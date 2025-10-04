Música y pirotecnia en la calle para inaugurar el Tirant de Lletra de Na Jordana

El Tirant de Lletra de Na Jordana, que llega a su 25º aniversario, celebra su primera jornada, la previa a las lecturas colectivas, con dos actos en la calle, en el que la música y la pirotecnia con las protagonistas.

A mediodía, las calles del barrio del Carmen se verán sorprendidas por la presencia de un pasacalle de tabal i dolçaina. Es el "Tirant de Xirimita i Dolçaina", en el que las collas recorren las calles en pasacalle desde la plaza del Portal Nou hasta de la Santa Cruz, recorriendo calles y recovecos del barrio.

Una vez en la plaza de la Santa Cruz, y bajo la dirección de Antoni de la Asunción, se interpretará un concierto de seis piezas, incluyendo el himno de esta propia manifestación cultural.

Piro-danza a las 21 horas

Además de la presentación de los libros "Falles" de Begoña Valero y "El Manuscrit" de Carlos Galiana y de la exposición conmemorativa, todo ello en el casal desde las 17 horas, la actividad en Na Jordana tiene otra cita relevante: la Pirotecnia Vulcano y el coreógrafo Joan Benavent ponen en escena "La Tronada del Tirant", un espectáculo en el que pirotecnia y danza se dan la mano. Será en la Plaza del Portal Nou -donde se planta la falla en marzo- desde las 21 horas.

Será a partir del domingo, desde las 17 horas, cuando empiecen las lecturas colectivas. Que en la primera jornada contarán con la presencia de las candidatas a fallera mayor de València para leer como prueba ante el jurado.