La noche de las segundas oportunidades falleras

Cuando salen elegidas las cortes de honor, una de las costumbres es bucear en los antecedentes. Que hay de todo tipo, pero si hay tres muy recurrentes: son los de haber pertenecido de la corte infantil, y ser hija o hermana de fallera mayor o de corte de honor. Este año, estos dos se repiten. Hacer doblete corte infantil-corte mayor, en un único caso: Virginia Pulido -para los inquietos: había tres más que, habiendo sido corte infantil, ahora no han salido elegidas ahora-. Y de los lazos familiares hay una gran irregularidad: si: hay hasta seis que son hijas de falleras que fueron corte de honor hace una generación -Paula Marí Turrientes, Daniela Roig, Laura Llobell, Claudia de los Ángeles, Daniella Borrego y Jimena Mompó- pero, por contra, no hay ni una sola "hermana de corte". Y también están las que tienen son "hijas de falleros ilustres". Vale que, por ejemplo, Vega Archer sea hija de presidente de falla, pero por el camino se han quedado varias hijas más de presidentes de falla, del expresidente de Interagrupacion, de dos miembros de la Junta Central Fallera o de un artista fallero.

Esto es lo que pasa... si te eligen de la corte para las Fallas 2026 /

"Fontetera no elegida"

Este año, lo que sí que hay presencia no una, sino hasta tres veces, es de otro tipo de fallera: la "fontetera no elegida". Es decir, aquella que, siendo infantil, sí que superó la preselección pero que tuvo que volverse a casa sin premio tras participar en la gran final. Como las 60 niñas que ayer recibieron el "no" por respuesta -normalmente, saldado con bastantes lágrimas, que en el backstage se combinaron con la alegría que iba produciéndose con las mayores-. Y seguro que, dentro de entre diez y quince años, volverán como finalistas del concurso mayor. Para la corte de 2035 o de 2040.

Este año son tres las falleras del "comeback". Si se coge un listado de finalistas de hace, diez, doce o quince años, es curioso porque aparecen nombres que "suenan", de haberlas visto en su versión mayor, con éxito.

Las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Quien la sigue, la consigue

El dicho de "quien la sigue, la consigue" sonríe este año a Marta Capella (Carretera Escrivá), Vega Archer (Mercado Central) y Paula Marí Turrientes (Matías Perelló-Luis Santángel). El "no" de niñas se transforma ahora en "sí" de mayores.

Por la que más tiempo ha pasado es por Paula Marí Turrientes: nada menos que 19 años, puesto que ni siquiera es hija de la Fonteta. "Yo soy del último año que se celebró en la Plaza de Toros, para la corte de 2007". Por eso recuerda una sensación: "estar todas achicharradas de calor". Para Nuria, visitadora médica de profesión, "durante todo este periodo de tiempo nunca lo he tenido como un mal recuerdo ni como un fracaso. Era un momento de mi vida, en el que estuve con muchas niñas y que vivimos una experiencia".

La celebración de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Aquella plaza de toros no era la célebre rampa de la Fonteta y ahora lo han cambiado por un "backstage" en el que "se estaba muy bien, con tanto las mayores como las niñas juntas. En el veredicto hemos hecho un círculo todas. Yo estaba con mis amigas de Russafa y si: se oía perfectamente". Para Nuria, que con 27 años es la tercera más mayor del grupo, esta elección tiene una dedicatoria muy especial: "va por mi madre, que es mi referente en la vida". Nuria Turrientes, que también fue corte de honor, hace ahora 32 años. "Ella y su grupo "lo mejor del 94", que formaron parte de aquel grupo y del que yo digo que son mis tías, y que han sido mis apoyo y mi guía".

Vega Archer, en 2015, como finalista en la Fonteta / RLV

Marta Capella fue preseleccionadas para la corte de 2011, en la que sí que estuvo una de las componentes de la corte aún vigente, Claudia Ausina. Después, el destino aún le deparó un segundo año como fallera mayor infantil en su comisión, Carretera Escrivá. Vega Archer, que es la benjamina del grupo con 20 años -y que hará 21 la víspera de la Telefonada- fue la última cronológicamente: estuvo en la lista final de las que serían promoción de 2016, que encabezaría Sofía Soler. "Siempre he estado muy orgullosa de decir que desfilé por la Fonteta, aunque la aventura acabara allí". Ahora, para todas ellas hay una segunda oportunidad.