La corte "invisible" de seis falleras más que se guarda bajo llave

Anabel, Paula, Ani, Vega, Zoe, Carmen... son nombres de pila que a la sociedad fallera -a una parte de la sociedad fallera- empezarán a hacerse familiares en las próximas semanas y meses. Hasta que, dentro de un año, sean reemplazados por otras. Son las elegidas para el cargo representativo de la fiesta, ese por el que tanto se suspira y que tantas sensaciones generan.

De hecho, ahora se está en el momento ascendente del suflé. En el que se digieren (o no) las frustraciones o las insatisfacciones -seas o no parte directamente implicada- con una tormenta de críticas y con una no menos mayor tormenta de ideas para cambiar el sistema, algunas bien estructuradas y otras, peregrinas hasta el infinito.

Lo cierto es que el resultado ya es inamovible y tanto trece adultas como trece infantiles están preparadas para pasar la segunda parte del examen con diferente ánimo -unas, aún con expectativas máximas, y otras, felices porque han llegado hasta donde querían- hasta que, el 13 de octubre, se desvele el nombre de las dos ganadoras finales.

La celebración de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Trece más seis

El acta está formada por trece nombres de elegidas. Y hay más. Podría decirse que hay una corte paralela en la recámara. Son seis nombres guardados bajo llave -deben estar guardados bajo llave- que están preparados para convertirse en corte de honor en cualquier momento.

De hecho, ahora son más. Hasta ahora eran tres las elegidas en los puestos 14, 15 y 16. Ahora, el ordinal llega hasta el 19. Todas ellas pueden ser convocadas para formar parte del grupo de privilegio, en ese orden, para sustituir bajas.

Es una medida de prevención. Posiblemente, excesiva en número, pero que podría desprecintarse en el momento menos esperado.

Sustituir a una candidata ya elegida en la corte de honor no se ha dado. Pero puede pasar. Eres elegida y un cambio de opinión, una desgracia familiar, una oferta de trabajo irrechazable o, simplemente, pánico, puede llevar a la renuncia de una candidata. Esto no se ha dado en el caso de las 13 finales, pero sí en las preselecciones. No hay que ir muy lejos: este año, en el que María Navarro fue convocada en el mes de agosto tras la renuncia -por el concepto "pánico"- de una de las elegidas. No ha podido rematar la faena -salir entre las trece- pero eso también ha pasado, cuando Elena Gutiérrez formó parte de la corte de 2004 tras haber sido repescada días después de su preselección.

Esto es lo que pasa... si te eligen de la corte para las Fallas 2026 /

La hepatitis de Covadonga

Sustituir a una candidata depende de esas circunstancias. Póngase un caso: ¿y si una candidata sufre una enfermedad invalidante? Puede pasar. Vean un ejemplo práctico: sigue en la memoria como si fuera ayer el antológico, histórico reinado de Covadonga Balaguer, conocida y reconocida por personas que ni habían nacido cuando estuvo en lo más alto de la fiesta. Pues muy poco después de dejar el cargo sufrió una hepatitis que la dejó varios meses en casa.

¿Qué habría pasado si las transaminasas se rebelan en noviembre de 1988, recién elegida? Mejor no ponerse en ese escenario. Pero médicamente, no podía asumir el esfuerzo físico que supone el cargo so pena de poner en riesgo su propia vida.

Pongámonos en un caso aún peor: fallecimiento de la elegida. ¿Habría escrúpulos, por parte de la número 14, para ocupar la plaza, incluso si esto ocurre una semana después de empezar a ejercer? Lo mismo: mejor no ponerse en ese escenario.

Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026 /

¿Hasta cuando?

La inhabilitación para el cargo debe cubrirse en casos muy determinados y muy justificados. Pero también influye otro aspecto: el tiempo transcurrido. ¿Hasta qué momento del año se puede o debe activar la suplencia? Siempre se piensa que con la exaltación se bordea el límite. Que, una vez impuestas las bandas, con más de tres meses de ejercicio, ya se hace "bola" invitar a participar en la fiesta a una nueva fallera. Como no se ha dado el caso, no se puede contrastar. Legitimada estaría la candidata, porque la obligación de cubrir (de ofrecer cubrir) la vacante por parte de la JCF es de oficio.

Lo que sí que no se aplica, porque no se ha aplicado, es después de Fallas. Ahí sí que se han dado casos de retiradas y renuncias -la última de ellas, en 2006, comunicada en pleno de la JCF- y la plaza no se cubrió ya.

No deben saberse

El nombre de las seis suplentes no debe ser conocido. A las trece elegidas no les importaría saber si salieron "en la primera tanda", "en la segunda" o incluso que "entraste la última". Porque están dentro. Tienen premio. Y porque han ocupado el puesto 11, 12 o 13 de entre 73. Pero la fallera 14 no debe, no merece, saber que le ha faltado nada, un voto, una opinión, un suspiro, para estar ahí dentro.

Diez años de 12+1

La figura de la suplente se aplica en muchos otros aspectos de la vida. Incluso de las propias Fallas. En el caso de la corte tuvo incluso su propia incoherencia, dentro del habitual inmovilismo de la fiesta: Desde 1980 a 1989, la "elección de la corte" se saldaba seleccionando a doce falleras y una suplente, que sí que se daba a conocer. La fallera mayor se elegía entre las doce primeras y la suplente pasaba a integrarse cuando se elegía a la fallera mayor. Diez procesos hubo que esperar para entender que lo más normal era que las trece optaran al cargo.