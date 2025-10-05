Las Fallas 2026 tendrán un ascenso importante en la élite

La comisión de Lo Rat Penat ha presentado los proyectos de 2025, en el que se firma un hecho relevante dentro del escalafón: el estreno en una categoría exigente -Primera B, si no hay cambio inesperado en la Clasificación de Fallas- de José Ramón Lisarde. Se trata de una subida cualitativa importante después de haber subido metódicamente. Primero, desde las fallas infantiles y posteriormente, en las grandes, donde se ha fogueado con categorías pequeñas. Ahora llegará a la sección de bronce tras haber trasteado las Terceras, incluyendo el primer premio en Tercera A con San Vicente-Marvá. Tras una mínima incursión en 2017 en una falla pequeña como es Pintor Domingo, el salto lo dio ya en 2022 y en tan corto espacio de tiempo tiene una cuota de infalilbilidad excepcional: ha ganado en diez de las veinte fallas grandes plantadas. El pasado mes de mayo ya aseguró que, tras consultar y organizar el taller, se vio preparado para reorganizar y afrontar un nivel de exigencia -principalmente de volúmenes- mucho mayor.

Boceto de la falla grande / RLV

Así, “Anem a contar mentires tra-la-rá” será el proyecto presentado, con diseño de Alex Lopez, tres dimensiones de Sparks y guión de Roberto Elías.

El reto es importante, porque la comisión siempre apuesta por artistas de renombre. El pasado año completaron una triada con Sergio Musoles y aunque el primer premio se les resiste -no ganan desde hace veinte años- siempre están en la pelea de la zona noble. Será también un reto para un taller que, precisamente por la trayectoria, está en proceso de definir su particular ecosistema: si afronta categorías exigentes o si se convierte en habitual en la zona media. Un reto también económico porque, como queda demostrado en toda la era moderna de la fiesta, las secciones más altas no son necesariamente salvoconducto para una prosperidad económica, más allá de que supongan una marca de calidad para otros proyectos artísticos. En cualquiera de los casos, este ascenso será una de las citas interesantes dentro de "La Ruta" de este año.

Tercer "Rubio" en la infantil

Roberto Elías también será el responsable del guión para la falla infantil, "Semana Fallera, Emoció Verdadera", con la que Alejandro Rubio presentará una propuesta por tercera vez. El año pasado ya se encaramó al tercer premio en una sección, la Tercera, en la que la comisión lleva militando desde hace varios ejercicios.

Presentación del boceto infantil / Falla Lo Rat Penat

Las fallas grandes de José R. Lisarde

Año/Sección/Premio Falla/Ingenio/Comisión

2017 8B 5 - Pintor Domingo-Guillem de Castro

2022 8B 6 2 Dr. Berenguer Ferrer

2023 7A 1 1 Daroca-Padre Viñas

2023 8C 4 - Dr. Berenguer Ferrer

2023 5C 2 3 Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande

2023 6A 5 - Séneca-Yecla

2023 6C 1 3 Sevilla-Denia

2024 1A 7 - Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

2024 6B - 2 Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico

2024 8C 1 - Dr. Berenguer Ferrer

2024 5B 5 - Luis Cano

2024 5C 9 - Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande

2024 3B 9 2 S. Vicente-Amparo Iturbi

2024 4C 1 2 S. Vicente-Marvá

2024 6C 1 1 Sevilla-Denia

2025 6A 1 1 Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico

2025 8C 1 - Dr. Berenguer Ferrer

2025 5B 1 - Luis Cano

2025 3C 7 - Marqués de Montortal-José Esteve

2025 3B 6 - S. Vicente-Amparo Iturbi

2025 3A 1 - S. Vicente-Marvá

2025 6C 1 2 Sevilla-Denia