Berta y Lucía entregan la «llama eterna» de la fiesta

Un acto que marca inicio también es acto que marca un final. Y el ritual manda que las falleras mayores de València vigentes se despidan en el que es, sin duda, un auténtico reto, ahora multiplicado ante un auditorio aún más grande. Así fue como, tras salir las cortes de honor haciendo arco, fue el turno de Berta Peiró y Lucía García. Y salieron no ya airosas, sino brillantes, del desafío. Algún día habrá que poner más en valor el reto que supone -y especialmente a las infantiles- afrontar el discurso. Una despedida casi íntima, con los teléfonos móviles encendidos, y apuntes melancólicos de la versión Crida de El Fallero despidieron a ambas tras el parlamento.

Pasarán a la historia todas por ser las falleras de la dana, y ese fue el primer mensaje, dedicado a «esa tierra a la que el agua le ha dado y le ha quitado tanto, pero que resurge del barro. Una tierra padecedora pero llena de valor y solidaridad. Gracias, mundo fallero por hacernos sentirnos orgullosos de vosotros.»

Las Fallas y los falleros fueron los primeros reconocidos en el discurso. «El mundo fallero es un tesoro. Sois la luz que nunca se apaga. Gracias infinitas por hacernos sentir como en casa en cada lugar, en cada casal y en cada acto. Qué orgullo de ciudad, de fiesta y de gente. Ha sido un orgullo de ser vuestras falleras mayores».

Recuerdos para el barrio del Carmen «es fuerza y tradición», y que es el de Berta «con mi razón de ser y mi refugio, mi falla, Ripalda-Beneficència-San Ramón. Gracias por todo. Nos vemos en casa».

Y Patraix y Archiduque Carlos-Xiva, el territorio de Lucía. «Volver a casa siempre será muy especial porque sois la mejor falla y el mejor sector».

Luego llegaron los agradecimientos lógicos y previsibles: a la Junta Central Fallera, a las fiestas y ciudades hermanas, la corte de honor, la familia -especialmente emotivo el recuerdo al padre de Berta y cuando la cámara enfocó a los padres de Lucía- y todos aquellos que han estado en primera línea en el año más especial de sus vidas.

Y a las candidatas. Que no lo escucharon en directo, porque -y ya queda dicho que eso queda para el debate- lo vivieron en el backstage. A través del plasma les dijeron que «es vuestro momento. Lleváis con orgullo la responsabilidad de un cargo que es mucho más que un título: es un compromiso con nuestra tradición y con cada persona que hace grande esta fiesta. Nunca olvidéis de donde venís, porque es allí donde siempre encontraréis la razón de vuestros sueños y la fuerza para hacerlos realidad».

Un guiño al escenario. «Hoy estrenamos un nuevo Pabellón de los Sueños, un lugar que pasará a ser historia y memoria de nuestras Fallas. Y puedo decir que estoy muy orgullosa del mundo fallero, que este año me ha dado la mejor lección de mi corta vida» -esto lo decía Lucía- «trabajar juntos, soñar juntos y emocionarnos juntos».

Y el final: «la llama que hemos custodiado este año no se apaga: se entrega, como una antorcha eterna. Por eso, desde este nuevo escenario y con esta ilusión compartida, os invito a soñar. Porque mientras haya personas dispuestas a soñar juntas, como vosotras y como nosotros, las Fallas seguirán siendo eternas».