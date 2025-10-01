Las candidatas a Fallera Mayor vuelven a las pruebas

La carrera por ser fallera mayor de València 2026 se reanuda con la vuelta a la visibilidad de las candidatas. Así, y siguiendo un ritual que empezó con las candidatas mayores de 2002, todas ellas han sido convocadas a la sede de la Junta Central Fallera para hacer las primeras fotos oficiales y someterse a una ronda de entrevistas.

Todo esto llega después de que la Junta Central Fallera las convocara, junto con sus progenitores, a una reunión previa de presentación este martes, en la que se les impartieron las primeras instrucciones.

Paralelamente va a empezar la segunda tanda de pruebas con los jurados, que tienen que desentrañar finalmente las que sean elegidas falleras mayores, pasando las demás a ser corte de honor. La Telefonada tendrá lugar el lunes 13. Entre las pruebas que habrá en los próximos días está la participación en la lectura colectiva del Tirant en el casal de Na Jordana.

A la vez, todas pueden ser ya llamadas para empezar a tomarle medidas los diferentes indumentaristas oficiales, ya que todos tienen que coser trajes para todas.

En este sentido se ha producido un cambio tras el último fin de semana, después de que el responsable de la firma 1700, Jorga Fabuel, haya mostrado su renuncia en la que, más allá de la explicación oficial que se ha dado ("no encontrarse con ánimos" y "preferir centrarse en sus clientas") es notorio el desencuentro después de conocerse las 26 elegidas, tal como se pudo constatar al acabar la propia gala de elección. Su puesto tendrá que ser ocupado por otra firma de indumentaria.