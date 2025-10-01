Na Jordana llega a su edición 25 del "Tirant de Lletra"

"Ninguna kriptonita puede con 25 años de lectura". Con este lema, Na Jordana inicia su particular programa del 9 d'Octubre con las bodas de plata del Tirant de Lletra.

La inauguración tendrá lugar en el Centro Cultural la Beneficència, con un concierto a cargo de Les Folies de Carcaixent , la presentación de los carteles de Javier Valiente y Martín Forés y las primeras lecturas, que llevarán a cabo el cuadro de honor de la comisión (Leyre Cano, Rodrigo Salvador y Marta Torres), la fallera mayor de València Berta Peiró, la académica de la AVL Carme Manuel Cuenca y la catedrática y miembro del Consell Valencià de Cultura, Empar Carbonell.

El sábado, música en la calle

Al acto inaugural seguirá la fiesta en la calle, el Tirant de Xirimita i Tabal, que el sábado a mediodía recorrerá las calles del barrio del Carmen, transitando en esta ocasión desde la Plaza del Portal nou a la de Santa Cruz, donde convergerán las "collas" para hacer un repertorio conjunto de siete piezas, dirigido por Antoni de la Asunción.

Exposición del 75 aniversario de Na Jordana /

Ese mismo día, por la tarde, se presentarán los libros "Falles", de Begoña Valero y "El Manuscrit", de Carlos Galiana y por la noche a las 21 horas, el Portal Nou acogerá La Tronada del Tirant, una demostración "pirotécnica y coreográfica" a cargo de Vulcano y Joan Benavent.

Las lecturas empezarán el domingo, y se prolongarán hasta el dia 8 en sesiones vespertinas. Acompañadas de las habituales tematizaciones o acompañamientos. Por ejemplo, el domingo, una exposición fotográfica; el miércoles, Les Golfes del Tirant, el café teatro en versión picante. El 9 d'Octubre, a mediodía, se celebrará la sesión de clausura.

Tras la fiesta de Mig Any, en la uqe plantaron una falla en la calle el pasado día 14, Na Jordana se activa dentro de su particular segunda parte de ejercicio, en la que cobra un protagonismo excepcional dentro de la parte cultural de la fiesta fallera, del que es su más acreditado referente.