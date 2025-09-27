Quién es quién en la corte de honor de 2026

Ahora son «candidatas a Fallera Mayor de València», pero dentro de dos semanas quedarán convertidas en fallera mayor y corte de honor. Todas tienen premio, pero llegan ya con historia personal y fallera.

Virginia Pulido

28 años. Marqués de Montortal-José Esteve. Dieciocho años después de su paso por la corte infantil, Virginia está de vuelta, convertida además en una odontóloga especializada en niños. Las campanas de Gestalgar repican para celebrar su elección

Paula Marí Turrientes

27 años. Matías Perelló-Luis Santángel. Tiene su punto de justicia poética (o fallera) su elección, 32 años después de la presencia de su madre en la corte mayor. Trabaja de visitadora médica y ha trabajado dos años en Francia en Farmacia.

Zoe Molino

22 años. Barrio Virgen de la Fuensanta. Con ustedes, la primera Zoe de la historia de la corte. Ed educadora infantil y estudiante de pedagogía, mientras trabaja en una tienda. Su elección la celebran en Conchar, en Sierra Nevada.

Marta Capella

24 años. Ctra. Escrivá-Coop. San Fernando. Estuvo preseleccionada para la corte infantil de 2011. Ahora sí que consigue el objetivo. También hace méritos en lo profesional, en el mundo de la Enfermería.

Marta Salvador

22 años. Padre Doménech-Pío XI. Ha hecho bien en aplazar el máster, que ahora no podría hacer o hacerlo malamente, sobre el diseño de joyería. Se irá formando con cursos y defenderá a la falla familiar, a la que llegó con 9 años.

Vega Archer

20 años. Plaza del Mercado Central. Apurando para recibir el carnet de periodista con el doble grado de RRPP y ya una voz escuchada en las ondas locales. Vega vive las fallas en primera línea: es hija del presidente del Mercado Central

Carmen Prades

25 años. Convento Jerusalén-Matemático Marzal. Y tras el primer premio de Especial y el Ninot Indultat, a Carmen le llega su premio más personal. Trabaja en la empresa familiar de Transporte y es sobrina del legendario Pedro Ródenas.

Mar Vivanco

23 años. Doctor Collado. Y hay que ponerle el «i» entre el Vivanco y el Marco del segundo apellido. Logopeda, tendrá que plantearse cómo compaginar la experiencia fallera con el trabajo en un Centro de Atención en Burriana.

Daniela Roig

20 años. Joaquín Costa-Conde Altea. Su madre ya estuvo en la corte en 1995 y ambas tienen el apellido Añón de su abuelo y bisabuelo, uno de los prohombres históricos de la fiesta, Vicente Añón. Estudia ADE y Derecho y trabaja en la tienda del Valencia Basket.

Anabel Calero

31 años. Plaza de la Sequita del Palmar. Era la tercera con más edad de entre las preseleccionadas. Con el Bru de segundo apellido hará honor a su pueblo. Ha estado trabajando mucho en la dana con el peritaje de vehículos.

Paula Castell

22 años. Conde Salvatierra. La mano inocente de la fallera mayor infantil 2025 le permitió optar al puesto que ahora se ha ganado a pulso. Le falta el máster habilitante de abogacía y la vestirán en casa: su madre es la dueña de ganadora de la licitación

Ani Torregrosa

26 años. San Vicente-Marvá. Tras su estupendo año lleno de éxitos en la falla, ahora viene el suyo personal. Acaba de terminar Derecho y su elección coincide con la entrega del TFG de ADE para ir al mundo con un doble grado. Ahora, triple.

Laura Llobell

27 años. Exposición-Micer Mascó. 31 años después de que su madre, Laura Lopez, estuviera en la corte mayor, es su turno. Se vendrá a casa de la abuela desde Xàtiva y tendrá que buscar tiempo de donde no hay para seguir su proyecto de ropa deportiva