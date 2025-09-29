Compromís reclama conocer al detalle el gasto de la gala de elección fallera

El grupo municipal de Compromís está dispuesto a seguir apretando con el coste de la elección fallera del pasado fin de semana. Después de haber apuntado durante los días previos, una vez tuvieron acceso a los contratos del evento, ha llegado la última declaración institucional aunque no añade mucho más de lo que ya dijeron el viernes: que el gasto "no es equilibrado" para las necesidades en general que tiene el mundo de las fiestas y ha anunciado que exigirá "transparencia y explicaciones" sobre en qué se han gastado los, aproximadamente, 350.000 euros que costó la fiesta.

El concejal Pere Fuset, responsable de Fiestas en dos legislaturas lo hace echando mano de la comparación con otras inversiones: “se han gastado en una tarde son casi el doble de lo pagado por todas las mascletaes falleras, más de los 270.000 que cuestan las fallas municipales y muchísimo más de los 75.000 que reciben las comisiones para contratar bandas de música y dolçainers”.

Bocadillos y agua

El edil ha reiterado de nuevo “las felicitaciones a los artistas, que parece ser no han recibido el trato merecido a su aportación artística”. En ese sentido, desde Compromís aseguran que han sido "muchos" los participantes del evento, "como músicos, bailarines y figurantes", que les han trasladado sus quejas. "No parece justo que, siendo voluntarios y sin recibir gratificación económica, muchos se quejen de no haber recibido un bocadillo o una botella de agua durante largas noches de ensayos para un espectáculo valorado en más de 67.000 euros”.

"No realzaba a las protagonistas"

Compromís lamenta también que “ el gran aumento del gasto no ha buscado realzar a las auténticas protagonistas de la noche, como eran las 146 mujeres y niñas candidatas, a las que por primera vez no se les ha permitido presenciar parte del evento en la grada a pesar de la ampliación del aforo”.

Fuset reclama al concejal de Fallas, Santiago Ballester, unas disculpas “hacia las que merecían ser protagonistas” y ha lamentado que “la lectura del veredicto, que es lo realmente esperado, se alargara cerca de 50 minutos”. Hasta apela a las críticas del presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, cuando dice que "si no quiere atender a la oposición democrática, que escuche al menos a las propias voces falleras que reclaman reflexionar sobre este elevado gasto".