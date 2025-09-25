Obsesión por una entrada para la fiesta fallera del Roig Arena

La celebración de la elección de candidatas a Falleras Mayores de València en el Roig Arena, la expectativa por los cambios anunciados a efectos de espectáculo musical y el aumento del aforo han disparado la expectación y el deseo de asistir a la fiesta del próximo sábado. Lejos de imaginar que se cubriría la demanda con el aumento del aforo -que se acerca a los 12.000 espectadores-, haría falta un recinto incluso mayor para atender todas las necesidades. El concejal Santiago Ballester aprovechó la última asamblea de presidentes para anunciar que "probablemente, en próximos años, el espectáculo sea 360º, con lo que se podrán ocupar aún más gradas". El recinto de nuevo cuño, con el que se ha negociado durante meses y en el que el propio ayuntamiento, no solo la Junta Central Fallera ha puesto un especial empeño, ha multiplicado el deseo de asistir.

De momento, la JCF ha conseguido una nueva cantidad de localidades: unos bloques que suman cerca de 800 asientos, de peor visibilidad, pero que han salido también a ofrecimiento público. Son los pertenecientes a cuatro sectores que no se iban a utilizar. La decisión con estas localidades ha sido ofertarlas a las comisiones de falla hasta este miércoles y, con las peticiones recibidas, hacer un reparto proporcional, que no irán junto a las ya adjudicadas de antemano.

Y es que ni siquiera con más aforo se satisface a todo el mundo. Las comisiones que no tienen candidata, por ejemplo, mostraron en la asamblea su insatisfacción de que, a pesar del nuevo formato, seguían recibiendo las mismas cuatro localidades de siempre, teóricamente para sus presidentes y falleras mayores.

Otro indicativo es el concurso que se ha abierto a través de las redes sociales de JCF. Allí se han puesto cinco entradas dobles a sorteo y las cifras en menos de 24 horas ya habían superado las 200.000 visitas. Superando las tres mil las peticiones para formar parte del sorteo.

Aspecto del Roig Arena, este miércoles / Moisés Domínguez

La asamblea también mira con lupa el número de entradas que se quedan para uso oficial: ayuntamiento, la propia JCF y los compromisos -invitados, patrocinadores y falleras que han ocupado el cargo honorífico en otras ocasiones-, reclamando que éstas fuera menos y que las comisiones tuvieran más cociente.

Más de siete mil localidades van a parar a la parte más interesada del evento: las propias candidatas -que disponen de diez localidades- y sus comisiones -que tienen 32 asientos y 64 si hicieron doblete-.

Aún no está confirmado si las candidatas verán el festejo desde la grada, como se hacía en la Fonteta, o si pasarán todo el tiempo -salvo en su presentación general y en el desfile individual- en una sala vip organizada para ellas.

No hay entradas a la venta. Se trata de un "Evento Corporativo", por lo que no está sometido a las exigencias de los espectáculos públicos. Por lo que no hay taquilla. Los que acudan, con su entrada electrónica, lo son por rigurosa invitación. No se maneja dinero porque la totalidad del coste lo asumen Junta Central Fallera y Ayuntamiento.

Así anuncia Roig Arena la fiesta del sábado / RLV

Un espectáculo "que da vértigo"

Una vez dentro, los asistentes asistirán al espectáculo "Llum" que es todo un reto para el entramado organizado al servicio del mismo desde la Junta Central Fallera y los profesionales contratados para la ocasión. Después del más que cuestionable resultado de la Exaltación -que ya venía "tocada" de la edición de 2024-, la Crida marcó un punto de inflexión ascendente, con un espectáculo excepcional y sobre todo, emotivo. El mismo equipo de ideólogos están detrás del proyecto "Llum", en el que se pretende, nuevamente, jugar con la fibra sensible, pero con los riesgos que supone hacerlo en un recinto de nuevo cuño, desconocido y con su punto de incertidumbre. "Miedo no tenemos. Vértigo, si" reconocía el concejal Santiago Ballester en la presentación del evento. Los pormenores del mismo están desvelados: una alegoría a la luz inspiradora de Sorolla y a la cultura, representada por las efemérides que se cumplen este año. Todo ello en aras a "elevar la gala a un nivel cultural tal que la ha convertido en ceremonia. Con toda la elegancia, con toda la importancia y con el mayor de los respetos y delicadeza que merecen las ilusiones y los sueños de 146 valencianas, nuestras candidatas". Con tanto secretismo se lleva, que los ensayos, incluyendo el de las propias candidatas en el escenario, han sido a puerta cerrada, dejando solo en abierto una sesión preliminar en el pabellón de la Fuente de San Luis.

Curiosamente, va a ser este festejo, que no deja de ser un paso intermedio en el proceso, el que amenaza con convertirse en la mayor referencia del ejercicio, con permiso del pregón desde las Torres, y por encima ambos tanto de la Telefonada -para la que se acepta el carácter íntimo y sin "performance"- y, sobre todo, la Exaltación, que quedaría ahora más coja, pero que es la que necesita una revisión urgente.