El duelo "Especial" de las Fallas de Elda se salda a favor de David Sánchez Llongo

Como si de una reedición de la Sección Especial de las Fallas 2025 de València se tratara, tres delos principales talleres han rivalizado y repartido el podio en las Fallas de Elda, la cita más importante de arte efímero de la temporada de otoño y preludio de la gran temporada que finalizará el mes de marzo. Las diez comisiones que componen la fiesta eldense -además de la falla oficial- tienen ya en la calle sus monumentos, que se quemarán el domingo por la noche.

Finalmente, la victoria ha sido para David Sánchez Llongo, por delante de Josué Beitia y la pareja Banyuls-Ruiz. Llongo reedita el primer premio que ya consiguió en 2023, en su año "Gran Slam", en el que ganó, sucesivamente, en València, Alicante y Elda, los grandes concursos de cada estación.

Las Fallas de Elda reúnen a artistas tanto de València como de Alicante y también hay sitio importante para los de la comarca -aunque, precisamente, uno de ellos, Fran Sierra ha asegurado que cierra el periodo plantando en su ciudad natal-. En fallas infantiles, el primer premio ha ido al artista foguerer Alex López, secundado en el podio precisamente por dos artistas eldenses.

Falla ganadora del primer premio, de Llongo / JCF Elda

Premios Fallas Grandes

1º José Antonio Las 300 (David Sánchez Llongo)

2° Estación (Josué Beitia)

3° Fraternidad (Salva Banyuls y Néstor Ruiz)

4° Trinquete (Fran Sierra)

5° Huerta Nueva (Sergio Lis y Joaquín Rubio)

6° Ronda san Pascual (Javier Gómez Morollón)

7° Zona Centro (Art de Foc)

8° San Francisco de Sales (Fran Santonja)

9° Jardín de la Música (Antonio Benavente)

10° El Huerto (José Manuel García "Pachi")

Falla infantil de Alex López / JCF Elda

Premios Fallas Infantiles

1° Fraternidad (Alex López)

2° Estación (Raúl García Pertusa)

3° José Antonio Las 300 (Fran Sierra)

4° Trinquete (Sergio Gómez)

5° Huerta Nueva (Eliot García)

6° Ronda san Pascual (Alejandro Cano)

7° El Huerto (Francisco Martínez Heredia)

8° San Francisco (Fran Santonja)

9° Zona Centro (Rafa Cheli)