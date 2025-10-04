En Directo
Fallas 2026 Octubre | Un pregón en casa
Las noticias de la fiesta
Tras la elección del Roig Arena, el mes de octubre se presenta apasionante y lleno de acontecimientos
Después de no pocos parlamentos a lo largo del año, y con el recuerdo reciente de su excepcional discurso de despedida en el Roig Arena, Lucía García ha hecho muy especial: la particular vuelta a casa con el pregón de las Fiestas Populares de Patraix en su versión infantil. Las "fiestas del pueblo", en las que el barrio recupera su particular idiosincrasia en la parte vieja del mismo: la Plaza de Patraix.
Art En Foc (Enrique Iborra y Jesús de la Hoz) plantaban dos fallas a cien metros de distancia: Joaquín Costa-Conde Altea y Joaquín Costa-Burriana. En la primer cerraron ya el ciclo, pero continúan en la segunda de ellas. "Insomnia", con guión del habitual socio Manuel Andrés Zarapico será el proyecto de este año. En la infantil estarán acompañados por David Ojeda, en la sexta falla en la que es su segunda etapa. Unos y otro defienden, respectivamente un cuarto premio en Tercera B y el sexto en Cuarta.
La Junta Central Fallera dará a conocer hoy quien es la firma que sustituye a la firma 1700 después de que éste haya renunciado a realizar los segundos trajes de la corte infantil.
El procedimiento se ha completado con la presentación de la renuncia por escrito y la devolución de las telas que ya obraban en su poder -que no era aún la totalidad de las que tenía que coser. Los rollos no se han tocado porque aún no se había llevado a efecto las mediciones de todas las candidatas y porque, al fin y al cabo, aún no se ha asignado los colores a cada niña a la espera de saber quien es la fallera mayor infantil y, por consiguiente, quienes conforman cada pareja de estatura y colores.
Una vez recogidas y reasignado a otra empresa de indumentaria, queda las acciones que se puedan efectuar contra el gerente de la firma, Jorge Fabuel, por considerarse la Junta Central Fallera perjudicada por esta renuncia, que se produjo a los escasos minutos de conocerse las trece falleras elegidas para la corte mayor, cuando, causa-efecto o no, se constató que su sobrina no había sido elegida.
Éstas, en cualquier caso, serán menores para la empresa, ya que la sanción -hay tipificadas penalizaciones en el procedimiento- son un máximo de tres mil euros, además de la casi simbólica fianza de 600 euros. La JCF baraja ver hasta qué punto se le puede excluir del concurso los próximos cinco años. Ambas sanciones, de todos modos, parecen menores y se piensa que es más el daño reputacional que el perjuicio económico, ya que ni siquiera se considera sostenible -ni creíble- las pretendidas falta de "fuerzas e ilusión" y más el enfado por el resultado del veredicto.
Precisamente, este martes ha empezado la serie de pruebas con los indumentaristas y han sido las infantiles las que se han estrenado. Se han ido a Xirivella para que la Joia Indumentaristas tomaran las medidas para los primeros trajes.
Agenda del Jueves, 2 de octubre
19.30 h. En el casal de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina (Llanera de Ranes, 11), recital de Declamación de Albert Mitjanas de la obra poética “Paraules Nues”
19.30 h. En Sierra Martés-Miguel Servet, charla “De donde nos viene quemar ninots”, de Javier Mozas y Rafa Martí.
19.45 h. En la sede de Lo Rat Penat, presentación del libro del 50 Aniversario de la Federación Fallas Centro
20 h. En el Mercado de Castilla, mesa redonda con profesionales de Bellas Artes
Este viernes, 3 de octubre a las seis y media, la Plaza Patraix acogerá el pregón con el que se inician las Fiestas Populares del barrio, declaradas bien de interés turístico local. En esta ocasión, la versión infantil lo llevará a cabo la vecina más ilustre del barrio del momento: la fallera mayor infantil Lucía García Rivera, fallera mayor infantil de València. Después del espectacular discurso que se marcó en el Roig Arena, seguro que lo hace estupendamente. La cantante y compositora Sole Giménez dará el pregón mayor.
Jorge Fabuel, el indumentarista que debía haber hecho los segundos trajes de la corte infantil de 2026, comunicó su renuncia no ya en la misma noche del Roig Arena, sino en el intervalo entre conocer la última de las elegidas y el propio final del acto.
Hay que recordar, en ese sentido, que una de las candidatas era familiar directa del modisto, algo que se ha interpretado como uno de los motivos para la renuncia, mucho más allá de la "falta de ánimos" que se ha dado como versión oficial.
De cualquier modo, en la JCF hay tranquilidad: no parece que vaya a haber problemas a la hora de adjudicar este lote.
La oferta económica por la que se ofertó el lote fue de 13.936 euros brutos, cifra que es exactamente la misma, sin quita, que el adjudicatario puso como propuesta y que le fue concedida después, además, no recibirse más oferta en el concurso público.
Ayer sí, las candidatas elegidas y sus familiares tuvieron la reunión con la Junta Central Fallera. Y esta tarde harán su primer posado y primera sesión de entrevistas.
Volverán, pues, imágenes que se repiten año tras año. Por ejemplo, hace ahora doce meses fue así:
Y hace dos años, lo mismo:
Frote una lámpara, en forma de festejo, y siempre habrá una comisión de falla desfilando en plan hermanamiento. No ya con Hogueras de Alicante o Gaiatas. Ni, como es obvio, en las fiestas parroquiales de cada barrio, donde la presencia fallera es dogma de fe. También en las Fallas de fuera de calendario y en determinadas fiestas de poblaciones.
Como empezamos el noticiario hoy, os rescatamos dos de estas presencias de hermandad del tramo final de septiembre.
Por ejemplo, La Nova d'Orriols acude de gala a la Ofrenda de las fiestas de Minglanilla.
Y Salamanca-Conde Altea fue una de las invitadas en las recién finalizadas Fallas de Elda, de la mano de la falla Huerta Nueva.
La comision de Corretgería-Bany dels Pavesos ha inciado una nueva tanda de jornadas bajo el lema "Al frente de una falla". Es decir, tutoriales para aprender a gestionar una comisión de falla atendiendo a las exigencias administrativas que se precisan para cumplimentar todo tipo de acciones propias de una asociación cultural como las Fallas dentro del régimen local. Así, el actual presidente, Agustín Puig, hizo un tutorial sobre la labor de los secretarios de las comisiones, y Enrique Almero, que ya hizo charlas de este tipo cuando se convocaban en la JCF, sobre los cargos económicos.
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- El agua vuelve al viejo cauce del Turia
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
- Una València desierta aguarda las peores horas del temporal
- El edificio de La Torre comprado por València se llena de apartamentos turísticos
- Directo: la gran gala fallera en el Roig Arena elige a las 26 candidatas a fallera mayor de València 2026
- Comienzan los derribos de los chiringuitos de la Malva-rosa: 'Va a cambiar la imagen, pero no la esencia de la cocina
- La historia detrás de cada candidata a Fallera Mayor de València 2026