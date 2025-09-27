Directo: la gran gala fallera en el Roig Arena elige a las 26 candidatas a fallera mayor de València 2026

Bastante más de diez mil personas se dan cita en el que se puede considerar ya como el acto fallero bajo techo más multitudinario de la historia. La Elección de las Candidatas a Fallera Mayor de València 2026, la Elección de la Corte de Honor de toda la vida, se celebra por primera vez en el Roig Arena, un recinto recién inaugurado y que ha llegado a tiempo para darle una vuelta al acto de elección en lo que toca a grandiosidad -que también de coste-.

Así está el ambiente en el estreno de las fallas en el Roig Arena /

146 candidatas, 73 mayores y 73 infantiles, se dan cita para, al final del acto, cuyo final está previsto sobre las diez de la noche, desvelar, en boca del secretario general de la JCF el nombre de las 26 elegidas por los jurados designados a tal efecto.

Es también el momento de la despedida de las falleras mayores y cortes de honor de 2025. Berta Peiró y Lucía García se dirigirán a la comunidad fallera para agradecerles las vivencias acumuladas durante el año.

"Llum" es un acto bajo la idea original y guión de Joan López, con la dirección musical de Quique Montesinos, que dirige a la Banda Sinfónica "Llum", formada por músicos de la comarca de València. Los arreglos son de Kike Soriano, autor de la versión de "El Fallero" que tan granta impresión dejó en la pasada Crida y Javier Reig será el tenor solista.

María Estela y Marina, a su llegada al Roig Arena / Eduardo Ripoll

Como hay homenaje a diferentes entidades y momentos que cumplen aniversario, hasta el Roig Arena se ha llegado a loa Gegants del Corpus e incluso el homenaje a la Comunitat de Peixcadors del Palmar está representado por vecinos del propio pueblo. Les Folies de Carcaixent también intervienen en los bailes tradicionales, mientras que el ballet "Llum", que conduce el acto, está formado por once bailarines incluyendo al coreógrafo Álvaro Cuenca.