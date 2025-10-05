Las Fallas 2026 tendrán un ascenso importante en la élite
La comisión de Lo Rat Penat ha presentado los proyectos de 2025, en el que se firma un hecho relevante dentro del escalafón: el estreno en una categoría exigente -Primera B, si no hay cambio inesperado en la Clasificación de Fallas- de José Ramón Lisarde. Se trata de una subida cualitativa importante después de haber subido metódicamente. Primero, desde las fallas infantiles y posteriormente, en las grandes, donde se ha fogueado con categorías pequeñas. Ahora llegará a la sección de bronce tras haber trasteado las Terceras, incluyendo el primer premio en Tercera A con San Vicente-Marvá. Tras una mínima incursión en 2017 en una falla pequeña como es Pintor Domingo, el salto lo dio ya en 2022 y en tan corto espacio de tiempo tiene una cuota de infalilbilidad excepcional: ha ganado en diez de las veinte fallas grandes plantadas. El pasado mes de mayo ya aseguró que, tras consultar y organizar el taller, se vio preparado para reorganizar y afrontar un nivel de exigencia -principalmente de volúmenes- mucho mayor.
Así, “Anem a contar mentires tra-la-rá” será el proyecto presentado, con diseño de Alex Lopez, tres dimensiones de Sparks y guión de Roberto Elías.
El reto es importante, porque la comisión siempre apuesta por artistas de renombre. El pasado año completaron una triada con Sergio Musoles y aunque el primer premio se les resiste -no ganan desde hace veinte años- siempre están en la pelea de la zona noble. Será también un reto para un taller que, precisamente por la trayectoria, está en proceso de definir su particular ecosistema: si afronta categorías exigentes o si se convierte en habitual en la zona media. Un reto también económico porque, como queda demostrado en toda la era moderna de la fiesta, las secciones más altas no son necesariamente salvoconducto para una prosperidad económica, más allá de que supongan una marca de calidad para otros proyectos artísticos. En cualquiera de los casos, este ascenso será una de las citas interesantes dentro de "La Ruta" de este año.
Tercer "Rubio" en la infantil
Roberto Elías también será el responsable del guión para la falla infantil, "Semana Fallera, Emoció Verdadera", con la que Alejandro Rubio presentará una propuesta por tercera vez. El año pasado ya se encaramó al tercer premio en una sección, la Tercera, en la que la comisión lleva militando desde hace varios ejercicios.
Las fallas grandes de José R. Lisarde
Año/Sección/Premio Falla/Ingenio/Comisión
2017 8B 5 - Pintor Domingo-Guillem de Castro
2022 8B 6 2 Dr. Berenguer Ferrer
2023 7A 1 1 Daroca-Padre Viñas
2023 8C 4 - Dr. Berenguer Ferrer
2023 5C 2 3 Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande
2023 6A 5 - Séneca-Yecla
2023 6C 1 3 Sevilla-Denia
2024 1A 7 - Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
2024 6B - 2 Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico
2024 8C 1 - Dr. Berenguer Ferrer
2024 5B 5 - Luis Cano
2024 5C 9 - Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande
2024 3B 9 2 S. Vicente-Amparo Iturbi
2024 4C 1 2 S. Vicente-Marvá
2024 6C 1 1 Sevilla-Denia
2025 6A 1 1 Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico
2025 8C 1 - Dr. Berenguer Ferrer
2025 5B 1 - Luis Cano
2025 3C 7 - Marqués de Montortal-José Esteve
2025 3B 6 - S. Vicente-Amparo Iturbi
2025 3A 1 - S. Vicente-Marvá
2025 6C 1 2 Sevilla-Denia
