La corte de las Fallas 2026 empieza su actividad... con suspensión por lluvia

Las cortes de honor de las Fallas 2026 han empezado su andadura de la misma forma que les ha acompañado buena parte de su año de falleras mayores de sus comisiones: de forma accidentada. La noche del sábado fue de felicidad y apoteosis. Hasta ahi todo bien. Pero el que debía ser su estreno queda, de momento, aplazado.

Este lunes debía haber sido la jornada de bienvenida. Aún no son "nada" -la representatividad sigue siendo a todos los efectos, de Berta, Lucía y las cortes 2025-, pero se puede decir que están en pretemporada. Y en esa jornada de lunes debían acudir no con jurados, sino con los responsables de la Junta Central Fallera, incluyendo las vicepresidencias que más contacto tienen con ellas, secretaría y presidencia. Una forma de presentarse y recibir las primeras premisas.

Celebración en la falla del Palmar de la elección de Anabel Calero / Falla Sequiota

Pues la bienvenida tendrá que esperar. La JCF ha cancelado la cita a causa de la alerta roja. Tanto es así, que se han suspendido todos los actos falleros -campeonatos deportivos y concurso de teatro- y la propia sede de Monteolivete, donde debía celebrarse, permanecerá cerrrada. Lo que la incluye a ellas.

Y el martes... ya veremos

De hecho, aún está en el aire si esa reunión se celebrará el martes y si ese mismo día empezarán las entrevistas con los medios de comunicación, puesto que la amenaza de lluvia persiste y si la alerta fuera roja, se aplazaría. Tampoco habría reuniones de trabajo con el jurado. El calendario se reconfigurará conforme pasen las horas.

Esto es lo que pasa... si te eligen de la corte para las Fallas 2026 /

Las 26 candidatas tuvieron un año accidentado en sus comisiones. Cuando tuvo lugar la dana vieron interrumpidos sus calendarios de actividades y concursos, porque tanto la Junta Central Fallera como las comisiones optaron por pausar la actividad porque "no tocaba". Y una vez llegados los días grandes de fiestas, no hace falta recordar lo accidentados que fueron los días grandes, especialmente en las jornadas de Ofrenda, que las 26 pasaron con distinta fortuna.

Las inclemencias acompañaron también a Marta Capella y Jimena Mompó en su preselección. Son las supervivientes, especialmente Marta, la adulta, de aquel fin de fiesta pasado por agua en pleno pabellón descubierto. Virginia Pulido escuchó su veredicto favorable a cubierto, en el casal de Músico Espí.

Brindis de Ani Torregrosa en su falla, San Vicente-Marvá / Falla SV-M

Como es fácil imaginar, lo que espera cualquiera es que esta primera suspension no pase de algo pasajero. Los siguientes días ya hablan de riesgos muy moderados o casi nulos de lluvia.