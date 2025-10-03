Fallas 2026 Octubre | La JCF quiere sancionar a la firma de indumentaria que ha dado la "espantada" a la corte infantil

La Junta Central Fallera dará a conocer hoy quien es la firma que sustituye a la firma 1700 después de que éste haya renunciado a realizar los segundos trajes de la corte infantil.

El procedimiento se ha completado con la presentación de la renuncia por escrito y la devolución de las telas que ya obraban en su poder -que no era aún la totalidad de las que tenía que coser. Los rollos no se han tocado porque aún no se había llevado a efecto las mediciones de todas las candidatas y porque, al fin y al cabo, aún no se ha asignado los colores a cada niña a la espera de saber quien es la fallera mayor infantil y, por consiguiente, quienes conforman cada pareja de estatura y colores.

Una vez recogidas y reasignado a otra empresa de indumentaria, queda las acciones que se puedan efectuar contra el gerente de la firma, Jorge Fabuel, por considerarse la Junta Central Fallera perjudicada por esta renuncia, que se produjo a los escasos minutos de conocerse las trece falleras elegidas para la corte mayor, cuando, causa-efecto o no, se constató que su sobrina no había sido elegida.

Éstas, en cualquier caso, serán menores para la empresa, ya que la sanción -hay tipificadas penalizaciones en el procedimiento- son un máximo de tres mil euros, además de la casi simbólica fianza de 600 euros. La JCF baraja ver hasta qué punto se le puede excluir del concurso los próximos cinco años. Ambas sanciones, de todos modos, parecen menores y se piensa que es más el daño reputacional que el perjuicio económico, ya que ni siquiera se considera sostenible -ni creíble- las pretendidas falta de "fuerzas e ilusión" y más el enfado por el resultado del veredicto.

Precisamente, este martes ha empezado la serie de pruebas con los indumentaristas y han sido las infantiles las que se han estrenado. Se han ido a Xirivella para que la Joia Indumentaristas tomaran las medidas para los primeros trajes.