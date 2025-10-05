Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas 2026 al Día | Octubre: Convento Jerusalén proclama a sus falleras mayores

Las noticias de la fiesta en la segunda semana de octubre

Juana Paula y Trinidad son las falleras mayores de 2026 en Convento Jerusalén

Juana Paula y Trinidad son las falleras mayores de 2026 en Convento Jerusalén / CJ-MM

Moisés Domínguez

En la semana del 9 d'Octubre no falta la actividad en las Fallas 2026

