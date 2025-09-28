Qué pasa después de la celebración fallera en el Roig Arena

Sin tiempo más que para celebrar en los casales y para tomarse el domingo de respiro, las candidatas a Falleras Mayores de València 2026 inician el lunes rápidamente el nuevo capítulo en sus vidas. Ese día es el marcado para tener la reunión informativa con la Junta Central Fallera. En ella, y sin la presencia del jurado, que está para otros menesteres (aunque en este caso sí que está la vicepresidenta de protocolo) se les pasan las pautas de lo que van a ser no ya los próximos días, sino el futuro que, durante un año, tienen por delante. Normas de convivencia y, fundamentalmente, consejos de funcionamiento. Teniendo en cuenta que, desde ya, pasan a pertenecer a la disciplina de la Junta Central Fallera, que es la que coordinará sus movimientos a nivel de actos y actividades y todo lo relacionado especialmente con protocolo y prensa.

Precisamente, el martes empieza la sesión doble de entrevistas, una forma de completar las comparecencias ante los medios de comunicación, que son combinables con las propias pruebas con los jurados, que se reanudan también inmediatamente. Apenas dos semanas, en las que las candidatas, ahora en un número mucho más reducido, están obligadas a mostrar de lo que son capaces para hacerse acreedor de la elección final. Eso, las que verdaderamente les interese, puesto que habrá no pocas candidatas y familias para las que llegar a lo que han llegado ya es más que suficiente.

En estas dos semanas no pueden hacer uso de su condición de preseleccionada. Pueden participar en actos en calidad de falleras mayores salientes, pero no se puede hacer ostentación de su condición de seleccionada o candidata. Eso, siempre y cuando el calendario se lo permita, puesto que lo normal es que en las jornadas donde suele haber actividad ellas la tengan pero con el jurado.

La solución al último enigma es el 13 de octubre, el día en el que la Telefonada desvele el nombre de las dos elegidas. Al día siguiente empezarán a ejercer plenamente con la proclamación. Las dos falleras mayores tendrán su primer "acto", que no es tal, yendo a la sedería Vives i Marí para elegir los colores de sus espolines.