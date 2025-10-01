Fallas 2026 Octubre | Se "cae" un indumentarista oficial

Frote una lámpara, en forma de festejo, y siempre habrá una comisión de falla desfilando en plan hermanamiento. No ya con Hogueras de Alicante o Gaiatas. Ni, como es obvio, en las fiestas parroquiales de cada barrio, donde la presencia fallera es dogma de fe. También en las Fallas de fuera de calendario y en determinadas fiestas de poblaciones.

Como empezamos el noticiario hoy, os rescatamos dos de estas presencias de hermandad del tramo final de septiembre.

Por ejemplo, La Nova d'Orriols acude de gala a la Ofrenda de las fiestas de Minglanilla.

Y Salamanca-Conde Altea fue una de las invitadas en las recién finalizadas Fallas de Elda, de la mano de la falla Huerta Nueva.

La Nova d'Orriols, en Minglanilla / Falla La Nova