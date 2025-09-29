Las Fallas han organizado otro de sus particulares acto inaugurales -es una fiesta que «comienza» muchas veces- más ambicioso y multitudinario que se ha realizado fuera del programa convencional. La elección de candidatas a Fallera Mayor de València se estrenó en el Roig Arena y dejó la sensación de que tiene bastantes cosas por corregir pero que, a la vez, tiene todo el potencial por delante. Pero con el ingrediente añadido del debate sobre su coste. Pero, a día de hoy, solo hay dos realidades asumidas: el sobrecoste está asumido -a la hora de la verdad, es sobre todo el alquiler del pabellón- y el festejo seguirá en este nuevo escenario. Entre otras cosas, porque es una decisión municipal. La asamblea de presidentes puede opinar, pero se trata de una cuestión institucional. Con un añadido: el sobrecoste -que se completará presupuestariamente con una ampliación de crédito- no se dedicaría a otro tipo de ayuda. Aunque el concejal de Compromís Pere Fuset lo escenifique con tablas estadísticas comparando la inversión con, por ejemplo, la falla municipal o la pirotecnia o aunque el presidente de la Interagrupación critique el cambio por su factura.

El Roig Arena volverá en 2026 con revisión general del acto |

El concejal Santiago Ballester elaboró su propio balance. «Conociendo el espacio, como lo conocemos ahora, se pueden aplicar factores de corrección. Por ejemplo, para acortar los tiempos, como habíamos logrado en la Fonteta. En la distancia entre el nombramiento de una candidata y la siguiente. El espectáculo ha cumplido sus tiempos, el discurso de las falleras mayores se ha recortado y si duró más es por las interrupciones de aplausos».

El edil habla sobre hechos consumados de continuar en el recinto. Pero hay más temas a corregir. El sonido, por ejemplo, fue muy deficiente. Y el material gráfico de las candidatas -tanto las fotos oficiales como unas grabaciones que se hizo de cada una- quedaron sin salir por las exigencias económicas suplementarias que suponía. «Hemos invertido cien mil euros, que es lo que realmente ha subido el coste y este año era inasumible aumentar la cuenta por prudencia».

Sobre la ausencia de las candidatas durante la primera parte del espectáculo, por una parte defendió que «estaban en una sala increíble, con todas las comodidades, nada que ver con la Fonteta. ¿Sentarse para ver la despedida? Es algo que tenemos todo el tiempo del mundo para mirar. No digo que no». Porque resulta raro que las falleras mayores se dirijan a unas candidatas que no están. «Teniendo bastantes más entradas, como hay ahora, se puede buscar una solución».

El espectáculo musical tuvo sus luces y sus sombras. Por una parte, el efectismo que estaba llamado a triunfar. Por otra, la sensación de un cierto ‘totum revolutum’, sin una pauta de introducción-nudo-desenlace. «El espectáculo estuvo muy bien y la gente lo alabó, pero es evidente que el modelo irá cambiando para no caer en el aburrimiento. Con eso pasa como con los muppings de la Crida, que los primeros años gustaban mucho, pero a los que hubo que buscar algo diferente para no caer en un ‘más de lo mismo’. Ahora, con las enseñanzas que tenemos, se puede trabajar con un año de distancia».

Ballester insistió sobre todo en que «es una fiesta a la que ha podido asistir más gente que nunca» y se ha apuntado a la versión municipal: «hay que pensar en la imagen que ha dejado el acto. Si esto es la principal fiesta, con la mejor sociedad que tiene la ciudad, tendremos que ponerlo en valor haciendo un esfuerzo».

¿Y elegir ahí la fallera mayor?

Queda solo una duda, muy difícil de solucionar y más si el nuevo Reglamento Fallero aprueba el nuevo sistema de elección, que marca los actos y los tiempos: el acto en el que se echa el resto no es más que un paso intermedio dentro de la carrera por elegir falleras mayores. Es una fiesta incompleta. ¿Sería capaz la sociedad fallera de rematar el proceso esa misma noche, como hacen en Alicante? «Todo eso precisaría de grandes consensos, porque la Telefonada también es un acto muy especial... lo único que debemos tener claro, en este momento, es que la elección de falleras mayores no puede estar condicionado a que las falleras mayores desfilen o no el 9 d’Octubre. Ahora, de momento, la prioridad es mejorar este acto, porque lo que hemos visto es que tiene todas las posibilidades del mundo y que pone en valor a la fiesta». n

El primer día de actividad, suspendido

Las falleras de 2026 inician su particular pretemporada, pero, de momento, lo primero que se llevan es una suspensión. El lunes estaba prevista la reunión con todas ellas y sus familiares para marcar las primeras pautas. Sin embargo, la alerta roja ha suspendido toda la actividad, incluyendo la propia sede de la JCF, que permanecerá cerrrada.