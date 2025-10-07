En Directo
Fallas 2026 al Día | Octubre: Una imagen para otro fin de ciclo (que pasa desapercibido)
Las noticias de la fiesta en la segunda semana de octubre
En la semana del 9 d'Octubre no falta la actividad en las Fallas 2026
Te recuerdo que estamos en plenas jornadas del Tirant de Lletra de Na Jordana. Este es el programa
6 y 7 de octubre
19 - 21 h. Lecturas colectivas del Tirant, con versión teatralizada del grupo Essent Crit.
8 de octubre
18 - 21 h. Lecturas colectivas del Tirant, con versión teatralizada del grupo Essent Crit.
24 h. Les Golfes del Tirant, con Anna Muñoz "La Tía Visantiva" y su espectáculo "El Bateig".
9 de octubre
11 h. Ceremonia de Clausura con el "Deo Gratias".
Por cierto, la lectura colectiva es una de las pruebas habituales entre las candidatas a fallera mayor de València. La comisión lo ha documentado con un vídeo "conmemorativo" de la visita:
El Concurso Fallero "La Primera en la Frente" observa este año un cambio sustancial: se traslada a sábado y empieza a las cinco de la tarde. Con la intención, así, de acabar a una hora razonable y que el público se quede masivamente hasta el final. Será el 25 de octubre en el espacio habitual: el casal de Gayano Lluch.
El desafío, que organiza la Federación de Primera A, consiste en un test sobre todo tipo de aspectos de la fiesta y los seis mejores participan en una fase final oral.
La inscripción de equipos (entre 2 y 4 personas), se hace en esta dirección (Pincha el enlace)
Así vimos este domingo a María Estela Arlandis en el Alardo de Arcabucería. Se lo pasó en grande disparando "cebollazos" y antes había sido una de las embajadoras de la fiesta en el acto conmemorativo del Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana.
Ahora la veremos, a ella y a su corte, en la Entrada Mora y Cristiana del 9 d'Octubre. La agenda dice que este será el último acto de fallera mayor y corte de 2025. Suele ser lo habitual aunque, por ejemplo, este año las infantiles aún apurarán a una exaltación que tienen el sábado. Es la forma de cerrar el libro y suele regarse con lágrimas de emoción.
Pero esa Entrada también es otro final de camino: el de las falleras mayores y cortes del año anterior. Ahí finaliza todo el ciclo de presencias en actos festivos en su calidad de "salientes" y que empieza con la Cabalgata de Reyes y tiene continuidad con, por ejemplo, los desfiles también morocristianos de Pío XI-Fontanars y Almirante Cadarso, la carroza en la Batalla de Flores y similar. Aquí, cuando María Estela le pase a Berta la espada bajo la plaza del Ayuntamiento, también será el momento final para las representantes de 2024.
Agenda del Martes, 7 de octubre
21.30 h. En la sala Flumen, concurso de Teatre Faller de la JCF. Tercera. García Lorca-Oltá. “Els Trastocats”
Berta Peiró apura sus actos y un clásico de fin de ciclo es acercarse a la Basílica para hacer entrega de la recaudación de las Fallas en los Besamanos, y que va a parar a la gestión de la Fundación Maides.
Engalanar los balcones de las falleras mayores es una costumbre que se aplica también en otras fiestas y en numerosas latitudes, pero normalmente con un denominador común: se hace especialmente en pueblos o en barrios con idiosincrasia de pueblo (Poblats al Sud, Benimaclet...). Por eso, es una buena noticia que, en plena Petxina, la comisión de San José de la Montaña-Teruel distinga a sus falleras mayores con el escudo de la comisión, y que ritualmente acaban de poner en sus balcones.
Las cosas tienen sus tiempos y, por ejemplo, la corte de honor de 2025, que apura su última semana de ejercicio, vuelve al lugar del que salieron. Es decir, de sus comisiones. Ejemplo: la comisión de Bilbao-Maximilano Thous celebró la proclamación de su fallera mayor 2026, Teresa Catalá Ripoll. Y entre las asistentes y el "grupo de amigas" encontramos a Claudia Sáez, aún perteneciente a la égida municipal.
Las Fallas 2026 tendrán un importante ascenso en la élite.
Pincha aquí y te lo contamos.
Si por algo se caracteriza el artista Vicente Domínguez es por su querencia a plantar fallas protagonizadas por el barrio en el que lo hace, ya sea una seña de identidad o el propio protagonista de la calle que da nombre a la comisión. Otras veces es ambientación, simplemente. Empiezan a salir sus proyectos 2026 y la tendencia de mantiene.
Así, en General Llorens plantará una dedicada a La Ceramo, fábrica centenaria del barrio. Y en José Benlliure-Teatro de La Marina, como el pintor que da nombre a la falla ya fue protagonista el año pasado, ahora ambienta una aventura de piratas en el barrio marinero del Canyamelar.
Antes de marchar a otros cometidos, como la Gala de las Juntas Locales, la comitiva oficial ha dado la salida a la Volta Fallera a Peu. Bien temprano, las nueve de la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento. El ganador de la prueba viene que ni pintado: Quique Herreros, que pertenece al equipo de José Antonio Redolat, el mejor mediofondista valenciano de las últimas décadas y fallero convencido (hasta ex presidente) de San José de Pignatelli. En féminas ha ganado María Valero.
