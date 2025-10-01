En Directo
Fallas 2026 Octubre | Se "cae" un indumentarista oficial
Tras la elección del Roig Arena, el mes de octubre se presenta apasionante y lleno de acontecimientos
Frote una lámpara, en forma de festejo, y siempre habrá una comisión de falla desfilando en plan hermanamiento. No ya con Hogueras de Alicante o Gaiatas. Ni, como es obvio, en las fiestas parroquiales de cada barrio, donde la presencia fallera es dogma de fe. También en las Fallas de fuera de calendario y en determinadas fiestas de poblaciones.
Como empezamos el noticiario hoy, os rescatamos dos de estas presencias de hermandad del tramo final de septiembre.
Por ejemplo, La Nova d'Orriols acude de gala a la Ofrenda de las fiestas de Minglanilla.
Y Salamanca-Conde Altea fue una de las invitadas en las recién finalizadas Fallas de Elda, de la mano de la falla Huerta Nueva.
La comision de Corretgería-Bany dels Pavesos ha inciado una nueva tanda de jornadas bajo el lema "Al frente de una falla". Es decir, tutoriales para aprender a gestionar una comisión de falla atendiendo a las exigencias administrativas que se precisan para cumplimentar todo tipo de acciones propias de una asociación cultural como las Fallas dentro del régimen local. Así, el actual presidente, Agustín Puig, hizo un tutorial sobre la labor de los secretarios de las comisiones, y Enrique Almero, que ya hizo charlas de este tipo cuando se convocaban en la JCF, sobre los cargos económicos.
Ayer sí, las candidatas elegidas y sus familiares tuvieron la reunión con la Junta Central Fallera. Y esta tarde harán su primer posado y primera sesión de entrevistas.
Agenda del Miércoles, 1 de octubre
19.30 h. En Sierra Martés-Miguel Servet, charla sobre los 50 años de la Agrupación de Benicalap Campanar, a cargo de Ramón Estellés
21 h. En Ausias March-Na Rovella, campaña "Dona tus libros, regala historias". Entrega de libros para darles una segunda vida.
Desde el mes de junio estaban adjudicados los indumentaristas de las recién elegidas falleras de 2026.
Pues bien, después del acto del Roig Arena ahora hay que reconvocar la contratación de los segundos trajes de la corte infantil después de que el adjudicatario, Jorge Fabuel - 1700 haya presentado su renuncia.
A Fabuel se le había adjudicado por un montante de 11.500 euros y ahora se tendrá que reconvocar rápidamente.
Repasa los indumentaristas 2026 (aunque hay que quitar el de los segundos trajes infantiles)
