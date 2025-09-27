Actos de Fallas 27-28 de septiembre (además de la elección de candidatas)

El calendario de Fallas no se reduce a la fiesta del Roig Arena de este sábado. Ni siquiera a la apertura masiva de casales para presenciar la gala en directo (Levante-EMV ofrece la oportunidad de seguir el acto fallero a través del directo que emitirá Levante TV y se seguir también a través de nuestra web dsde las 18:50 horas del sábado).

El calendario de las comisiones también sigue su curso y tiene varias citas pendientes durante el fin de semana. De ellas, destaca el acto solidario que se celebra durante toda la jornada de sábado en Bilbao-Maximiliano Thous y el domingo, la matinal al completo en las Atarazanas para su festival de manifestaciones culturales de la falla Dr. Juan José Domine. También habrá un momento especialmente emotivo con el homenaje que le hace la falla Barrio Beteró a Julián Carabantes y se rematará con la representación del 9 d'Octubre a Russafa, de la Agrupación de Fallas ruzafeña. Esto, y muchos más actos.

Cartel de la jornada solidaria en Bilbao-Maximiliano Thous / RLV

Sábado, 27 de septiembre

Todo el día. “Maxi Solidari” en Bilbao-Maximiliano Thous. Encuentro solidario de 34 asociaciones de enfermedades raras y diversidad funcional con expositores, tómbola y almuezo popular solidario.

Incluye: Protocolo de actuación ante la epilepsia (10.45 h.) / Exhibición del Levante UD Masclets (11 h.) / Ball con Tots Junts (11.45 h.) / Actuación de Tymbals (12.30 h.)

Toda la mañana. En la Nave Mancomunidad del Barrio del Cristo, jornada de hermandad de las fallas de Quart de Poblet.

19 h. En el Roig Arena, elección de las candidatas a Falleras Mayores de València 2026

19.30 h. En la Falla Ferroviaria, entrega del premio Anfós Ramón a Lo Rat Penat, del premio Trajectoria a Fallers Pel Món y Ferroviaria d'Or a Ana Muñoz "La Tía Visantica".

Cartel del 9 d'Octubre a Russafa / RLV

Domingo, 28 de septiembre

Toda la mañana. Matinal Motera en Espartero-Maestro Plasencia de Burjassot a beneficio de la Asociación Aspau.

Desde las 10 h. En Barraques de Lluna, Jornada de Convivencia del 50 aniversario de la Federación Benicalap Campanar

10.30 h. En las Atarazanas, Festival Tradicions de la falla Dr. Juanjo Dómine. Demostraciones folclóricas con la participación de:

Colla de Gegants i Cabuts de Benetússer, Comparses de Moros i Cristians, Grup de Ball la Dolcaina (Arquitecte Alfaro - Francesc Cubells), Llumeners (Barri de la Lum), L'Alqueria (Arxiduc Carles - Músic Gomis), Plaza Segovia, El Casalet (Borrull - Turia), Quint-Pizarro, Ferroviaria (Bailén - Xátiva - Ferroviaria), Els Jovenils (Poeta Asins - Alegret - Puçol), El Cahuet (Barri Sant Josep), Canyamelar - Grau (Rosari - Plaça Calabuig), Sant Rafael - Anton Martin, Fray J. Rodríguez - Pintor Cortina, Vicente Sancho Tello - Chile, Major - Moraira, Jesús - San Francisco de Borja, Acacias - Picayo, Plaça La Creu - Els Angels, Islas Canarias - Trafalgar, Blocs Platja y Dr.J.J.Dómine - Port.

12 h. En la Sala Canal, acto de homenaje de la falla Barrio Beteró a Julián Carabantes

12 h. En Albacete-Marvá, Picaeta Fest de la Federación Fallas Centro.

19 h. En el casal de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Llanera de Ranes, 11), inauguración de la Exposición conmemorativa del 75 aniversario.

20 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), representación de la obra “Un 9 d’Octubre en Russafa”, de la Agrupación de Fallas de Ruzafa.