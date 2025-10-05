Fallas 2026 al Día | Octubre: Convento Jerusalén proclama a sus falleras mayores

Convento Jerusalén celebró el nombramiento de sus falleras mayores de 2026, que este año son primas hermanas: Juana Paula Centeno Roig como mayor y Trinidad Ferrer Roig como infantiles. Ambas son hijas, respectivamente, de las hermanas mellizas Carolina y Hortensia Roig y, por extensión, nietas de Juan Roig y Hortensia Herrero.

En esta comisión, la secuencia ritual tiene su propio ritmo. Hay una Junta Extraordinaria -que es, técnicamente, la de "nombramiento"-. El nombramiento celebrado este sábado sería lo más parecido a la "proclamación", después hay otro acto, la Entrada al Casal -o Entrada al Parador- y ya con el año natural iniciado, la Exaltación.

Ante la concurrencia -la sede estaba llena a rebosar- se leen las actas y se lleva a cabo la entrega típica de recuerdos y el descubrimiento de las fotos oficiales. Juana y Trini estarán acompañadas en los cargos representativos por Pedro Gavilán como presidente infantil.

Proclamación en la comisión de Convento Jerusalén / CJ-MM