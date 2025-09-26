Fallas 2026: A qué hora es la elección de las cortes de honor y dónde verlo en directo

Llega uno de los momentos más esperados para el mundo de las Fallas. El próximo sábado 27 de septiembre se celebrará uno de los actos más importantes y señalado en el calendario fallero; la elección de las candidatas a falleras mayores de València y las cortes de honor de las Fallas de 2026.

Todo está listo para que este fin de semana el Roig Arena se vista de gala para acoger este evento. Un evento que ha disparado la expectación y el deseo de asistir por parte del mundo de las fallas por los cambios en el espectáculo musical y el aumento del aforo (el recinto contará con 12.000 espectadores). Tal y como contó Levante-EMV esta semana, alrededor de 3.000 personas se interesaron por un sorteo de 5 entradas que habilitó la JCF a través de sus redes sociales. Cabe recordar que para la elección de las cortes de honor y candidatas a fallera mayor de València no hay entradas a la venta, no hay taquilla para comprarlas. Los que asistan al evento será por rigurosa invitación con su entrada electrónica.

Así anuncia Roig Arena la fiesta del sábado / RLV

A qué hora es el acto de elección de las candidatas a fallera mayor de València

El acto de elección a fallera mayor de València y las cortes de honor se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en el Roig Arena. La hora establecida serán las 19:00 horas de la tarde. En este momento comenzará uno de los actos más ilusionantes para todas las candidatas a fallera mayor de València.

keywords

Dónde verlo

Levante-EMV te ofrece la oportunidad de seguir el acto fallero a través del directo que emitirá Levante TV y que podrás seguir también a través de nuestra web. Desde las 18:50 del sábado te daremos la oportunidad de seguir el acto en directo que no te podrás perder.

El proceso de selección

El proceso de selección para ser fallera mayor y fallera mayor infantil de València es un proceso que se divide en tres fases y que empezó el pasado 27 de junio con las primeras preselecciones sectoriales. El calendario de los actos de preselección se ha extendido durante los meses de junio y julio y en ellos se eligieron a 73 niñas y 73 mujeres. Estas elegidas participarán en la próxima ceremonia del 27 de septiembre en la que se harán públicos los 13 nombres de las candidatas que optan a ser fallera mayor y fallera mayor infantil de València 2026. El proceso finalizará en octubre con la comunicación de la decisión del jurado a las seleccionadas como máximas representantes de las Fallas. Esto se realiza mediante una llamada telefónica de la alcaldesa de València, María José Catalá, a las afortunadas.

La fiesta de gala de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /