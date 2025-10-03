Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas 2026 Octubre | La JCF quiere sancionar a la firma de indumentaria que ha dado la "espantada" a la corte infantil

La corte infantil tendrá indumentarista nueva

La corte infantil tendrá indumentarista nueva / J.M. López

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Tras la elección del Roig Arena, el mes de octubre se presenta apasionante y lleno de acontecimientos

