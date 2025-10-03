Programa del fin de semana 3-5 de octubre. ¡Más de 50 actos populares!
Premios, cultura y música se combinan en una triple jornada con Mig Any en las calles y numerosas citas
No estamos en Fallas pero lo parece. El primer fin de semana de octubre trae una gran cantidad de actos populares. Además de las numerosas fiestas de Mig Any, también se programa "festa al carrer" de carácter general. Generando un programa de lo más abundante.
Entre las actividades destaca, por novedosa, la Entrada de Bandas programada por la falla Virgen de l aCabeza con motivo de su 50 aniversario y que incluye un acto conmemorativo del centenario de Amparito Roca y de València. También este s´bado llega un clásico como es el MercaMestre, el mercadillo de ocasión de elementos de indumetnaria. O un premio no menos clásico, el Berni, de la comisón Berni catalá,que llega a su edición número 25 y que reconocerá a Ceballos i Sanabria, Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, Les Folies de Carcaixent, Falla Convent de Jerusalem – Matemàtic Marzal yi Berta Peiró García.
En materia cultural, se levanta el telón del Tirant de Lletra de Na Jordana con el acto inaugural de hoy y las dobles citas de música y pirotecnia del sábado.
Viernes, 3 de octubre
18.15 h. En Gayano Lluch, finalización del murado que está realizando el artista Xemayo en el casal y que habrá empezado a las 11 horas.
19 h. En Escultor García Mas, exposición fotográfica “45 Anys de Presentacions”. A continuación, exhibición de bailes valencianos con masterclass popular.
19.30 h. En Sierra Martés-Miguel Servet, charla sobre Indumentaria Valenciana, por Amparo García.
20.30 h. Presentación de los bocetos de la falla Lo Rat Penat
22 h. Presentación de los bocetos del Barrio de la Luz
23 h. Presentación de los bocetos de Valencia-Teodoro Llorente
Sábado, 4 de octubre
Todo el día. En la demarcación de Marqués de Lozoya, festival de la Agrupación Quatre Carreres
Toda la mañana. En Escultor García Mas, exhibición de vehículos clásicos.
10 h. En la parroquia de Santa Teresa, recepción de la imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
11 h. – 18 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, MercaMestre, escaparate fallero de oportunidades
11.30 h. En Mercado de Castilla, exposición efímera de obras de arte realizadas por falleros de la comisión
18 h. En la Explanada del Jardín de Ayora, muestra de bailes regionales de la Agrupación Camins al Grau
18.30 h. En Barraques de Lluna, dansà de la Federación Benicalap Campanar
18.30 h. En Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma, Entrada de Bandas con motivo del 50 aniversario de la comisión. Con la participación de las agrupaciones Colegio La Purísima Franciscanas, Colegio Santa María y Societat Musical La Unió de Tres Forques. Final del acto con la interpretación de Amparito Roca y Valencia.
19.30 h. En Marqués de Montortal-Berni Catalá, entrega de los premios Berni 2025
19.30 h. En la calle Llanera de Ranes, Parada Mora por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
20 h. En València-Teodoro Llorente (Xirivella), entrega de los premios Junts Fem Falla a Francisco Tarazona, Projecte Som y las policías locales de Ciutadella, Palma y Getafe. A continuación, Castell de Pals.
22.30 h. Presentación de los proyectos de Pedro Cabanes-Conde Lumiares
Domingo, 5 de octubre
Todo el día. En Francisco Climent-Uruguay, paellas de la Agrupación Mercat de Jesús
Todo el día. En Sagunt, Homenaje a las Falleras Mayores de la Comunitat Valenciana
9 h. Desde la Plaza del Ayuntamiento, Volta a Peu de les Falles de València
11 h. En Gayano Lluch, dansà solidaria a beneficio de Incliva
12 h. Bajo el Puente de la Exposición, festival "València es música"
12.30 h. En Pintor Stolz-Burgos, pasaclle con charanga en ropa interior fallera.
12.30 h. En la parroquia de Santa Teresa, misa oficiada por el Obispo Auxiliar por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
17 h. Desde la parroquia de Santa Teresa, procesión de la imagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados por el 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
18 h. En el Jardín de Ayora, Homenaje a la Senyera de la Agrupación Camins al Grao
18 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), “Dansà” con motivo del 9 d’Octubre de la Agrupación de Fallas de Ruzafa
18.30 h. En Gayano Lluch, concierto solidario a beneficio de la Asociación Luma
Tirant de Lletra de Na Jordana
Viernes, 3 de octubre
20 h. En el Centre Cultural la Beneficència, inauguración del Tirant de Lletra de Na Jordana, con presentación de los carteles, primeras lecturas y concierto a cargo de Les Folies de Carcaixent.
Sábado, 4 de octubre
12 h. Tirant de Xirimita i Tabal. Pasacalle de "colles" hasta la Plaza de la Santa Cruz, donde se celebrará un concierto por todos los músicos participantes dirigidos por Antoni de la Asunción.
- Recorrido: Portal Nou, Salvador Giner, Pere Borrego, Alta, San Jaime, Baja, Arbol, Pintor Fillol, Caritat y Santa Creu.
17 h. Tirant de Llibre. Presentación de los libros "Falles" de Begoña Valero y "El Manuscrit", de Carlos Galiana
21 h. La Tronada del Tirant. Espectáculo pirotécnico y coreográfico a cargo de Pirotecnia Vulcano y Joan Benavent.
Domingo, 5 de octubre
12 h. Inauguración de la Exposición Fotográfica “25 anys Tirant”
17 h. Primeras lecturas colectivas
20 h. Lectura de poemas de diferentes autores valencianos
Fiesta de Moros y Cristianos de València
Sábado, 4 de octubre
17 h. Entrada infantil
Recorrido: Plaza del Tossal, Caballeros, Serranos, Plaza dels Furs.
20 h. En la Plaça dels Furs, Embajadas de la Conquista
Domingo, 5 de octubre
12 h. Alardo de Arcabucería desde la plaza de la Reina a Ayuntamiento
Fiestas Populares de Patraix
Los actos son en la Plaza de Patraix
Viernes, 3 de octubre
18.30 h. Pregón infantil a cargo de la fallera mayor infantil de València, Lucía García
22.30 h. Pregón a cargo de Sole Giménez. Horchatada y homenaje a los pueblos y pedanías afectados por la dana
Sábado, 4 de octubre
14 h. Mascletà en la calle Salabert
18 h. Pasacalle de Gegants, danzas y muixerangas
23 h. Correfoc
Domingo, 5 de octubre
10 h. Torreznada popular
10.30 h. Mercadillo de segunda mano
12.30 h. Dansà de la tardor
19 h. Actuaciones folclóricas
