginia Gómez Torres / Carteros-Litógrafo Pascual y Abad
Laura Aparicio Terrádez / Castellón-Segorbe
Marta Casasús Guitart / Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
Sandra Fito Sánchez / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite
Natalia López Navarrete / Ramiro de Maeztu-Leones
Blanca Puertas Marraco / Reino de Valencia-Maestro Serrano
Aurora Sanchis Moll / S. Vicente-Marvá
Rocío Bertolín Delgado de Molina / Salamanca-Conde Altea
Arantxa García Alcaraz / Salvador Giner-Gregorio Gea
Carmen Monzonís Valero / Alameda-Av. Francia
Inés Plaza Soriano / Barraca-Espadán
Mireia Navarro Diana / Barrio Virgen de la Fuensanta
Carla Huete Pérez / Benimodo-Ingeniero Dicenta
Carla Ruiz Vilalta / Císcar-Burriana
Sara Sancho Genovés / Llorers-Arquitecto Lucini
María San Miguel García / Montortal-Torrefiel
Mª Estela Arlandis Ferrando / Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag
Blanca Hernández Rius / Quart Extramuros-Velázquez
Marina Ruiz Ventura / Quart-Palomar
Alicia Sofía Blanco Carbonell / Ripalda-Sogueros
Akzara Moya Pérez / Salvador Giner-Gregorio Gea
Alba Tolosa Palacios / Vall d´Albaida-Canal de Navarrés
Paula Cucarella Tormo / Angel del Alcázar-José Maestre
Carmen Alepuz Salvador / Azcárraga-Fernando el Católico
Marina Asensi Esparcia / Francisco Climent-Uruguay
Angels Soler Núñez de Arenas / Giorgeta-Roig de Corella
Macarena Bonal Bonora / Isabel la Católica-Cirilo Amorós
Roser Serrano Pons / Libertad-Teodoro Llorente
Mar López de Briñas Sáez / Nador-Milagrosa
Luna May Borja Quiles / Pedro Cabanes-Juan XXIII
Valeria Sánchez Sanlorenzo / Ramiro de Maeztu-Leones
Claudia Ausina Soler / Rubén Darío-Fray Luis Colomer
Andrea Jaime Fullana / S. Vicente-Periodista Azzati
María Sancho Prats / Sant Antoni
Rocío Pascual Candel / Santa Genoveva Torres.Arquitecto Tolsá
Carla Romero Olaso / Alemania-El Bachiller
Clara Guiñón Aparici / Barrio Beteró
María Isern García / Carrera Malilla-Isla Cabrera
Carmen Tarazona Barrachina / Convento Jerusalén-Matemático Marzal
Carla González Hortelano / Guardacostas-Músico Jarque Cualladó
Verónica Vives Lul / Jacinto Benavente-Reina Doña Germana
Noelia Martínez Blanco / Mariano Benlliuire-A. Tormos
Lucía Endériz Cuenca / Pérez Galdós-Calixto III
María Fita Lluna / Pío XII-Jaume Roig
María Valero Félix / Ripalda-Sogueros
Ana Rubiero Peris / S. Vicente-Periodista Azzati
Inés Rodrigo Lerma / Sueca-Literato Azorín
Izaskun Albertos García / Xiva-Francisco de Llano
Paula Marín Navarrete / Barraca-Travesía Iglesia del Rosario
Laura Bueso Goriet / Campamento-La Yesa
Patricia Cañestro Abellán / Carrera Malilla-Isla Cabrera
Susana Moreno Adrián / General Pando-Serrano Flores
Lucía Clemente Vicente / Ingeniero José Sirera-Pío IX
Laura Vilana García / Isabel la Católica-Cirilo Amorós
Celia Navarro Compañ / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar
Alicia Torres Gámez / Mestre Arambul Sanz-Campanar
Marta Pascual Forment / Pintor Goya
Claudia Villodre Gómez / Reino de València-S. Valero
Patricia Simarro Moreno / S. Rafael-Antón Martín
Nuria Belenguer Jiménez / Sagunto-San Guillen
Andrea Hernández Andrés / Sueca-Literato Azorín
Lucía García Esteve / Albacete-Marvá
Alejandra Cotino Soriano / Almirante Cadarso-Conde Altea
María Andrés Alcañiz / Archiduque Carlos-Chiva
Loreto Sánchez-Ferragut Calvet / Av. Oeste
Loida Vicedo Flor / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Nerea Rodríguez Martín / Cuba-Denia
Aitana Rodríguez Muñoz / Duque de Gaeta-Puebla de Farnals
María Cano Oliván / Espartero-Ramón y Cajal
Carlota García Verdú / Grabador Esteve-Cirilo Amorós
Lucía Esteve López / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar
Alejandra Espinosa Torao / Palleter-Erudito Orellana
María Donderis Sanchis / Quart Extramuros-Velázquez
Aitana Alfonso Flores / Ripalda-Beneficencia
Daría Parras Hernández / Blanquerías
Pilar Cubells Company / Dr. Manuel Candela-Av. Puerto
Sofía Soler Casas / Marqués de Solferit
Celia Guerras González / Industria-Santos Justo y Pastor
Irene Gil Monsoriu / Isaac Peral-Méndez Núñez
Alba Viller Ruiz / L’Algüer-Ingeniero Rafael Janini
Amparo Pérez Morales / Maestro Gozalbo-Conde Altea
Marta Gómez Alonso / Ramiro de Maeztu-Humanista Furió
Paula Ibáñez Clemente / Reino de València-S. Valero
Paula López Alcalá / Valencia-Teodoro Llorente
Claudia Sapena Latorre / Venezuela-Agustín Sales
Raquel Gramage Delgado / Villanueva de Castellón-Horticultor Galán
Celia Martí Andreu / Visitación-Orihuela
Mar Ortega Sancho / Almirante Cadarso-Conde Altea
Yaiza Delgado Tomás / Aras de Alpuente-Castell de Pop
Ariadna García García / Dr. Sanchis Bergón-Turia
Nuria Olivares Robledo / José Mª Bayarri-Los Isidros
Sonia Palomera Ibáñez / Lo Rat Penat
Natalia Calvo Gómez / Mercado Central
Claudia Navarro Martín / Pie de la Cruz
Paloma Ayora Balaguer / Pizarro-Cirilo Amorós
Marina Gozálvez Piquer / Ramón de Rocadull-Conde de Alaquàs
Rebeca Sánchez Agüera / Rosario-Plaza Calabuig
Marina Cutillas Villaverde / Tomasos-Carlos Cervera
Yaiza Aguilar Lozano / Vicente Sancho Tello-Av. Aragón
Clara Mª Parejo Pérez / Zapadores-Vicente Lleó
Daniela Esteve Bueno / Árbol
Lola Palanca Soriano / Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero
Aitana Gómez González / Exposición-Micer Mascó
Aitana Piquero Llorens / General Barroso-Calvo Acacio
Paula Miquel Julià / Ingeniero José Sirera-Pío IX
Nekal Martínez Rubio / Luz Casanova-Padre Espasa
Marina Giménez Amaro / Olivereta-Cerdá y Rico
Vega Calvo Caparrós / Plaza de España
María Querol Ruiz / Progreso-Teatro de la Marina
Alba Miquel Molina / Rubén Vela-Dr. Waksman
Daniela Gómez de los Ángeles / Santa María Micaela-M. Humano
Blanca Casaban Pérez / Santiago Rusiñol-C. Lumiares
Marta Estornell de la Viña / Trinitat-Alboraia
Celia Vicedo Flor / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Laura Fontes Pérez / Dr. Collado
Lucía Guijarro Carrasco / Dr. Marañón-Maestro Palau
Daniela Sanchis Gallart / Escalante-Marina
Sara Larrazábal Bernal / José Mª Bayarri-Los Isidros
Carla Sancho Carbonero / Maestro Gozalbo-Conde Altea
Zaira Nácher Zambrana / Músico Espí-G. Fabregat
Daniela Guillen Arnau / Obispo Amigó-Cuenca
Mimpa Ferrer Valls / Pie de la Cruz
Adriana Juan Sansano / Rosario-Plaza Calabuig
Marta García Cañadas / S. Vicente-Periodista Azzati
Aroa Martínez Ayala / Sevilla-Denia
Raquel Ganau Giner / Trinitat-Alboraia
Carla Sahuquillo Peris / Cervantes-Padre Jofre
Begoña Bonastre Godoy / Jacinto Benavente-Reina Doña Germana
Martina Bellver Bayarri / Lope de Vega
Amelia Ricart Esteban / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite
Cristina Patricia Marcos de la Rosa / Mayor-Moraira
Gabriela García Moreno / Músico EspÌ-Grabador Fabregat
Claudia Guillén Bartual / Na Jordana
María Ayora Balaguer / Pizarro-Cirilo Amorós
Sara Rivas Climent / Poeta Alberola-Totana
Blanca Chaparro Rabuñal / Poeta Llorente
Carla García Pérez / Ramiro de Maeztu-Leones
Carla Löpez Grande / Santa Genoveva Torres.Arquitecto Tolsá
Natalia Vilanova Alabau / Virgen de Lepanto
Carla Vicente Alfonso / Bolsería-Tros Alt
Carmen Calduch Sebastiá / Burjassot-Padre Carbonell
Valentina Ravello Faubel / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Sara Sellés Gutiérrez / Costa y Borrás-Agustina de Aragón
Patricia Zurano Cívico / Cuba-Puerto Rico
Alba Hurtado Escobar / Federico Mistral-Murta
Cayetana Santacruz Blasco / Fernando el Católico-Angel Guimerá
Adela García Gimeno / Gloria-Felicidad-Tremolar
Nerea López Maestre / Ingeniero José Sirera-Pío IX
Daniela Alcoy Damiá / Negrito
Carmen Giménez Amaro / Olivereta-Cerdá y Rico
Isabel Esplugues Balaguer / Pobla del Duc-Benipeixcar
Carla Alcocer Mayordomo / Reino de València-Císcar
Paula Nieto Medina / Azcárraga-Fernando el Católico
Paula Abel García / Carrera Malilla-Isla Cabrera
Daniela Segura Mora / Convento Jerusalén-Matemático Marzal
Carla Tomás Sánchez / Gloria-Felicidad-Tremolar
Beatriz Simón Molina / Industria-Santos Justo y Pastor
María Requeni Gómez / Matías Perelló-Luis Santangel
Vera Pérez Corachán / Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana
Sofía Galve Pocoví / Nador-Milagrosa
Daniela Tirado Romero / Padre Santonja-Cardenal Benlloch
Olympia García García / Pi i Margall-Arturo Cervellera
Lara Vizcaíno Moreno / Plaza del Pilar
Daniela Font Igual / Progreso-Teatro de la Marina
M.ª Elena Blanquer Muñoz / Ribera-Convento Santa Clara
Sofía Artal Palop / Arzobispo Olaechea-S. Marcelino
Eva Harto Salvador / Av. Oeste
Marina Lacomba Sánchez / Barraca-Espadán
Gabriella Giannatasio dell Isola Herrero / Borrull-Turia
Lola López Flor / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Rocío Paredes Andrés / Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá
Paula Escribano Díaz / Gayano Lluch
Rocío Bonal Bonora / Isabel la Católica-Cirilo Amorós
Julia Daries Ricart / Malvarrosa-A. Ponz-Cavite
Marina García Arribas / Manuel de Falla-Tamarindos
Martina Dorado Riera / Rubén Darío-Fray Luis Colomer
Valeria Casanova Carratalá / Santa María Micaela-M. Humano
Carla Estornell de la Viña / Trinitat-Alboraia
Lourdes Serrano Bono / Alemania-El Bachiller
Lucía García Rivera / Archiduque Carlos-Chiva
Mónica García Costa / Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos
Valeria Martínez Muñoz / Carcagente-Jerónimo Muñoz
Lourdes Figueras Bruno / Dr. Serrano-Carlos Cervera
Julia Medina Gil / General Pando-Serrano Flores
Lucía Martínez Corts / Merced
Martina Fas Martin / Morería
Inés Bordás Bordetas / Pintor Maella-Av. Francia
Mar Belenguer Dorce / Ramón de Rocadull-Conde de Alaquàs
Cayetana Rebollo Juan / Rosario-Plaza Calabuig
Ainhoa Gómez Alhambra / S. Pedro-Virgen Vallivana
Noa Domínguez Morató / Sierra Martés-Miguel Servet
Mayores
Pilar de la Guía Solaz / Alberique-Héroe Romeu
Laura Calabuig Moya / Ángel del Alcázar-José Maestre
Paula Solaz Ferri / Azcárraga-Fernando el Católico
Gloria Martínez Amigó / Blanquerías
Bárbara Mora Zuriaga / Campamento-La Yesa
Silvia Rueda Ferrero / Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Isabel Conejero Romero / Espartero-Ramón y Cajal
Mª José Meco Albert / Exposición-Micer Mascó
Vanesa Alonso Lacruz / María Ros-Santo Tomás
Inmaculada Orts Pérez / Mercado Central
Mª Carmen Piera Vila / Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana
Pilar Alcácer Yuste / Palleter-Erudito Orellana
María Fernández Coronel / Poeta Asins-Alegret-Puzol
Marta Agustín Ferrando / Av. Oeste
Mireia Salcedo Marí / Blanquerías
Ana Cuesta Herráiz / Cádiz-Cura Femenía
Laura Company Alfaro / Carrera Malilla-Ingeniero J. Benlloch
Amparo Gallardo Dasí / Embarcadero-Historiador Beti
Alba Mª Puigcerver Villarreal / Maestro Gozalbo-Conde Altea
Mari Carmen Agustí Olivares / Pere María Orts
Sonia Cuenca Picó / Pérez Galdós-Calixto III
Virginia Silla Alcaraz / Pintor Segrelles
Beatriz Donnnay Monteagudo / Quart Extramuros-Velázquez
Consuelo Mª Haro Cortés / Quart-Palomar
Beatriz Soler Sotos / Reino de València-Císcar
Deborah Gimeno Costas / S. Juan Bosco-Duque de Mandas
Pepa Picó Martínez / Ausias March-Na Robella
Sandra Sosa de Gracia / Dr. Collado
Tamara García Raga / Dr. Gómez Ferrer
Carmen Seguí Monleón / Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero
Isabel Hernando Cebrián / General Barroso-Litógrafo Pascual Abad
Beatriz Hernani Rambla / Norte-Dr. Zamenhoff
Virginia Yagüe Martínez / Peris y Valero-Cuba
Patricia Sánchez Beltrán / Poeta Asins-Alegret-Puzol
María Tomás López / S. Ignacio de Loyola-Jesús y María
Marta Parra Montaña / S. Vicente de Paul-Diputada C. Campoamor
Carla Ibáñez Sanchis / Sant Antoni
Pilar Giménez Santamarina / Santa Cruz
Beatriz Lluch Ibáñez / Zapadores-Vicente Lleó
Paula Civera Moreno / Barrio de S. José
Laura Caballero Molina / Carrera Malilla-Ingeniero J. Benlloch
Sandra Polop Navarro / Carrera S. Luis-Dr. Waksman
Paula Sánchez Torondel / Fernando el Católico-E. Orellana
Beatriz Pons Mínguez / Humanista Mariner-Manuel Simó
Tania Porta García / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar
Pilar Morillas Torresano / Leones-Poeta Más y Ros
Amparo Bresó Sapena / Oltá-Juan Ramón Giménez
Rut Sánchez Casamayor / Pizarro-Cirilo Amorós
Paula Díaz Más / Plaza de España
Natalia Molins Giner / Quart-Palomar
Susana Gavilá Nácher / Ramiro de Maeztu-Leones
Arantxa Escudero Asensi / Serranos-Plaza Fueros
Carmela Borrás Morell / Av. Oeste
Patricia Juliá Fernández / Barraca-Travesía Iglesia del Rosario
Alba Garrido Martí / Blasco Ibáñez-Maestro Ripoll
Sandra Muñoz Pérez / Carcagente-Jerónimo Muñoz
Andrea Belver Blat / Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá
Sara Madrid Carmona / Guardacostas-Músico Jarque Cualladó
Ángela Ballester Millán / Molinell-Alboraia
Sheila Caicedo Suay / Reina-Vicente Guillot
Cristina Ribera Lliso / Rubén Darío-Fray Luis Colomer
Aroa Alamino Bautista / S. Vicente de Paul-Diputada C. Campoamor
Mª Amparo Terrones Sánchez / Sagunto-San Antonio
Beatriz Mondéjar Marco / Sueca-Literato Azorín
Laura Boscá Sancho / Tienda
