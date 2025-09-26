La elección fallera llega a su nuevo escenario y con debate político por su coste

Las Fallas tienen este sábado su primera gran cita del calendario: la elección de candidatas a Falleras Mayores de València 2026. "Nuestra Superbowl" en palabras del portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, con las que ha dejado clara la postura del gobierno de la ciudad sobre el debate movido a partir del coste de la gala. Lo ha abanderado Compromís, asegurando que la factura, sobre los 350.000 euros, es "innecesaria" en palabras de Pere Fuset. Dicho de otra forma, preguntándose: "¿Es necesario? ¿es equilibrado?". Caballero le replica que "sí, sin duda. Porque las Fallas hay que creérselas y no hacer de ellas algo cutre, como hacía Compromís". Por eso, Fuset comparaba el dispendio con el que se hace en la final de fútbol americano y el portavoz municipal aseguraba que así deben ser las cosas.

El valor absoluto del festejo se ha disparado respecto a los ejercicios anteriores. Y Fuset sostiene que "para un espectáculo de tres horas no puedes invertir más que con las fallas municipales o con las "mascletaes" y ser el diez por ciento del presupuesto de la Junta Central Fallera". Ni siquiera se fía de que la cifra sea la final "porque hay contratos que están esperando la firma". La comparación: "puedes celebrar la comunión en un restaurante de barrio o en un dos estrellas Michelín".

Y si Fuset critica el valor absoluto, Caballero recordaba el valor relativo: "el coste de la Fonteta el año pasado, en relación a su aforo, era de 29 euros por butaca. Este año es, exactamente, el mismo. Y con una diferencia, donde antes lo podían ver 7.200 personas, ahora son 12.000 los valencianos que podrán asistir y disfrutarlo". Más el intangible emocional: "lo que hacemos es apostar por creernos las Fallas, no reducirlas a "algo más". Es un acto emblemático, que marca el inicio del año, que reconoce a las que han sido falleras mayores y cortes de honor, que se despiden, y las que van a ser. Es dignificar y poner donde se merece".

La fiesta de gala de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

"Será espectacular. Eso no lo dudo"

Fuset se "sumado" al presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, que ha criticado el acto en términos parecidos. Pero Fuset, a la vez, muestra su convencimiento de que "será un acto espectacular, que nos emocionará. Eso no lo dudo porque sé que los profesionales son muy competentes. Y no quiero poner el foco en el Roig Arena, porque es un pabellón de primera categoría, sino en la gestión".

El caso es que el festejo es, de serie, un acontecimiento social de primer orden en la fiesta. No solo son los doce mil que acudirán al pabellón: gran parte de los casales abrirán para presenciarlo por televisión. Con candidatas o sin candidatas. Es una oportunidad para socializar. Las redes sociales arden el apoyo a las candidatas -estará representada la tercera parte del censo de comisiones- y todo un ejército de familiares, peluqueros, indumentaristas y asesores están al servicio de unas candidatas que, en la mayor parte de los casos, regresarán a casa sin premio.

Las candidatas a fallera mayor de València, en Marivent /

Es "peineta" la asamblea... y el Prerreglamento Fallero

Resulta evidente que la parte "peineta" tiene, ahora mismo, un protagonismo excepcional en el día a día de las comisiones. Aunque no menos cierto es que la financiación de la misma corresponde a las propias falleras. Pero si hay un indicativo del interés que suscita, no hay más que remitirse a los propios santones de la fiesta: la asamblea de presidentes en la que se eligen los jurados es, con mucha diferencia, la que más asistencia tiene. Y en el prerreglamento fallero, los redactores del mismo -elegidos por la asamblea- han redactado un pormenorizado memorándum de cómo elegir a las falleras mayores, algo que no han hecho, por ejemplo, con el concurso de Fallas. Con el añadido de que, en ese texto, es la asamblea de presidentes la que quiere hacerse con el control total del proceso, apartando al Ayuntamiento completamente.

No hay duda que el protagonismo que tiene la parte social femenina genera un interés que opaca a la parte básica de la fiesta, la falla, aunque el calendario de la fiesta también indica que, a partir del 14 de octubre, cuando se proclamen las nuevas falleras mayores, el interés empezará a virar hacia otras actividades. Fundamentalmente, la presentación de bocetos y los grandes concursos -de los que el teatro ya ha empezado-.

"Gegants", un puente...

El festejo está ya preparado, después de que todos participaran en el ensayo general. Se han dado detalles de "Llum", el espectáculo que es una alegoría a ese amplio concepto que es el sentimiento y la identidad valenciana. Pero nada de lo que se va a ver dentro del Roig Arena. No se ha dicho cómo van a aparecer las candidatas ni qué elementos habrá en escena. Se sabe que hay un puente, que estarán los "gegants" del Corpus -para cuyo traslado desde la Casa de las Rocas se ha firmado un contrato-. El envoltorio finalizará con la lectura de los veredictos. El meollo de la cuestión.