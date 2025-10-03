Programa del fin de semana 3-5 de octubre. ¡Más de 50 actos populares!

No estamos en Fallas pero lo parece. El primer fin de semana de octubre trae una gran cantidad de actos populares. Además de las numerosas fiestas de Mig Any, también se programa "festa al carrer" de carácter general. Generando un programa de lo más abundante.

Entre las actividades destaca, por novedosa, la Entrada de Bandas programada por la falla Virgen de l aCabeza con motivo de su 50 aniversario y que incluye un acto conmemorativo del centenario de Amparito Roca y de València. También este s´bado llega un clásico como es el MercaMestre, el mercadillo de ocasión de elementos de indumetnaria. O un premio no menos clásico, el Berni, de la comisón Berni catalá,que llega a su edición número 25 y que reconocerá a Ceballos i Sanabria, Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, Les Folies de Carcaixent, Falla Convent de Jerusalem – Matemàtic Marzal yi Berta Peiró García.

En materia cultural, se levanta el telón del Tirant de Lletra de Na Jordana con el acto inaugural de hoy y las dobles citas de música y pirotecnia del sábado.

Viernes, 3 de octubre

18.15 h. En Gayano Lluch, finalización del murado que está realizando el artista Xemayo en el casal y que habrá empezado a las 11 horas.

19 h. En Escultor García Mas, exposición fotográfica “45 Anys de Presentacions”. A continuación, exhibición de bailes valencianos con masterclass popular.

19.30 h. En Sierra Martés-Miguel Servet, charla sobre Indumentaria Valenciana, por Amparo García.

20.30 h. Presentación de los bocetos de la falla Lo Rat Penat

22 h. Presentación de los bocetos del Barrio de la Luz

23 h. Presentación de los bocetos de Valencia-Teodoro Llorente

Cartel del Merca Mestre / RLV

Sábado, 4 de octubre

Todo el día. En la demarcación de Marqués de Lozoya, festival de la Agrupación Quatre Carreres

Toda la mañana. En Escultor García Mas, exhibición de vehículos clásicos.

10 h. En la parroquia de Santa Teresa, recepción de la imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

11 h. – 18 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, MercaMestre, escaparate fallero de oportunidades

11.30 h. En Mercado de Castilla, exposición efímera de obras de arte realizadas por falleros de la comisión

18 h. En la Explanada del Jardín de Ayora, muestra de bailes regionales de la Agrupación Camins al Grau

18.30 h. En Barraques de Lluna, dansà de la Federación Benicalap Campanar

18.30 h. En Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma, Entrada de Bandas con motivo del 50 aniversario de la comisión. Con la participación de las agrupaciones Colegio La Purísima Franciscanas, Colegio Santa María y Societat Musical La Unió de Tres Forques. Final del acto con la interpretación de Amparito Roca y Valencia.

19.30 h. En Marqués de Montortal-Berni Catalá, entrega de los premios Berni 2025

19.30 h. En la calle Llanera de Ranes, Parada Mora por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

20 h. En València-Teodoro Llorente (Xirivella), entrega de los premios Junts Fem Falla a Francisco Tarazona, Projecte Som y las policías locales de Ciutadella, Palma y Getafe. A continuación, Castell de Pals.

22.30 h. Presentación de los proyectos de Pedro Cabanes-Conde Lumiares

Entrada de Bandas de Virgen de la Cabeza / RLV

Domingo, 5 de octubre

Todo el día. En Francisco Climent-Uruguay, paellas de la Agrupación Mercat de Jesús

Todo el día. En Sagunt, Homenaje a las Falleras Mayores de la Comunitat Valenciana

9 h. Desde la Plaza del Ayuntamiento, Volta a Peu de les Falles de València

11 h. En Gayano Lluch, dansà solidaria a beneficio de Incliva

12 h. Bajo el Puente de la Exposición, festival "València es música"

12.30 h. En Pintor Stolz-Burgos, pasaclle con charanga en ropa interior fallera.

12.30 h. En la parroquia de Santa Teresa, misa oficiada por el Obispo Auxiliar por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

17 h. Desde la parroquia de Santa Teresa, procesión de la imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

18 h. En el Jardín de Ayora, Homenaje a la Senyera de la Agrupación Camins al Grao

18 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), “Dansà” con motivo del 9 d’Octubre de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

18.30 h. En Gayano Lluch, concierto solidario a beneficio de la Asociación Luma

Tirant de Lletra de Na Jordana Viernes, 3 de octubre 20 h. En el Centre Cultural la Beneficència, inauguración del Tirant de Lletra de Na Jordana, con presentación de los carteles, primeras lecturas y concierto a cargo de Les Folies de Carcaixent. Sábado, 4 de octubre 12 h. Tirant de Xirimita i Tabal. Pasacalle de "colles" hasta la Plaza de la Santa Cruz, donde se celebrará un concierto por todos los músicos participantes dirigidos por Antoni de la Asunción. Recorrido: Portal Nou, Salvador Giner, Pere Borrego, Alta, San Jaime, Baja, Arbol, Pintor Fillol, Caritat y Santa Creu. 17 h. Tirant de Llibre. Presentación de los libros "Falles" de Begoña Valero y "El Manuscrit", de Carlos Galiana 21 h. La Tronada del Tirant. Espectáculo pirotécnico y coreográfico a cargo de Pirotecnia Vulcano y Joan Benavent. Domingo, 5 de octubre 12 h. Inauguración de la Exposición Fotográfica “25 anys Tirant” 17 h. Primeras lecturas colectivas 20 h. Lectura de poemas de diferentes autores valencianos

Fiesta de Moros y Cristianos de València Sábado, 4 de octubre 17 h. Entrada infantil Recorrido: Plaza del Tossal, Caballeros, Serranos, Plaza dels Furs. 20 h. En la Plaça dels Furs, Embajadas de la Conquista Domingo, 5 de octubre 12 h. Alardo de Arcabucería desde la plaza de la Reina a Ayuntamiento