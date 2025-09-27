El duelo "Especial" de las Fallas de Elda se salda a favor de David Sánchez Llongo
La gran cita del arte efímero de la temporada de otoño reúne diez comisiones y un monumento oficial, que se quemarán el domingo
Como si de una reedición de la Sección Especial de las Fallas 2025 de València se tratara, tres delos principales talleres han rivalizado y repartido el podio en las Fallas de Elda, la cita más importante de arte efímero de la temporada de otoño y preludio de la gran temporada que finalizará el mes de marzo. Las diez comisiones que componen la fiesta eldense -además de la falla oficial- tienen ya en la calle sus monumentos, que se quemarán el domingo por la noche.
Finalmente, la victoria ha sido para David Sánchez Llongo, por delante de Josué Beitia y la pareja Banyuls-Ruiz. Llongo reedita el primer premio que ya consiguió en 2023, en su año "Gran Slam", en el que ganó, sucesivamente, en València, Alicante y Elda, los grandes concursos de cada estación.
Las Fallas de Elda reúnen a artistas tanto de València como de Alicante y también hay sitio importante para los de la comarca -aunque, precisamente, uno de ellos, Fran Sierra ha asegurado que cierra el periodo plantando en su ciudad natal-. En fallas infantiles, el primer premio ha ido al artista foguerer Alex López, secundado en el podio precisamente por dos artistas eldenses.
Premios Fallas Grandes
1º José Antonio Las 300 (David Sánchez Llongo)
2° Estación (Josué Beitia)
3° Fraternidad (Salva Banyuls y Néstor Ruiz)
4° Trinquete (Fran Sierra)
5° Huerta Nueva (Sergio Lis y Joaquín Rubio)
6° Ronda san Pascual (Javier Gómez Morollón)
7° Zona Centro (Art de Foc)
8° San Francisco de Sales (Fran Santonja)
9° Jardín de la Música (Antonio Benavente)
10° El Huerto (José Manuel García "Pachi")
Premios Fallas Infantiles
1° Fraternidad (Alex López)
2° Estación (Raúl García Pertusa)
3° José Antonio Las 300 (Fran Sierra)
4° Trinquete (Sergio Gómez)
5° Huerta Nueva (Eliot García)
6° Ronda san Pascual (Alejandro Cano)
7° El Huerto (Francisco Martínez Heredia)
8° San Francisco (Fran Santonja)
9° Zona Centro (Rafa Cheli)
