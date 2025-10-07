Consulta el programa de la Festa per a Tots de las Fallas de Especial
La Federación de Fallas de Sección Especial será, un año más, la encargada de cambiar el ritmo del calendario de las Fallas 2026. Una vez finalizada la temporada protocolaria -la del proceso de elección de falleras mayores y cortes de honor-, la atención pasará a la presentación sistemática de bocetos y maquetas, que ya ha empezado en algunas comisiones, pero que tendrá con las de la máxima categoría su particular ceremonia inaugural.
La "Festa per a Tots" volverá el 17 de octubre a la Explanada de Nuevo Centro y en ella se expondrán los proyectos al mayor detalle posible -es el pacto tácito que se han comprometido todos a cumplir-.
En esta ocasión, además, la fiesta tendrá un carácter especial, al cumplirse 25 años de esta fiesta pensada, precisamente, para compartir con el pueblo en general los proyectos más emblemáticos de la fiesta fallera. Habrá por ello una exposición conmemorativa y la presencia de presidentes de la historia de la federación. En la fiesta ha tenido una notable participación la juventud de las comisiones de la federación en la organización de la misma.
Programa de la Festa per a Tots
Viernes, 17 de octubre
19 h. Acto protocolario
19.45 h. Inauguración de la Exposición con los 18 proyectos grandes e infantiles y de las fallas municipales (hasta las 22 horas)
Sábado, 18 de octubre
Exposición: de 10 a 22 horas
10.30 h. Feria de Coleccionismo
11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons
17 h. Programa de radio
Domingo, 19 de octubre
Exposición: de 11 a 20 horas
11.30 h - 12.30 h. Degustación popular de horchata y fartons
18 h. Desfile de Indumentaria
