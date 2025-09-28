¿Qué comisiones han tenido más falleras en la corte? Convento y Conde aprietan la clasificación

Las candidatas a Fallera Mayor y ya seguro, corte de honor, son sensaciones y emociones, pero también son estadística. Y cada vez que se eligen nuevas representantes, el ranking de comisiones más agraciadas sufre modificaciones. No muchas, porque 26 nombres son pocos en un censo de 382, pero tiene su propia alteración. Entre otras cosas, porque tener una representante en lo más alto es algo que sucede una vez cada mucho tiempo.

Sirva el ejemplo, las comisiones líderes de esta particular clasificación acumulan una media de un éxito, una fallera elegida, cada tres años. Por debajo, ese intervalo se va ensanchando hasta llegar al hecho de que más de cuarenta de comisiones del actual censo aún no han colgado un cuadro conmemorativo en sus casales. Este año, se estrenará para la causa la comisión de Ingeniero Manuel Soto-Avenida de Francia, con una de las infantiles elegida después de tres años de vida. Mientras que hay otras que han superado ampliamente el centenario y en el periodo democrático aún no saben lo que es escuchar su nombre.

Carmen Castell, con las dos últimas cortesanas de Conde Salvatierra, Lola López y Celia Fuster / Moisés Domínguez

Conde iguala en cabeza a la Avenida del Oeste

Este año llama la atención que la cabeza de la clasificación se mueve. Tanto es así que, después de muchos años, el liderato pasa a estar compartido. La elección de Carmen Castell permite a Conde Salvatierra igualar a la Avenida del Oeste en lo más alto. Quinceo falleras, mayores e infantiles, han surgido de sus filas desde el año 1980. Es verdad que antes ya había cortes de honor, pero el ranking era imperfecto porque una pieza básica, la fallera mayor, no surgía de un proceso electivo pleno. Eso, unido a las imperfecciones del sistema, especialmente en sus primeros años, acota el margen a la fecha de 1980.

En la cúspide marchaba la comisión de Els Velluters desde hace años, pero ahora comparte los honores con una comisión que está literalmente "desatada" al haber logrado dos dobletes en apenas unos años: 2022 (Paloma Eroles y Valentina Ravello) y 2024 (Celia Fuster y Lola López). La Avenida del Oeste, es más de "goteo", aunque tras la elección de Eva Harto en 2024 rompió una sequía de más de diez años.

Convento, de sufrir sequía a dos dobletes en poco tiempo

Y el podio también se mueve, porque el doblete conseguido con Martina Songel y Carmen Prades permite a Convento Jerusalén dar un salto, adelantar cuatro puestos y ponerse tercero. Convento lleva un Siglo XX de "goteo", aunque también pasó su crisis entre 2014 y 2022, años sin electas, pero que se ha encaramado con los dobletes de este año y de 2023.

Exposición sube posiciones

En estos puestos de honor también mejora Exposición-Micer Mascó, que alcanza ya las once gracias a Laura Llobell. Por debajo, la Plaza del Negrito suma ya diez y tres comisiones consiguen romper la barrera de la media docena: Mercado Central, Doctor Collado y Periodista Azzati.

No hay un patrón específico que asocie corte de honor con cantidad de censo o categoría histórica de la comisión. Podría decirse que predomina el nivel nivel medio alto, pero se combinan también con otras mucho más modestas y que reciben la alegría con bastante frecuencia. De entre éstas destacan poderosamente Rubén Darío-Fray Luis Colomer y General Pando, que este año volvían a tener preseleccionada.

Ranking histórico de las fallas en la corte de honor (1980 - 2026)

(Se incluyen solo los años en que el proceso, incluyendo la fallera mayor, procede íntegramente de falleras de comisiones y participantes en un proceso de elección)

Falla / Nº elegidas

Avenida Oeste 15

Conde Salvatierra-Cirilo Amorós 15

Convento Jerusalén-Matemático Marzal 14

Sueca-Literato Azorín 13

Azcárraga-Fernando el Católico 13

Poeta Alberola-Totana 13

Rubén Darío-Fray Luis Colomer 13

Pizarro-Cirilo Amorós 12

Exposicion-Micer Mascó 11

Almirante Cadarso-Conde Altea 10

General Pando-Serrano Flores 10

Isabel la Católica-Cirilo Amorós 10

Menéndez Pelayo-Av. Cataluña 10

Negrito 10

Quart-Palomar 10

Reino de Valencia-Ciscar 10

Rosario-Plaza Calabuig 9

Bilbao-Maximiliano Thous 9

Na Jordana 9

Lope de Vega 9

Pintor Goya 9

Reino de Valencia-Duque de Calabria 8

Trinitat-Alboraia 9

Virgen de Lepanto 9

Burjassot-Joaquín Ballester 8

Dr. Oloriz-Arzobispo Fabián y Fuero 8

Carrera Malilla-Isla Cabrera 8

Fernando el Católico-Angel Guimerá 8

Pie de la Cruz 8

Quart Extramuros-Velázquez 8

Barrio Beteró 7

Dr. Collado 7

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá 7

Espartero-Ramón y Cajal 7

Joaquín Costa-Burriana 7

Albacete-Marvá 7

Carrera Malilla-Ingeniero J. Benlloch 7

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite 7

Merced 7

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana 7

Nador-Milagrosa 7

Mayor-Moraira 7

Palleter-Erudito Orellana 7

Peris y Valero-Cuba 7

Progreso-Teatro de la Marina 7

S. Vicente-Periodista Azzati 7