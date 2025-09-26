La elección fallera llega a su nuevo escenario y con debate político por su coste
Compromís dice que es "innecesario" gastar cerca de 350.000 euros "que es más que lo que cuesta la falla municipal" y el PP sostiene que el precio por butaca es el mismo que en la Fonteta y que "las Fallas hay que creérselas"
Las Fallas tienen este sábado su primera gran cita del calendario: la elección de candidatas a Falleras Mayores de València 2026. "Nuestra Superbowl" en palabras del portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, con las que ha dejado clara la postura del gobierno de la ciudad sobre el debate movido a partir del coste de la gala. Lo ha abanderado Compromís, asegurando que la factura, sobre los 350.000 euros, es "innecesaria" en palabras de Pere Fuset. Dicho de otra forma, preguntándose: "¿Es necesario? ¿es equilibrado?". Caballero le replica que "sí, sin duda. Porque las Fallas hay que creérselas y no hacer de ellas algo cutre, como hacía Compromís". Por eso, Fuset comparaba el dispendio con el que se hace en la final de fútbol americano y el portavoz municipal aseguraba que así deben ser las cosas.
El valor absoluto del festejo se ha disparado respecto a los ejercicios anteriores. Y Fuset sostiene que "para un espectáculo de tres horas no puedes invertir más que con las fallas municipales o con las "mascletaes" y ser el diez por ciento del presupuesto de la Junta Central Fallera". Ni siquiera se fía de que la cifra sea la final "porque hay contratos que están esperando la firma". La comparación: "puedes celebrar la comunión en un restaurante de barrio o en un dos estrellas Michelín".
Y si Fuset critica el valor absoluto, Caballero recordaba el valor relativo: "el coste de la Fonteta el año pasado, en relación a su aforo, era de 29 euros por butaca. Este año es, exactamente, el mismo. Y con una diferencia, donde antes lo podían ver 7.200 personas, ahora son 12.000 los valencianos que podrán asistir y disfrutarlo". Más el intangible emocional: "lo que hacemos es apostar por creernos las Fallas, no reducirlas a "algo más". Es un acto emblemático, que marca el inicio del año, que reconoce a las que han sido falleras mayores y cortes de honor, que se despiden, y las que van a ser. Es dignificar y poner donde se merece".
"Será espectacular. Eso no lo dudo"
Fuset se "sumado" al presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, que ha criticado el acto en términos parecidos. Pero Fuset, a la vez, muestra su convencimiento de que "será un acto espectacular, que nos emocionará. Eso no lo dudo porque sé que los profesionales son muy competentes. Y no quiero poner el foco en el Roig Arena, porque es un pabellón de primera categoría, sino en la gestión".
El caso es que el festejo es, de serie, un acontecimiento social de primer orden en la fiesta. No solo son los doce mil que acudirán al pabellón: gran parte de los casales abrirán para presenciarlo por televisión. Con candidatas o sin candidatas. Es una oportunidad para socializar. Las redes sociales arden el apoyo a las candidatas -estará representada la tercera parte del censo de comisiones- y todo un ejército de familiares, peluqueros, indumentaristas y asesores están al servicio de unas candidatas que, en la mayor parte de los casos, regresarán a casa sin premio.
Es "peineta" la asamblea... y el Prerreglamento Fallero
Resulta evidente que la parte "peineta" tiene, ahora mismo, un protagonismo excepcional en el día a día de las comisiones. Aunque no menos cierto es que la financiación de la misma corresponde a las propias falleras. Pero si hay un indicativo del interés que suscita, no hay más que remitirse a los propios santones de la fiesta: la asamblea de presidentes en la que se eligen los jurados es, con mucha diferencia, la que más asistencia tiene. Y en el prerreglamento fallero, los redactores del mismo -elegidos por la asamblea- han redactado un pormenorizado memorándum de cómo elegir a las falleras mayores, algo que no han hecho, por ejemplo, con el concurso de Fallas. Con el añadido de que, en ese texto, es la asamblea de presidentes la que quiere hacerse con el control total del proceso, apartando al Ayuntamiento completamente.
No hay duda que el protagonismo que tiene la parte social femenina genera un interés que opaca a la parte básica de la fiesta, la falla, aunque el calendario de la fiesta también indica que, a partir del 14 de octubre, cuando se proclamen las nuevas falleras mayores, el interés empezará a virar hacia otras actividades. Fundamentalmente, la presentación de bocetos y los grandes concursos -de los que el teatro ya ha empezado-.
"Gegants", un puente...
El festejo está ya preparado, después de que todos participaran en el ensayo general. Se han dado detalles de "Llum", el espectáculo que es una alegoría a ese amplio concepto que es el sentimiento y la identidad valenciana. Pero nada de lo que se va a ver dentro del Roig Arena. No se ha dicho cómo van a aparecer las candidatas ni qué elementos habrá en escena. Se sabe que hay un puente, que estarán los "gegants" del Corpus -para cuyo traslado desde la Casa de las Rocas se ha firmado un contrato-. El envoltorio finalizará con la lectura de los veredictos. El meollo de la cuestión.
Los detalles de la Gala
'Llum' es el lema de la propuesta artística, que está "inspirada en Valencia y en uno de sus maestros de la pintura, el color y, por supuesto, la luz. Joaquín Sorolla y sus Visiones de España -encargo para la Hispanic Society de Nueva York- son el telón de fondo de esta puesta en escena donde las temperaturas de la luz solar y la gran paleta de colores que el sol dispone sobre el cielo de Valencia son protagonistas". Esta visión de Valencia inspira el espacio escénico diseñado por el arquitecto Nacho Fernández y construida en El Taller de Llongo con elementos de atrezzo que salen de otro taller, el de Zvominir Ostoic, en la Ciudad Fallera.
"Llum" es "un homenaje plástico a nuestra mayor riqueza patrimonial: las fiestas centenarias del cap i casal". Y es que este año hay muchas efemérides que celebrar y por ello, este espectáculo estará cargado de sorpresas y homenajes. Este año se celebra el 775 aniversario de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, fundado un 10 de septiembre de 1250, pero también conmemoramos el 700 aniversario de la fiesta grande del Corpus, el 400 aniversario de la fiesta de los Xiquets de Sant Vicent, el 600 aniversario de la finalización del Micalet, el 675 aniversario del nacimiento del Padre Jofré y el centenario de la Consagración del Himno Regional, que se celebró en la plaza de toros en mayo de 1925 bajo la batuta del propio Maestro Serrano.
En esta ocasión, quien cogerá la batuta en el Roig Arena será el maestro Quique Montesinos, natural de Ibi y con una larga trayectoria. Como principal novedad, será con toda la música en riguroso directo, interpretada por una banda sinfónica creada ad hoc para la ocasión por músicas y músicos valencianos que han querido sumarse al proyecto. A través de un llamamiento abierto a la Federación de Bandas de la Comunidad Valenciana, 65 miembros de diferentes bandas de la comarca de Valencia serán los encargados de interpretar el gran repertorio propuesto para este espectáculo único donde hay una alta presencia femenina.
En cuanto al repertorio musical, sonarán 20 partituras de diferentes compositores valencianos, entre otros, Óscar Navarro, Andrés Valero, Saul Gómez, el maestro Serrano o Adam Ferrero. Entre ellas, también la partitura de Mª Teresa Andrés Blasco, una compositora valenciana que a reivindicar y destacar. Además, con la memorable versión de El Fallero que Kike Soriano hizo para la Crida, se vuelve a contar con su talento para versionar una de las canciones de nuestro cantante más universal, Nino Bravo. Por ello, será el cantante Javi Reig quien, después de haber estado todo el verano triunfando con el musical homenaje a Nino Bravo en Madrid con sus compañeros de Melomans, se sume a este proyecto.
También se ha querido contar con otro valenciano, Álvaro Cuenca, como coreógrafo de la Elección26. Junto a él, once bailarines profesionales valencianos que darán luz a un espectáculo que combinará la danza contemporánea, clásica y acrobática con el pop o el streetdance.
También estará presente la danza tradicional valenciana de la mano de Les Folies de Carcaixent. Con un vestuario del taller de Edgar Molina y con el maquillaje de Gemma Verdejo, 'Llum' es una propuesta que quiere "elevar la belleza artística a otro nivel".
. Para ello la luz solar y los trazos impresionistas del maestro de la luz, Joaquín Sorolla, han sido la base sobre la que Javi Valiente (The Revolution) ha puesto su personalísimo estilo. Javi no sólo firma el cartel, sino que ha desarrollado una imagen gráfica que estará presente en todo el espectáculo y en el diseño del programa.
Para completar el elenco de la propuesta escénica, la voz del actor valenciano Dani Tatay se convertirá por unas horas en Joaquín Sorolla. Se sumará a la de la periodista Paloma Insa, que nos transportará con su voz a un viaje donde la luz de Valencia es la protagonista.
