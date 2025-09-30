Una elección con alegría y tristeza infinitas

"Estamos muy tristes por lo que le ha sucedido y por cómo ha sucedido, pero agradecidos por todo lo que nos ha dado en vida. Desde arriba, siempre estará detrás de Marta. La acompañará todo el año. Y estamos seguros de que habrá empujado y habrá sido feliz". La noche en el que una niña pasa del anonimato de ser una fallera de a pie a convertirse en una celebridad dentro de la fiesta no solo es una torrentera de sensaciones y felicidad. Es también un reto para saber gestionar, a partir de ese día, una buena noticia que, tal y como reconocen todas cuando llegan a la edad adulta, es un aprendizaje para el resto de la vida.

Sin embargo, hay veces que el destino obliga a gestionar por partida doble. Tratar los temas con tacto porque a una alegría se le solapa algo mucho menos deseado. Es lo que han tenido que la familia de Marta Mercader, que vivieron la noche del Roig Arena con las sensaciones más encontradas: la mayor de las alegrías y la mayor de las desolaciones. Mientras el secretario general Nico Garcés pronunciaba su nombre, el undécimo de la lista, también estaban pendientes de la peor noticia: la tía abuela de la niña había fallecido tras sufrir un ictus cuando accedía al Roig Arena.

Fue todo muy rápido: se sintió indispuesta cuando estaba a punto de llegar a su butaca. Y aunque la actuación fue rápida por parte de los servicios del pabellón y sanitarios, que permitieron trasladarla rápidamente a La Fe, nada se pudo hacer por salvar su vida. "Iba feliz, ilusionada porque Marta es muy especial para ella" rememora Nuria, su hija, y tía de la fallera. "Lo único que podemos hacer ahora es que la niña disfrute el año que tiene por delante porque eso es lo que habría querido nuestra madre".

Marta celebró la elección en su casal, ajena a lo que había ocurrido, por deseo expreso de la familia. / Falla Alberique

Atendida "desde el primer momento"

Asegura que "no podemos más que agradecer el trato que nos dieron en el Roig Arena, porque la atendieron desde el primer momento, desde las chicas de la barra al coordinador y después los servicios sanitarios, que la trasladaron inmediatamente. El coordinador se ofreció incluso a llevarnos él mismo a La Fe". Allí no pudo más que certificarse el fallecimiento: un ictus fulminante. "No ha sufrido, y aunque lo que nos ha pasado no puede ser más doloroso, lo único que nos consuela es que ha sido muy rápido. Y también podemos destacar cómo se han portado en La Fe, porque nos permitieron despedirnos de ella". Faltaban algunos minutos para empezar el acto, por lo que éste pudo celebrarse sin más que un par de minutos de retraso, pero las imágenes de la atención y su traslado lo vieron numerosas personas del tercer anillo.

Que disfrutara de su éxito

Pero quedaba mucho por hacer: permitir a Marta disfrutar de su momento. "Estuvimos en permanente contacto con la madre de la niña y tuvimos claro que ella debe ser feliz porque era su momento. Estuvo en el casal, se la felicitó y se la dejó que esto lo recordara como toca, que tuviera una celebración feliz". Incluso la madre, María Roig, le dosificó el dolor. "El domingo, después de tanta celebración, aún le dijo que se iba al hospital porque la tía se había puesto mala, sin más". Ya a posteriori se le comunicó lo ocurrido y la familia hizo el funeral en la intimidad el lunes.

La Junta Central Fallera también se puso en contacto con la familia para mostrar el apoyo y ponerse a disposición. Precisamente, este martes era la primera toma de contacto con la charla que han tenido con las 26 electas y que estaba prevista para el lunes. Marta es la más pequeña de cuatro hermanos "y os va a gustar mucho". Lo que es seguro es que el día de la exaltación, "llevará algo de su tía, porque será su fuerza".