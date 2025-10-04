El día de "Gala" de las candidatas a Fallera Mayor de València
Los jurados aceleran las pruebas una semana después de la elección en el Roig Arena
Las candidatas a Fallera Mayor de València están enfrascadas nuevamente en su segunda tanda de pruebas. Coincidiendo con su primera semana de "celebridad" -hace una semana se celebró el acto del Roig Arena, en el que su destino quedó sellado- y a nueve de que se desvele el nombre de la afortunada con el premio grande, el jurado las ha convocado para la prueba de Gala en el Palacio de la Exposición.
Desde la noche de la elección, las candidatas han pasado ya por diferentes procesos: la presentación ante la Junta Central Fallera, las entrevistas de medios de comunicación y las entrevistas personales, tanto en solitario como con los padres. También se las ha llevado a la final del Open de Truc y Dominó de la falla del Pilar y este domingo tienen actos por partida doble: una sesión de valenciana en el Oceanogràfic y la lectura del Tirant en Na Jordana.
La prueba de Gala es un clásico aunque, paradojas de la fiesta, ese tipo de vestuario, más nupcial que fallero, apenas se utiliza durante el año más que en unos limitados actos. Incluyendo la Gala de la Pirotecnia o la propia despedida, ya cuando han dejado de ejercer.
Los responsables de la elección de las mayores está formado por Beatriz Ramos Lluna, vicepresidenta de la JCF y corte de honor 2004; Sandra Muñoz, fallera mayor de València en 2012, Beatriz Donnay, corte de honor en 2009, elegidas por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, más los cuatro elegidos por la asamblea: los presidentes Xelo Salavert y José de la Guía, Carolina Albiach por la JCF y Gloria Arenas por el tercio de falleros de a pie.
