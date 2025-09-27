Llegaron las 26 falleras del 26

Se cumplío el ritual. Detrás de una corte de honor siempre vendrá otra. Y por eso, pasada y bien pasada las diez de la noche -suerte que se adelantó el horario- las Fallas conocieron los nombres de aquellas para las que un papel garabateado ha cambiado la vida. Ese en el que estaban sus nombres. Pasarán a la historia como las primeras elegidas en el Roig Arena, y pasarán a la historia por episodios que solo el destino les tiene reservados. Seguro que las que están a punto de iniciar el camino de la despedida no imaginaban que el destino les iba a dar tanto, aunque en este caso fuera en lo bueno y en lo malo.

En apenas dos semanas cobrarán el mayor de los protagonismos. Son las supervivientes de un proceso que empezó hace justamente tres meses. Tras una noche en la que hay más decepciones que alegrías. Pero a las que se ha intentado rebozar de honores para que la despedida de la gran parte de ellas duela menos. Aunque, a la hora de la verdad, hay licencia para doler.

00000.jpg /

Las candidatas elegidas no tienen tiempo de respirar. La semana arrancará con la reunión con la Junta Central Fallera, las entrevistas y el inicio de una nueva tanda de pruebas con los mismos jurados.

La lectura de las ganadoras fue no apta para cardíacos:un a a una y poco a poco, con tiempo para que cada candidata tuviera tiempo de recorrer todo el terreno de juego.

En el veredicto, como siempre, de todo: sorpresas, decepciones. Candidatas que ni se lo podían imaginar, quinieladas que no salieron... el tiempo es, al final, el juez que sentenciará si el veredicto está bien tirado. Si se hicieron merecedoras.

00000.jpg /

Entre los detalles y curiosidades, pues de todo: que hay dos falleras hijas de cortesanas de 1995 y otra de 1994 -anda que no ha llovido- y otras dos más en la corte infantil, que solo Convento Jerusalén ha hecho doblete, o que una falla de muy poca vida, Ingeniero Manuel Soto, se ha estrenado ya. O la grn suerte de Carmen Castell, elegida para presentarse por una mano inocente. O que, una vez más, no ha habido triplete por ningún sector. O que la más mayor es Anabel calero, con 31 años.

A partir de ahora, la historia empieza a escribirse con nuevas protgonistas. La fiesta de las 26 es para 2026.