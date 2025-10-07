Consulta el programa de la Festa per a Tots de las Fallas de Especial

La Federación de Fallas de Sección Especial será, un año más, la encargada de cambiar el ritmo del calendario de las Fallas 2026. Una vez finalizada la temporada protocolaria -la del proceso de elección de falleras mayores y cortes de honor-, la atención pasará a la presentación sistemática de bocetos y maquetas, que ya ha empezado en algunas comisiones, pero que tendrá con las de la máxima categoría su particular ceremonia inaugural.

La "Festa per a Tots" volverá el 17 de octubre a la Explanada de Nuevo Centro y en ella se expondrán los proyectos al mayor detalle posible -es el pacto tácito que se han comprometido todos a cumplir-.

En esta ocasión, además, la fiesta tendrá un carácter especial, al cumplirse 25 años de esta fiesta pensada, precisamente, para compartir con el pueblo en general los proyectos más emblemáticos de la fiesta fallera. Habrá por ello una exposición conmemorativa y la presencia de presidentes de la historia de la federación. En la fiesta ha tenido una notable participación la juventud de las comisiones de la federación en la organización de la misma.

Cartel de la Exposición / FFSE

Programa de la Festa per a Tots

Viernes, 17 de octubre

19 h. Acto protocolario

19.45 h. Inauguración de la Exposición con los 18 proyectos grandes e infantiles y de las fallas municipales (hasta las 22 horas)

Sábado, 18 de octubre

Exposición: de 10 a 22 horas

10.30 h. Feria de Coleccionismo

11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons

17 h. Programa de radio

Domingo, 19 de octubre

Exposición: de 11 a 20 horas

11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons

18 h. Desfile de Indumentaria