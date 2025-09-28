Quien es quien de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València

La Junta Central Fallera tiene un excepcional servicio de prensa. Y entre sus funciones, cuando se celebran las jornadas de puertas con las ya preseleccionadas, se les facilita un enlace para que completen un cuestionario. Después han que depurarlo, darle forma y componer, de esta manera, un perfil de las 73 candidatas. Un trabajo ingente, pero que sirve para tener datos fehacientes de la vida de cada candidata. Es el mejor medidor para ir conociendo a cada una de las ya elegidas. Estos son los datos facilitados por las que ahora ya son futuras representantes de la fiesta en 2026.

Alba García-Pardo García

Edad: 10

Ingeniero Manuel Soto - Francia

Sector: Canyamelar-Grau-Natzaret

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio Ave María de Penya-roja.

Currículum fallero

Fallera desde hace 3 años. Posee el Distintiu de Coure.

Le gusta preparar la hoguera de San Juan, participar en el concurso del Cant de l’Estoreta, en la recogida del ninot y la Plantà, así como en concursos de pintura.

Actos preferidos

La recogida del ninot y la Nit de la Plantà, la Ofrenda, la recogida de premios y los pasacalles.

Aficiones

La gimnasia rítmica, pintar y jugar.

Anécdota fallera

Recuerda el día de su nombramiento como fallera mayor infantil de su comisión, ya que fue una sorpresa que no esperaba. Quería ser fallera mayor infantil y es lo que pidió como regalo de su comunión. De hecho, tomó la comunión 3 días después de su nombramiento.

Olga Garriga Viciedo

Edad: 12

Justo Vilar-Mercado del Cabanyal

Sector: Canyamelar-Grau-Natzaret

Estudios

2º de la ESO en el Colegio Parroquial Don José Lluch de Alboraya.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Participa en numerosas actividades como playbacks, pic i pala, canut o la fallera calavera. De hecho, este año quedó segunda en el concurso de la fallera calavera que organizó la Agrupación de fallas del Marítim.

Actos preferidos

La Exaltación, ya que es el momento en que se impone la banda de fallera mayor infantil y, como no, la Ofrenda.

Aficiones

Le gusta la gimnasia, tanto rítmica como deportiva. Escuchar música y bailar, los bailes regionales y, obviamente, ser fallera.

Anécdota fallera

Este año a su madre le concedieron la máxima recompensa que otorga JCF, el Bunyo d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer y en el acto interno de la falla pudo ponerle Olga de nuevo la recompensa a su madre.

Participación en otras festividades

Es miembro del Grup de Balls del Marítim, por lo que participa en Balls al Carrer y otras citas de bailes regionales a los que son invitados.

Otros datos

Hay mucha tradición fallera en la familia. Sus abuelos son socios fundadores de la comisión y además, su abuela Conchín fue fallera mayor en 1969 y su abuelo Paco fue presidente. Su padre David fue presidente infantil y miembro de la Junta Directiva en diversos ejercicios, como su madre. Además de otros tíos, tías y primos con cargos en la comisión.

Aitana Ramírez Espinosa

Edad: 10

Periodista Gil Sumbiela-Azucena

Sector: Benicalap

Estudios

Sexto de Primaria en el Colegio Diocesano San Roque.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Participa en numerosas actividades en su comisión y en la Federación Benicalap-Campanar como dibujo, kahoot o playbacks.

Actos preferidos

La Crida porque el acto que da comienzo a las Fallas. Se lo pasa genial con su comisión porque la suben a hombros, hacen castillos, bailan y eso le da mucha alegría.

Aficiones

Le apasiona la música. Estudia en el Conservatorio de Velluters 2º de Trompeta. También le gusta bailar y años atrás, practicó funky.

Anécdota fallera

Cada vez que iban en coche para ir a las presentaciones ponían la música a tope al llegar y se hacían fotos o videos bailando.

Otros datos

Están hermanados con la foguera Florida-Portazgo de Alicante y viene de una familia muy fallera.

Jimena Noguera Camps

Edad: 10

Sagunto-Sant Guillem

Sector: Zaidía

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio Santo Tomás de Villanueva (Agustinos).

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Le gusta participar en todas las actividades de la falla, sobre todo en los playbacks, meriendas y fiestas temáticas.

Actos preferidos

A Jimena le encanta el acto de la Plantà y estar todo el día tirando petardos con las amigas y amigos de la falla.

Aficiones

Le encanta leer, es una gran lectora. También le gusta el aerobic y el teatro, dos actividades extraescolares que realiza y que le encantan.

Anécdota fallera

En todas la presentaciones a las que ha acudido durante este año de fallera mayor infantil le regalaban un ramo de golosinas. Muchas de estas golosinas eran de color azul y teñían la lengua de color azul intenso. Si después de haberse comido las golosinas tenía que hacerse alguna fotografía, no podía sonreir porque tenía la lengua y los dientes manchados de color azul. En todas las presentaciones le pasaba lo mismo, a ella y al resto de falleras mayores infantiles y presidentes infantiles y esto les ocasionaba mucha risa.

Otros datos

Haber sido preseleccionada ha sido un auténtico regalo, una oportunidad de vivir una experiencia única que solo está al alcance de unas pocas falleras. Lo ha disfrutado muchísimo.

Nuria Miñana Llópis

Edad: 11

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero

Sector: Ruzafa-A

Estudios

Sexto de Primaria en el Colegio Salesianos San Juan Bosco.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or. Su primera Ofrenda fue con tan solo un mes de vida. Le gusta participar en el concurso de declamación de JCF y en actividades del grupo de baile de su falla como el Retrobem, los Balls al Carrer, la Dansà a la Virgen o el 9 de octubre.

Actos preferidos

El acto que más le gusta es la Ofrenda, el momento de pasar ante la Virgen es muy especial. También le gusta mucho bailar en el homenaje a las bolilleras que organiza su falla y al que acuden las fallas amigas de Ruzafa.

Aficiones

Le encanta el baile, la música y el arte. Practica gimnasia rítmica en el Club Antares y va a clase de flauta travesera en la Agrupación Musical Carrera Fuente de San Luis. También participa en la actividad de teatro musical de su colegio y le gusta mucho hacer manualidades.

Anécdota fallera

Siempre recordará la Cremà del año 2020, sus hermanos eran fallera mayor infantil y presidente infantil de su falla y, aunque las fallas se suspendieron por la pandemia, su familia y ella no dejaron de de celebrar su semana fallera en casa. Hiceron una pequeña falla con materiales reciclados, la quemaron en el patio de casa. Fue muy emocionante porque se asomaron sus vecinos y juntos cantaron el himno.

Participación en otras festividades

Le encanta ver la representación del Nou d'Octubre que se hace en Ruzafa. También disfruta mucho viendo a sus primas en el Miracle de San Vicent en la Plaza del Mocadoret y participando de la procesión en su honor. También le gusta formar parte de la procesión de María Auxiliadora que se hace en su barrio.

María Mariner Guijarro

Edad: 10

Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

Sector: Pla Del Remei-Gran Vía

Estudios

Sexto de Primaria en el Colegio Guadalaviar.

Currículum fallero

Fallera desde que tenía un año y medio de vida. Posee el Distintiu d’Or.

Le gusta participar en los playbacks que realiza la Agrupación y este año se ha apuntado al grupo de bailes regionales de la falla.

Actos preferidos

El acto que más le gusta es la Ofrenda porque aprovecha para agradecerle a la Geperudeta la suerte de poder haber sido fallera mayor infantil y poder haber representado a su falla.

Aficiones

Le gusta mucho jugar a basket en el equipo de su colegio, hacer pulseras y pendientes y pasar tiempo con sus amigas y familia.

Anécdota fallera

Lo bien combinados que siempre iban su presidente infantil y ella, sin que sus madres lo hablaran.

Otros datos

Su abuela, Mari Carmen Colomer Casanova, fue Fallera Mayor de Valencia en 1959 y su tía, Mónica Mariner Tamarit, fue Fallera Mayor Infantil de Valencia en 1976. Sus abuelos fueron fundadores de la falla a la que pertenece.

Lola López Morales

Edad: 10

Felipe Bellver-Mare Ràfols

Sector: Mislata

Estudios

Quinto de Primaria en el CEIP Ausiàs March de Mislata.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento.

Le gusta participar en playbacks, el concurso de maquetas y el de belenes.

Actos preferidos

La Ofrenda, acto de gran emoción por poder ofrecerle el ramo a nuestra Patrona. También la Presentación, ya que toda la comisión le rinde homenaje y se le impone la banda tan deseada. Y por último, la Dansà, acto inolvidable que ha podido vivir este año como fallera mayor infantil.

Aficiones

Practica gimnasia rítmica, balonmano y teatro musical.

Anécdota fallera

Todos los amigos, las falleras mayores infantiles y presidentes de la Agrupación, después de cualquier acto, acababan tomando chocolate con churros.

Participación en otras festividades

Participa en las fiestas patronales de su población.

Otros datos

Su comisión la conoce como la niña de la eterna sonrisa. Es la más festera, ya que le gusta quedarse hasta el final de las orquestas de noche y es la primera en vestirse de valenciana al día siguiente para ir de pasacalles.

Claudia de Los Ángeles Díaz Benito

Edad: 10

Plaza Sant Bult

Sector: La Seu – La Xerea – El Mercat

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio Claret-Benimaclet.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or. Con tan solo 21 días ya salió en la Exaltación de su comisión. Su madre, María Díaz-Benito, fue de la corte de honor mayor en 2007.

Le gusta participar en la falla en todas las actividades infantiles y en todos los actos que se realizan en el casal.

Actos preferidos

Los disfruta mucho todos pero si tuviese que destacar alguno sería la Ofrenda. También le gusta mucho la recogida de premios y los pasacalles.

Aficiones

Practica desde los 3 años ballet en la escuela ‘Mar en Danza’ y le encanta dibujar.

Anécdota fallera

Ella se peina el día 16 por la mañana y aguanta hasta el día 19 después de la misa con el pelo porque no se lo quiere quitar por si al despertar no le diese tiempo a volverse a peinar y tener que perderse algún acto y no poderse vestir de valenciana.

Otros datos

Está muy feliz por vivir esta experiencia tan bonita y conocer a muchas amiguitas a las que les gustan tanto las Fallas como a ella.

Daniella Borrego Pons

Edad: 9

Plaza del Negrito

Sector: La Seu – La Xerea – El Mercat

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio Esclavas de María.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Disfruta mucho haciendo las carrozas y ensayando para participar en el Cant de l’Estoreta.

Actos preferidos

El acto que más le gusta es la Plantà, ya que le encanta poner césped, piedrecitas y ver como ha quedado. También le gusta mucho hacer ronda para ver todas las fallas y hacer un ranking de sus favoritas junto a su familia.

Aficiones

Su principal afición es el tenis, lo practica desde los seis años. Además disfruta mucho aprendiendo cada día y jugando con sus amigos y amigas.

Anécdota fallera

Una anécdota muy graciosa ha sido que cuando su presidente Mateo y ella han ido estrenando los trajes, han coincidido en todos colores. Ha sido una casualidad muy graciosa y más cuando sus respectivas madres parece que tenían telepatía y, sin hablarlo, iban del mismo color en los actos.

Vega Carmen González De Martos Marín

Edad: 10

Falla San Vicente-Periodista Azzati

Sector: El Pilar – Sant Francesc

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio San José de Calasanz.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Su falla participa en la Cabalgata del Ninot y ella nunca falla. De hecho, este año han ganado diversos premios en el concurso.

Actos preferidos

La verdad es que le gustan todos, aunque los que más ha disfrutado fueron su Exaltación y el nombramiento. Se emocionó tanto que se puso a llorar y además, en esos actos estrenaba sus dos telas especiales (Fátima y Covadonga). También le gusta mucho la Ofrenda y el que menos, la Cremà, porque se acaban las Fallas.

Aficiones

Practica ballet desde hace 3 añosy está cursando 3° de Elemental en el Conservatorio de Ballet de la Universidad Politécnica de Valencia. También le gusta escuchar música, bailar, hacer pulseras y jugar con sus amigas.

Anécdota fallera

En la última Presentación los representantes infantiles dice que fueron un poquitos gamberros y desfilaron cada fallera mayor infantil con un presidente distinto. Además, en la semana de Fallas en la visita del jurado a la falla, toda vestida y arreglada a su madre se le olvidaron las peinetas de los rodetes y la joia, menos mal que en las fotos no se nota nada. Otra muy graciosa fueron los parches de calor que descubrieron en la Ofrenda y que cómo llovía, muchos se los pusieron y acabaron acalorados porque desprendían demasiado calor. También cuando tiene que dormir peinada de fallera no quiere que le quiten los rodetes, dice que duerme mejor con ellos y su madre no lo entiende.

Participación en otras festividades

Está asociada a la Fiesta de los Niños de la calle San Vicente desde que nació junto con su hermano y su madre. Ha salido en los últimos años en la procesión del Corpus. También hace bailes regionales y participa en la Dansà y el Mocadoret.

Martina Songel García

Edad: 10

Convento Jerusalén-Matemático Marzal

Sector: La Roqueta-Arrancapins

Estudios

Sexto de Primaria en el Colegio Jesús-María.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Le encanta participar en los playbacks de la falla.

Actos preferidos

La Ofrenda es el acto que más le gusta y sobretodo, al ser fallera mayor infantil de su comisión. Es muy emocionante escuchar tu nombre al entrar en la plaza, ver a la Virgen y entregarle el ramo.

Aficiones

Le gusta jugar al baloncesto, la música y bailar.

Anécdota fallera

El día de la lectura de premios infantil, al escuchar el veredicto, no paraba de reír y llorar a la vez.

Participación en otras festividades

No participa activamente en otras festividades pero le encantaría participar en alguna en un futuro.

Otros datos

Ha sido el año favorito de su vida porque ha cumplido el sueño de ser fallera mayor infantil de su falla. Ha ido a un montón de actos y le ha encantado conocer nuevos amigos y amigas.

Marta Mercader Roig

Edad: 10

Alberique-Héroe Romeu

Sector: La Roqueta-Arrancapins

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio Jesús-María.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Argent. Le gusta mucho participar en playbacks, en los concursos de dibujo y en todas las actividades que realiza su falla y su Federación fallas Centro.

Actos preferidos

Su acto favorito, sin duda, es la Ofrenda, ya que lo que más le gusta es acudir a llevarle flores a la Virgen de los Desamparados. Pero también le encanta la Crida y la recogida de premios.

Aficiones

Le gusta mucho bailar y cantar. Estudia ballet clásico y baile español. También canta en un coro en el que, en alguna ocasión, ha cantado de solista. Le encanta leer y también viajar con su familia y otra de sus aficiones es hacer excursiones por el monte.

Anécdota fallera

En la recogida de premios se le cayó el colgante del cuello por dentro del corpiño y se paró, junto con la fallera mayor, para sacarlo. Nadie se dio cuenta y toda la comisión y la charanga siguieron el pasacalle sin ser conscientes que no iban con ellos. Cuando, un rato después se dieron cuenta, tuvieron que volver todos a recogerlas. Otra anécdota es que es muy devota de la Virgen y en el besamanos para el público en general, después de 4 horas de espera en la cola, cuando llegó delante de la Geperudeta por más que se ponía de puntillas y estiraba el cuello no llegaba a besar la mano de la Virgen, así que tuvo que acudir un señor para cogerla en brazos, para que pudiera llegar. Además, durante la espera conoció a Covadonga Balaguer, FMV 1989 y, desde entonces se ha hecho súper fan de ella, ya que ella le explicó que, gracias a ella y a las lluvias torrenciales de ese año, se aceptó que las falleras mayores de las comisiones participasen en la Procesión de la Virgen.

Participación en otras festividades

Le gusta ir a la misa de Infants, al traslado y la procesión de la Virgen. Lo vive en familia. A Marta le encanta ir, especialmente, al Besamanos de la Virgen. También, el 9 de Octubre va siempre a ver la bajada de la Real Senyera y hacen en casa las frutitas de Sant Donís con masa de mazapán casera. Le encantan las procesiones y ella este año no se ha perdido ninguna.

Otros datos

Es una niña que vive las Fallas intensamente, ya que las disfruta desde que nació y presume de ser valenciana allá donde va. Le encanta vestirse de valenciana y no se quitaría nunca ni el traje ni el peinado. Su madre fue fallera mayor de Joaquín Costa-Burriana en 1997 y, en 1998, fue nombrada Reina de las Fallas del Ateneo Mercantil de Valencia, la primera de la historia.

Jimena Mompó Crespí

Edad: 10

Costa y Borrás-Agustina de Aragón

Sector: Jesús

Estudios

Quinto de Primaria en el Colegio Pureza de María Cid.

Currículum fallero

Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Or.

Le encanta participar en todo lo que se organiza, especialmente, en los playbacks.

Actos preferidos

Todos, pero en especial la Ofrenda porque le encanta ofrecerle el ramo a la Virgen.

Aficiones

Le encanta bailar y escuchar música.

Anécdota fallera

Su presidente infantil y ella siempre hacían un corazón con los dedos para las fotos y su fallera mayor y presidenta intentaban imitarlos pero nunca les salía. ¡Siempre era una risa!

Participación en otras festividades

No participa activamente en otras festividades pero le encanta ir al centro a ver los actos del 9 de octubre.

Otros datos

Este año han celebrado el 75 aniversario de su falla y han hecho doblete en la preselección, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo.