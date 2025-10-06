Alameda-Av. Francia presenta sus fallas del año 25+1

La falla "P. Alameda-Av. Francia" empezó siendo "Prolongación Alameda-Avenida de Francia". El tiempo y la ciudad han cambiado y lo que antes era "Prolongación" ahora es "Paseo" en toda regla porque lo que, en su momento, no dejaba de ser un territorio todavía por trazar y completar, ahora ya forma parte plenamente de la trama urbana de la ciudad. Un cuarto de siglo ha pasado desde que plantaron por primera vez, empezando a lo grande con una falla en Primera A de los Hermanos Ferrer Jorge y otra en Especial Infantil de Armando Serra.

El pasado fin de semana, la fiesta de Mig Any sirvió para que la "Falla de les Arts" bautizara, botijo mediante, a los nuevos falleros, se presentó el nuevo grupo de bailes y se presentaron los bocetos del que es año 25+1. Aunque será el monumento número 25 porque, y eso quedará para toda la vida, las cifras redondas de vida de una comisión nunca coincidirán con la misma cantidad de fallas, al tener el agujero ya permanente de 2021.

Boceto de la falla grande / Martínez Velló

"Cuidem lo nostre", con un potente cuerpo central de la madre Naturaleza será el eco-argumento con el que Iván y José Vicente Martínez Velló plantarán por séptima vez en la demarcación. A lo largo de su trayectoria en este cruce mantienen la línea sólida y de garantía, con premios de zona noble. El pasado año estuvieron a punto de ganar en Tercera B, siendo superados solo por Carrera Malilla-Isla Cabrera.

La Falla, Planeta AF-375 / Alex López

"AF-375"

La misma línea de éxito es la que mantienen con la infantil, en comparación en secciones más altas que la grande. Alex López ya logró el primer premio en 2024. En esta ocasión hace una fantasía espacial bajo el título Planeta AF-375, que no es otro que el acrónimo de la falla y su número de censo, parodiando de alguna forma la denominación con la que se bautiza a los exoplanetas, y que ahora está habitado por los infantiles de la comisión.