El Ayuntamiento confirma el Bando Fallero, con carpas montándose desde el 4 de marzo

La segunda y definitiva reunión del bando fallero no ha hecho más que confirmar las fechas acordadas el pasado mes de julio. Y entre ellas, el punto siempre más complicado: cuando sacar las carpas a la calle.

Teniendo en cuenta, además, que 2026 es el "año malo". Es decir, aquel en el que la disposición del calendario es la más complicada.

Porque, a la hora de autorizar el montaje de las mismas -y por extensión, el corte de calles- podía ser la versión larga (empezar el 4 de marzo con las de los solares) o la versión corta (empezar el 10) dejando con carpas o sin carpas el fin de semana del PreFallas (6, 7 y 8 de marzo).

Finalmente, las carpas saldrán en el formato largo: el 4 empezarán los solares, el 5 las que no interrumpen a la EMT y el resto el 6. El inconveniente que tiene esta fórmula es que estas instalaciones quedarán vacías o con un uso muy limitado durante prácticamente cinco días: desde el domingo 8 desde la tarde o tarde-noche hasta el viernes 13 a mediodía.

Esta decisión es la que conforma la discrepancia política, puesto que Compromís lleva desde hace meses reclamando el "formato abreviado" (empezar a montar el 10 de marzo). Una vez consumado el calendario, el concejal Pere Fuset ha tildado de "inexplicable que, existiendo un acuerdo entre colectivo fallero, comerciantes y vecindario para que con idéntico calendario las carpas cortaran calles solo a partir del 12 de marzo" -en alusión al año 2020- "el gobierno de Catalá haya impuesto la decisión de avanzarlas una semana rompiendo el consenso".

"En 2026 las carpas estarán en las calles dos semanas y media, más días cerradas que con actividad, aumentando innecesariamente problemas para el transporte público, la movilidad y los riesgos de seguridad. Una decisión que ataca la convivencia y perjudica seriamente la imagen de la fiesta generándole enemigos".

El año 2027 será "perfecto"

La alternancia del calendario propicia que las de 2027 sean, por contra, mucho más sencillas, con inauguración de carpas el viernes 12, con lo que enlazará con la semana fallera sin ser un elemento mucho menos agresivo. Es el ciclo "perfecto", con muy pocas afectación, que irá creciendo con los años.

Calendario de montaje de carpas 2026

4 marzo. Montaje en descampados y zonas peatonales

5 marzo. Montaje en calles que no afecten a la EMT

6 marzo. Montaje general y actos (desde la tarde)

Las churrerías, desde el 2 de marzo

Por contra, y en el particular juego de quita y pon, lo que se va a reducir en el tiempo son el resto de instalaciones en la calle: las churrerías abrirán a partir del 2 de marzo (el ejercicio pasado fue a partir del 28 de febrero y en 2020, la misma combinación que en esta ocasión, el 29 de febrero) y los mercadillos y puestos de venta y consumo, a partir del 9 de marzo (en ejercicio pasado fue a partir del 8 de marzo y en 2020, con el mismo calendario que el próximo año, fue el 12).

Fechas de verbenas

Las verbenas se autorizarán para la noche del sábado 7 (el Prefallas) y para las jornadas del 14 y del 16 al 18 de marzo. Es decir, se utiliza el 14 que es sábado, pero el 15, que es domingo y "nit de la plantà", solo se autoriza la ambientación musical en la carpa.

Salida de Fallas a la calle

Las Fallas saldrán a la calle el 5 de marzo, correspondientes a Sección Especial y Primera. El resto lo podrán hacer a partir del domingo 8.